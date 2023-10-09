በአንታርክቲካ ላይ ያለው የኦዞን ቀዳዳ መስፋፋት ስለ ኦዞን መሟጠጥ ስጋት ይፈጥራል።

በአንታርክቲካ ላይ ያለው የኦዞን ቀዳዳ ከብራዚል በሦስት እጥፍ ገደማ መጠኑ ላይ ደርሷል፣ ይህም የኦዞን መመናመን ጉልህ ማሳያ ነው። የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ (ኢዜአ) በሴፕቴምበር 5፣ 16 በኮፐርኒከስ ሴንቲነል-2023ፒ ሳተላይት የተሰበሰበውን ልማትን በሚመለከት ይህንን አግኝቷል።
በአሁኑ ጊዜ ሳይንቲስቶች ከዚህ ሰፊ “ኦዞን የሚያዳክም አካባቢ” በስተጀርባ ያሉትን መንስኤዎች እየመረመሩ ነው። በ2022 መጀመሪያ ላይ የቶንጋ የውሃ ውስጥ እሳተ ገሞራ ፍንዳታ ነው እና የሱናሚ ማስጠንቀቂያዎችን አስነስቷል ፣ ሳተላይቱ የጭስ እና የአመድ ምስሎችን ወደ ከባቢ አየር ውስጥ እየሳለ ነው።
በዚህ ፍንዳታ ወቅት የእሳተ ገሞራ ጋዞች እና ኤሮሶሎች መለቀቅ በአሁኑ ጊዜ በአንታርክቲካ ላይ ያለው የኦዞን ሽፋን መመናመንን ሊያባብሰው ይችላል ተብሎ እየተመረመረ ነው። እ.ኤ.አ. በ 5 የተወነጨፈው ኮፐርኒከስ ሴንቲነል-2017ፒ ሳተላይት የኮፐርኒከስ ሴንቲንል ተልዕኮዎች አካል በመሆን የምድርን ከባቢ አየር በመቆጣጠር ረገድ ወሳኝ ሚና ተጫውቷል።
ኢዜአ ባወጣው መረጃ መሰረት የኦዞን ቀዳዳ ወደ 26 ሚሊዮን ስኩዌር ኪሎ ሜትር አካባቢ ሰፋ። ይህ ከተመዘገቡት ትላልቅ የወቅቱ የኦዞን ጉድጓዶች ውስጥ አንዱ ቢሆንም፣ በ2000 ከተመዘገበው ሪከርድ ወደ 28.4 ሚሊዮን ስኩዌር ኪሎ ሜትር ይደርሳል።
የኦዞን ቀዳዳው መጠን ዓመቱን ሙሉ ይለያያል እና በተለይም በሴፕቴምበር አጋማሽ እና በጥቅምት አጋማሽ መካከል ከፍተኛው ጫፍ ይደርሳል። ይህ ክስተት በደቡባዊው ንፍቀ ክበብ የስትራቶስፈሪክ ሙቀት እየጨመረ በመምጣቱ የዋልታ አዙሪት መዳከም እና በመጨረሻም መበታተን ነው. ኢዜአ እንደተነበየው በተጎዳው ክልል ውስጥ ያለው የኦዞን መጠን በታህሳስ መጨረሻ ወደ መደበኛው ይመለሳል።
በምድር ስትራቶስፌር ውስጥ ያለው የኦዞን ሽፋን ፕላኔታችንን ከፀሐይ ከሚመጣው ጎጂ የአልትራቫዮሌት ጨረር ለመጠበቅ ከፍተኛ ሚና ይጫወታል። ከፍተኛ መጠን ያለው የኦዞን ሞለኪውሎችን ያካትታል. የሳተላይት መለኪያዎች፣ ልክ በሴንቲነል-5 ፒ እንደሚሰጡት፣ ሳይንቲስቶች የኦዞን ሽፋንን ዝግመተ ለውጥ በቅርበት እንዲከታተሉ ያስችላቸዋል።
በአንታርክቲካ ላይ ያለው የኦዞን ቀዳዳ መስፋፋት በአካባቢው እና በጤና ላይ ሊያስከትሉ ስለሚችሉት ችግሮች አሳሳቢ ምክንያት ነው. ለዚህ ትልቅ እድገት መንስኤ የሆኑትን ምክንያቶች ለመረዳት እና የኦዞን ሽፋንን ለመጠበቅ እርምጃዎችን ለመተግበር ተጨማሪ ምርምር እና ቀጣይነት ያለው ክትትል አስፈላጊ ይሆናል.
ምንጮች:
- የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ (ኢዜአ)
- የጀርመን ኤሮስፔስ ማእከል (DLR)