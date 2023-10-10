በኦዞን ንብርብር ውስጥ ያለው አመታዊ ቀዳዳ በሴፕቴምበር ውስጥ የመመዝገቢያ መጠን ላይ ይደርሳል

የአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ ሳይንቲስቶች እንደዘገቡት በኦዞን ሽፋን ላይ ያለው አመታዊ ጉድጓድ በመስከረም ወር ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሷል. በአንታርክቲካ ላይ በየዓመቱ የሚታየው ቀዳዳ በሙቀት እና በሌሎች የከባቢ አየር ሁኔታዎች ምክንያት መጠኑ ይለያያል. ይሁን እንጂ የቀዳዳው መኖር እና መዋዠቅ የተፈጥሮ ክስተት በመሆኑ ይህ ዜና ስጋት ሊሆን አይገባም።
በኦዞን ሽፋን ውስጥ ያለው "ቀዳዳ" ተብሎ የሚጠራው በእውነቱ በዋልታ ጸደይ ወቅት በአንታርክቲካ ላይ በየወቅቱ የሚከሰት የከባቢ አየር ቀጭን ነው. ይህ ክስተት በአንታርክቲካ ቅዝቃዜና ጨለማ ክረምት በከባቢ አየር ውስጥ በሚፈጥሩት በከፋ የአየር ሁኔታ እና ልዩ በሆኑ የዋልታ ስትራቶስፌሪክ ደመናዎች የተነሳ ነው። እነዚህ ደመናዎች ከወራት ጨለማ በኋላ ፀሀይ ስትመለስ በአልትራቫዮሌት ብርሃን ከሚነቁት ኦዞን ከሚያሟጥጡ ኬሚካሎች ጋር ይገናኛሉ።
የዘንድሮው የጉድጓድ መጠን ትክክለኛ መጠን ገና እየተጣራ ቢሆንም፣ በመስከረም ወር ከብራዚል በሦስት እጥፍ ማደጉን የአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ ሳይንቲስቶች ዘግበዋል፣ ይህም በዚያን ጊዜ ከተመዘገበው ትልቁ ሆናለች። በጃንዋሪ 2022 በሃንጋ ቶንጋ እሳተ ገሞራ ፍንዳታ ምክንያት በተፈጠረው የውሃ ትነት ምክንያት የኦዞን ቀዳዳ ከወትሮው የበለጠ ሊሆን እንደሚችል ግምቶች ነበሩ።
ከዓመት አመት የኦዞን ሽፋን በሚቀጥሉት ጥቂት አስርተ አመታት ውስጥ ሙሉ ለሙሉ ለማገገም በሂደት ላይ መሆኑን ልብ ማለት ያስፈልጋል። በ 1970 ዎቹ እና 1980 ዎቹ ውስጥ የኦዞን ጉድጓድ መገኘቱ በአየር ማቀዝቀዣ, በማቀዝቀዣዎች እና በሌሎች አፕሊኬሽኖች ውስጥ ጥቅም ላይ ከዋሉት ክሎሮፍሎሮካርቦኖች (ሲኤፍሲ) ብክለት ጋር የተያያዘ ነው. እ.ኤ.አ. በ1987 የተፈረመው የሞንትሪያል ፕሮቶኮል የሲኤፍሲዎችን አጠቃቀም ከልክሏል ነገርግን አሁንም በከባቢ አየር ውስጥ ጸንተዋል። ሀገራት የሞንትሪያል ፕሮቶኮልን እንዲያከብሩ እና በምድር ላይ ያለውን ህይወት ከፀሀይ ከፍተኛ ኃይል ካለው የአልትራቫዮሌት ጨረር ጉዳት ለመጠበቅ የኦዞን ሽፋንን መከታተል ወሳኝ ነው።
ምንጮች፡ የአየር ሁኔታ ኩባንያ፣ የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ