የናሳ OSIRIS-REx ካፕሱል የፕሪስቲን አስትሮይድ ናሙናዎችን ወደ ምድር ለማቅረብ

የናሳ ታሪካዊ ተልእኮ፣ OSIRIS-REx (ኦሪጅንስ-ስፔክታል ትርጓሜ-የሀብት መለያ-ደህንነት-ሬጎሊት ኤክስፕሎረር)፣ በእሁድ ጠዋት ለመጀመሪያ ጊዜ ንጹህ የሆኑ የአስትሮይድ ናሙናዎችን ወደ ምድር ሊያደርስ ተዘጋጅቷል። የ OSIRIS-REx መፈተሻ ከምድር አቅራቢያ የሚገኘውን አስትሮይድ ቤንኑ ናሙናዎችን የያዘ ካፕሱል ይለቃል። ካፕሱሉ በመከላከያ ዲፓርትመንት የዩታ የፈተና እና የስልጠና ክልል እና የቆፈር ማምረቻ ሜዳዎች ላይ በፓራሹት ስር በቀስታ ይነካል።
የማረፊያውን የቀጥታ ሽፋን በናሳ የዩቲዩብ ቻናል ወይም Space.com ላይ መመልከት ይችላሉ። ሽፋኑ በ10 am EDT ይጀምራል።
OSIRIS-REx በሴፕቴምበር 2016 ተጀመረ እና በዲሴምበር 2018 አደገኛ ሊሆን የሚችል አስትሮይድ ቤንኑ ደረሰ። ምርመራው የሚቀጥሉትን 22 ወራት አስትሮይድ በመመርመር በጠፈር መንኮራኩር በመዞር ትንሿ አካል አዲስ ታሪክ አስመዝግቧል።
በጥቅምት 2020፣ OSIRIS-REx በተሳካ ሁኔታ 8.8 አውንስ (250 ግራም) ቆሻሻ እና ጠጠር በመያዝ የቤንኑ ወለል ናሙና ሰበሰበ። ትክክለኛው መጠን የሚስዮን ቡድን የምርመራውን ናሙና ካፕሱል ከከፈተ በኋላ ይወሰናል።
ከንክኪው በኋላ፣ ናሙናው ለህክምና እና ማከማቻ ሂውስተን ወደሚገኘው የናሳ ጆንሰን የጠፈር ማእከል ይወሰዳል። በዓለም ዙሪያ ያሉ ሳይንቲስቶች ለተጨማሪ ጥናት ናሙናውን ማግኘት ይችላሉ። ስለ ሥርዓተ ፀሐይ የመጀመሪያ ቀናት ግንዛቤን ለማግኘት እና ካርቦን የያዙ ኦርጋኒክ ሞለኪውሎች መኖራቸውን ይመረምራሉ እናም በምድር ላይ ላለው ሕይወት አመጣጥ አስተዋፅዖ ያደርጋሉ።
ከዚህ ወሳኝ ምዕራፍ በተጨማሪ OSIRIS-REx የጠፈር መንኮራኩር OSIRIS-APEX በተባለው የተራዘመ ተልእኮ ይቀጥላል። እ.ኤ.አ. በ2029 ለመድረስ አቅዶ ወደ አደገኛው አስትሮይድ አፖፊስ ይጓዛል።
ይህ ተልእኮ ለናሳ ትልቅ ስኬትን ይወክላል፣የእኛን ሥርዓተ-ፀሐይ አመጣጥ እና ከምድር በላይ የመኖር አቅምን ለመረዳት አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል።
ምንጮች:
– የናሳ OSIRIS-REx ቀላል ባልሆኑ በ5 ደረጃዎች የአስትሮይድ ናሙናዎችን ወደ ምድር ያመጣል።
ምንጭ፡- ናሳ