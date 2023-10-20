ለጤነኛ ልጆች የጂኖሚክ ምርምር ተሳትፎ የወላጅ አመለካከት

በቅርብ የተደረገ ጥናት ጤናማ ልጆቻቸው በጂኖሚክ ጥናት ውስጥ እንዲሳተፉ እና ለውጤት መመለሻ ያላቸውን ተስፋ በተመለከተ የወላጆችን አመለካከት ዳስሷል። ጥናቱ በአንደኛ ደረጃ እንክብካቤ ምርምር መረብ ውስጥ የሚሳተፉ እና ጤናማ ልጆች ያሏቸውን ወላጆች አስተያየት ለመረዳት ያለመ ነው። ጥናቱ በከፊል የተዋቀረ የስልክ ቃለመጠይቆችን ከ26 ወላጆች ጋር አድርጓል፣ ግልባጮቹን በቲማቲክ ተንትኗል።
ከቃለ ምልልሱ ሦስት ቁልፍ ጭብጦች ወጡ። የመጀመሪያው ጭብጥ ተገላቢጦሽ ነበር፣ ወላጆች በህክምና ሊተገበሩ የሚችሉ፣ የልጅነት-ጅምር ውጤቶችን በምርምር ውስጥ ለመሳተፍ እንደ አጸፋዊ ምልክት የመቀበል ምርጫን ገለጹ። ለማንኛውም ተጨማሪ መረጃ ወይም ማሻሻያ በጊዜ ሂደት እንደገና እንደሚገናኙ ጠብቀው ነበር። ሁለተኛው ጭብጥ የዘረመል ሙከራን የታችኛው ተፋሰስ ተፅእኖ ዳስሷል። ወላጆች ለልጆቻቸው የወደፊት ክሊኒካዊ ጥቅሞች ተስፋ ነበራቸው ነገር ግን የዘረመል መድልዎ ስጋት ያሳስቧቸው ነበር። በጂኖሚክ ምርምር መሳተፍ በልጃቸው የወደፊት ህይወት ላይ ምንም አይነት አሉታዊ ውጤት እንደሌለው ማረጋገጥ ፈልገው ነበር።
ሦስተኛው ጭብጥ ኃይል እና ማጎልበት ነበር። አንዳንድ ወላጆች ለልጃቸው እና ለሌሎች የቤተሰብ አባላት የመከላከያ እርምጃዎችን እንዲወስዱ ስለሚያስችላቸው በጂኖሚክ ምርምር ውስጥ በመሳተፍ ኃይል እንዳላቸው ተሰምቷቸው ነበር። በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ ለማድረግ እና ሊከሰቱ የሚችሉ የጤና አደጋዎችን ለማስወገድ እንደ እድል አድርገው ይመለከቱት ነበር። ይሁን እንጂ ሌሎች ወላጆች የሕክምና ሁኔታዎችን ወይም የጄኔቲክ ቅድመ-ዝንባሌዎችን ሊያስከትሉ በሚችሉ ጥናቶች ላይ በመሳተፍ የልጃቸውን ራስን በራስ የመግዛት መብትን ለመገደብ ያመነታሉ።
እነዚህን አመለካከቶች እና ተስፋዎች መረዳቱ ተሳታፊን ያማከለ የጂኖሚክ ምርምር አካሄዶችን ለማሳወቅ ይረዳል። ተመራማሪዎች የውጤቶቹን ጠቀሜታ ከፍ በማድረግ የወላጆችን ውሳኔ አሰጣጥ እና ተሳትፎን ለማሻሻል ጥናቶችን ሲነድፉ እነዚህን ውጥረቶች ግምት ውስጥ ማስገባት ይችላሉ። በተጨማሪም፣ ከጄኔቲክ መድልዎ ጋር የተያያዙ ስጋቶችን መፍታት እና በውሳኔ አሰጣጥ ውስጥ ራስን በራስ ማስተዳደርን ማሳደግ ወላጆች ከጤናማ ልጆቻቸው ጋር በጂኖሚክ ምርምር ለመሳተፍ ያላቸውን ፍላጎት የበለጠ ያሳድጋል።
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