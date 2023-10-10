በአንታርክቲካ ላይ ትልቅ የኦዞን ቀዳዳ ተገኘ

በአንታርክቲካ 26 ሚሊዮን ስኩዌር ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው የኦዞን ሽፋን ላይ ያለ ትልቅ ቀዳዳ ተገኘ። እንደ አውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ (ኢዜአ) ከሆነ ይህ እስከዛሬ ከተመዘገቡት ትላልቅ የኦዞን ጉድጓዶች አንዱ ሲሆን ከብራዚል በሦስት እጥፍ ገደማ ይበልጣል። ግኝቶቹ በሴፕቴምበር 5, 16 በአውሮፓው ኮፐርኒከስ ሴንቲነል-2023 ፒ ሳተላይት ተገለጠ።
የዘንድሮው የኦዞን ጉድጓድ ከአንታርክቲካ በእጥፍ ገደማ በማደጉ በተለይ የዘንድሮው የኦዞን ጉድጓድ መስፋፋት ትኩረት የሚስብ ነው። ሳይንቲስቶች እ.ኤ.አ. በ2022 መጀመሪያ ላይ የቶንጋ የውሃ ውስጥ እሳተ ገሞራ ፍንዳታ ለዚህ ያልተለመደ ክስተት አስተዋፅዖ እንዳደረገ ይጠረጠራሉ።
የኦዞን ሽፋን ከምድር ከባቢ አየር ከ15 እስከ 30 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ የመከላከያ ጋሻ ነው። ፕላኔቷን ከፀሐይ ከሚወጣው ጎጂ አልትራቫዮሌት ጨረሮች ይጠብቃል. ሶስት አተሞችን ያካተተ ልዩ የኦክስጂን ሞለኪውል ኦዞን የፀሐይን ጨረር በመምጠጥ ወደ ላይ እንዳይደርስ ይከላከላል።
በተለይ ከምድር ዋልታ አካባቢዎች በላይ ጉልህ የሆኑ የኦዞን ጉድጓዶች መገኘታቸው የጀመረው በ1985 ነው። ተመራማሪዎች በጊዜው በኤሮሶል ጣሳዎች፣ ማሸጊያ እቃዎች እና ማቀዝቀዣዎች ውስጥ በብዛት ይገለገሉባቸው የነበሩት ክሎሮፍሎሮካርቦኖች (ሲኤፍሲዎች) በከባቢ አየር ውስጥ ካለው ኦዞን ጋር ምላሽ እየሰጡ መሆናቸውን ተመራማሪዎች ጠቁመዋል። በመጥፋቱ ውስጥ. በዚህም ምክንያት፣ በ1989፣ የአለም አቀፉ ማህበረሰብ የኦዞን ደረጃዎች ቀስ በቀስ እንዲያገግሙ ለማድረግ የሲኤፍሲ አጠቃቀምን ከልክሏል።
እነዚህ ጥረቶች ቢኖሩም በእያንዳንዱ ንፍቀ ክበብ በክረምት ወራት በኦዞን ሽፋን ላይ ክፍተቶች ከዋልታ ክልሎች በላይ መታየታቸውን ቀጥለዋል. ቀዝቃዛ አየር ጥቃቅን የበረዶ ክሪስታሎችን ያቀፈ የዋልታ ስታቶስፌሪክ ደመና (PSCs) ይፈጥራል፣ ይህም ቀደም ሲል ከዋልታዎቹ በላይ ያለውን የኦዞን አቅርቦትን ያባብሰዋል።
በቅርቡ በአንታርክቲካ ላይ ግዙፍ የኦዞን ጉድጓድ መገኘቱ የኦዞን ሽፋንን በመጠበቅ ረገድ ቀጣይ ፈተናዎችን ያሳያል። ቀጣይነት ያለው ምርምር እና ጎጂ ልቀቶችን ለመቀነስ እና የፕላኔታችንን ከባቢ አየር ለመጠበቅ የሚደረገውን ዓለም አቀፍ ጥረቶች አስፈላጊነት ያጎላል።
ምንጮች:
- የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ (ኢዜአ)
- Copernicus Sentinel-5P የሳተላይት ውሂብ