አንድ ሚስጥራዊ ክስተት የጋላክሲያችንን ጨለማ ጉዳይ ቀይሮታል፣ የጥናት ትርኢቶች

በቅርብ የተደረገ ጥናት እንደሚያመለክተው ግዙፍ የማይታዩ የጨለማ ቁስ አካላት በጋላክሲያችን ቅርፅ ላይ ከፍተኛ መዛባት አስከትሏል። ሳይንቲስቶች ፍኖተ ሐሊብ ሁለት ጠመዝማዛ ክንዶች ያሉት ጠፍጣፋ ዲስክ እንደሆነ መጀመሪያ ላይ ቢያስቡም፣ ባለፈው ምዕተ-አመት የተወሰዱት መለኪያዎች ግን ምክንያቱ ያልታወቀ መታጠፍ አሳይተዋል። ጦርነቱ የሚከሰተው በዋነኛነት በጋላክሲው ድንበሮች ላይ ሲሆን የተወሰኑ ክልሎች ጠልቀው ሲገቡ ሌሎች ደግሞ ወደ ላይ ይነሳሉ፣ ይህም የተሰባበረ የሰምበርሮ መልክ እንዲኖረው ያደርጋል።
በተመራማሪዎች የተካሄዱ የኮምፒዩተር ማስመሰያዎች ከዚህ ክስተት በስተጀርባ ያለውን መንስኤ ይፋ አድርገው ሊሆን ይችላል። ማስመሰያዎቹ የኛ ጋላክሲ የማይታየው የጨለማ ቁስ አሰላለፍ ያበላሸውን ሚስጥራዊ ክስተት ይጠቁማሉ። በሴፕቴምበር 14 ላይ ኔቸር አስትሮኖሚ በተሰኘው ጆርናል ላይ የታተመው ጥናቱ ጋላክሲያችን በጨለመ ቁስ ውስጥ መሸፈኑን አሳማኝ ማስረጃዎችን አሳይቷል።
ጠቆር ቁስ ማለት ከአጽናፈ ዓለማት አጠቃላይ ቁስ 85 በመቶውን የሚይዝ የማይታወቅ የቁስ አይነት ነው። ምንም እንኳን በቀጥታ ከብርሃን ጋር የማይገናኝ እና የማይታይ ሆኖ ቢቆይም, የስበት ውጤቶቹ ሊታዩ ይችላሉ. ጨለማ ጉዳይ ኮከቦችን ወደ ጋላክሲክ ማዕከሎች በሚዞሩበት ጊዜ፣ የሩቅ የከዋክብት ብርሃንን በማዛባት እና የጋላክሲክ ሃሎውን የፍኖተ ሐሊብ ሐሎ እንዲቀርጽ በማድረግ ወደ ድንገተኛ ፍጥነት የማፍጠን ኃላፊነት አለበት።
የጋላክሲው ሃሎ የሚያመለክተው ፍኖተ ሐሊብ ካለበት ጠመዝማዛ ክንዶች ባሻገር ባለው ጨለማ ጉዳይ ኩሬ ላይ እንደ ቅጠል የሚንሳፈፉትን የከዋክብት ስፋት ነው። የአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ ጋይያ የጠፈር መንኮራኩር በመጠቀም የቅርብ ጊዜ ምርመራዎች እንደሚያሳዩት በጋላክሲው ሃሎ ውስጥ ያሉት ኮከቦች በተለየ ሁኔታ የተሳሳቱ ናቸው።
የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ሚዛኑን ያልጠበቀ የከዋክብት ሃሎ ለጨለማ ጉዳይ ሃሎ ያለውን አንድምታ ለመረዳት የኮምፒዩተር ሞዴሎችን በመጠቀም ፍኖተ ሐሊብ የሚመስል ወጣት ጋላክሲ ፈጠሩ። ሞዴሉ ከዲስክ አንጻራዊ በሆነ መልኩ 25 ዲግሪ ያጋደለ የጨለማ ጉዳይ አካቷል። ተመራማሪዎች ጋላክሲውን ለ5 ቢሊየን አመታት ሲመስሉ ከቆዩ በኋላ ሞዴላቸው የራሳችንን ጋላክሲ በእጅጉ እንደሚመስል ደርሰውበታል።
ከጨለማው ጉዳይ ሃሎ የተሳሳተ አቀማመጥ በስተጀርባ ያለው መንስኤ አሁንም ግልፅ አይደለም ። ነገር ግን፣ በተመራማሪዎቹ የተካሄዱት የማስመሰያ ዘዴዎች ይህ ምናልባት ከራሳችን ጋር የሚጋጭ ሌላ ጋላክሲን የሚያካትት ትልቅ ግጭት ውጤት እንደሆነ ይጠቁማሉ። ይህ ግጭት የጨለማው ጉዳይ ሃሎ ቀስ በቀስ አሁን ወዳለው የ50 ዲግሪ ከፍታ ከመውረዱ በፊት እስከ 20 ዲግሪ እንዲያጋድል ሊያደርግ ይችል ነበር።
ምንጮች:
- “በዓይን የማይታዩ የጨለማ ቁስ አካላት ግዙፍ ነጠብጣብ ጋላክሲያችንን ከቅርጽ ውጭ አድርጎታል”
- "ጨለማ ቁስ በሟች ከዋክብት ውስጥ ሊገነባ ይችላል - ሊፈነዳ የሚችል ውጤት አለው"