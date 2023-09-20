ጥገኛ ተህዋሲያን ጉንዳኖችን የሳር ምላጭን ለመውጣት ይቆጣጠራሉ ሳይንቲስቶች አገኙ

በኮፐንሃገን ዩኒቨርሲቲ የዕፅዋትና የአካባቢ ሳይንስ ክፍል የሳይንስ ሊቃውንት ስለ ላንት ጉበት ፍሉክስ፣ ስለ ጥገኛ ተውሳክ ዓይነት አስደናቂ የሆነ ግኝት አግኝተዋል። እነዚህ ፍሉኮች ጉንዳኖችን በመቆጣጠር ወደላይ እና ወደ ታች የሳር ምላጭ እንዲወጡ በማድረግ በትልልቅ እንሰሳት የመመገብ እድላቸውን ይጨምራሉ።
የላንሴት ጉበት ፍሉክስ የሕይወት ዑደት የሚጀምረው እንቁላሎቻቸው በላሞች ሲወጡ እና መጨረሻው ሣር ውስጥ ሲገቡ ነው። ቀንድ አውጣዎች እነዚህን እንቁላሎች ወደ ውስጥ ያስገባሉ፣ ወደ እጭነት ያድጋሉ እና በግብረ ሥጋ ግንኙነት ይራባሉ። ቀንድ አውጣዎቹ በትልቹ ዙሪያ ሲስቲክ በመፍጠር ለወረራ ምላሽ ይሰጣሉ፣ እነሱም እንደ ስሊም ኳሶች ይባረራሉ። ጉንዳኖች ሳያውቁት እነዚህን የጭቃ ኳሶች ከትል እጭ ጋር ይጠቀማሉ።
ጉንዳን ከገባ በኋላ እጮቹ ወደ ጉንዳኑ ሆድ ወይም አንጎል ይፈልሳሉ። ወደ አንጎል የሚደርሱት ተቆጣጥረው ጉንዳኑ የሳር ምላጭ ላይ ወጥቶ እንዲይዝ ያዝዛሉ። ይህ ባህሪ ትላልቅ እንስሳት ጉንዳን እና ጥገኛ ተህዋሲያን በአጋጣሚ ወደ ውስጥ እንዲገቡ ቀላል ያደርገዋል። በመጨረሻው አስተናጋጅ ውስጥ, ትሎቹ ይበስላሉ እና በአስተናጋጁ ጉበት ውስጥ እንቁላል ይጥላሉ, ዑደቱን ያጠናቅቃሉ.
በዴንማርክ የቢድስትሩፕ ደን ውስጥ በበሽታው የተያዙ ጉንዳኖችን ያጠኑ ተመራማሪዎች የሙቀት መጠኑ በጉንዳኖቹ ባህሪ ላይ ትልቅ ሚና እንዳለው አረጋግጠዋል። በቀዝቃዛ ቀናት, ጉንዳኖቹ በሣር ላይ ይቆያሉ, በሞቃት ቀናት ግን ወደ ታች ይወርዳሉ. ይህ ምልከታ እንደሚያመለክተው ትሎቹ በሌሊት እና በማለዳ ሰዓታት ውስጥ ጉንዳኖቹን በብዛት ይቆጣጠራሉ። ግኝቶቹ የጥገኛ ባህሪን ውስብስብነት ያጎላሉ እና በዚህ አካባቢ ተጨማሪ ምርምር አስፈላጊነትን ያጎላሉ።
አልፎ አልፎ ሰዎች በእነዚህ ጥገኛ ተውሳኮች ሊበከሉ ይችላሉ። በእንደዚህ ዓይነት ሁኔታዎች ጉበት እና የቢሊ ቱቦዎች ሊጎዱ ይችላሉ. ይሁን እንጂ ሰዎች ለላንት ጉበት ጉንፋን ዋነኛ አስተናጋጅ አለመሆናቸውን ልብ ሊባል ይገባል.
ምንጮች:
- የኮፐንሃገን ዩኒቨርሲቲ, የእፅዋት እና የአካባቢ ሳይንስ ክፍል
- የባህርይ ኢኮሎጂ ጆርናል