አንድሮሜዳ፣ ያልተጠበቀ፡ የአስትሮኖሚ የአመቱ ምርጥ ፎቶግራፍ አንሺ አሸናፊዎች አስደናቂ የስነ ከዋክብት ፎቶግራፎችን ይፋ አደረገ።

የ15ኛው የአስትሮኖሚ የአመቱ ምርጥ ፎቶግራፍ አንሺዎች አሸናፊዎች ይፋ ሆኑ፣ ማርሴል ድሬችለር፣ ዣቪየር ስትሮትነር እና ያን ሴንትይ አጠቃላይ ሽልማቱን ወስደዋል። “አንድሮሜዳ፣ ያልተጠበቀ” በሚል ርዕስ ያሸነፉት ፎቶግራፋቸው ከአንድሮሜዳ ጋላክሲ (M31) አጠገብ የሚገኘውን ግዙፍ የፕላዝማ ቅስት ያሳያል።
አንድሮሜዳ ጋላክሲ፣ የቅርብ ጠመዝማዛ ጎረቤታችን፣ ለረጅም ጊዜ በሥነ-ፈለክ ጥናት ውስጥ ታዋቂ ርዕሰ ጉዳይ ነው። ነገር ግን፣ ይህንን ግኝት የሚለየው የአርከስ ግዙፍ መጠን፣ ወደ 1.5 x 0.45 ዲግሪዎች የሚሸፍነው፣ እና ቅርበት፣ ከ M1.2 ማእከል፣ ከጋላክሲው ዋና አካል በስተደቡብ ምስራቅ 31 ዲግሪ ብቻ ይርቃል።
ይህ አስደናቂ ምስል የተቀረፀው በታካሃሺ FSQ-106EDX4 ቴሌስኮፕ፣ Sky-Watcher EQ6 Pro mount እና ZWO ASI2600MM Pro ካሜራ በመጠቀም ነው። ፎቶግራፍ አንሺዎቹ ለሽልማቱ ምስጋናቸውን ገልጸው ለተደረገላቸው ድጋፍና ማበረታቻ አድናቆታቸውን ገልጸዋል። ዳኛው ላስዞሎ ፍራንሲስስ ምስሉ ለሥነ-አስትሮፕግራፊ ላደረገው አስተዋፅዖ አመስግነዋል።
የአመቱ ምርጥ ወጣት የስነ ፈለክ ፎቶግራፍ አንሺ ማዕረግ ለቻይናውያን ታዳጊዎች ሩንዌይ ሹ እና ቢንዩ ዋንግ በ"Runing Chicken Nebula" ላይ ላደረጉት ትብብር ተሸልመዋል። በተለያዩ ምድቦች ውስጥ ሌሎች አሸናፊዎች Andreas Ettl, James Baguley, Eduardo Schaberger Poupeau, Angel An እና John White, ምስላቸው "Black Echo" የጥቁር ቀዳዳ ድምጽን በምስል በመወከል የAnnie Maunder Image Innovation ሽልማት አግኝቷል.
በሮያል ኦብዘርቫቶሪ ግሪንዊች የስነ ፈለክ ተመራማሪ የሆኑት ዶ/ር ኢድ ብሉመር በዘንድሮው ውድድር የተገኙ እውነተኛ ግኝቶችን አውስተዋል። ከ4,000 በላይ ምዝግቦች ከ64 አገሮች ተቀብለዋል፣ ይህም ዓለም አቀፋዊ የአስትሮፖቶግራፊ ፍላጎት አጉልቶ ያሳያል። ለአሸናፊዎች የ10,000 ፓውንድ የገንዘብ ሽልማት የተበረከተላቸው ሲሆን ለፍፃሜ ያበቁ እና ከፍተኛ የተመሰገኑ ተሳታፊዎችም እውቅና ተሰጥቷቸዋል።
ሁሉም አሸናፊ ፎቶግራፎች እና የተመረጡ ምስሎች ከሴፕቴምበር 16 ጀምሮ በለንደን በሚገኘው ብሔራዊ የባህር ላይ ሙዚየም ውስጥ ይታያሉ ። ኤግዚቢሽኑ በዓለም ዙሪያ ባሉ ተሰጥኦ ያላቸው የስነ ከዋክብት ፎቶግራፍ አንሺዎች የተቀረጸውን የአጽናፈ ሰማይን ውበት ለማድነቅ ልዩ እድል ይሰጣል ።
ምንጮች:
- የስነ ፈለክ የአመቱ ምርጥ ፎቶግራፍ አንሺ ውድድር
- ሮያል ኦብዘርቫቶሪ ግሪንዊች