የናሳ ኦሳይረስ-ሬክስ የጠፈር መንኮራኩር ከአስቴሮይድ ቤንኑ ናሙናዎችን ይዞ ተመለሰ

ማጠቃለያ፡ ከሰባት አመት ተልእኮ በኋላ የናሳ ኦሳይረስ-ሬክስ የጠፈር መንኮራኩር ከአስትሮይድ ቤንኑ የአፈር ናሙናዎችን ይዞ በመመለስ “በሶላር ሲስተም ውስጥ በጣም አደገኛ የሆነውን አለት” ለማጥናት ጉዞውን ሊያጠናቅቅ ነው። እሁድ, የጠፈር መንኮራኩሩ ምድርን ሲያልፍ, ናሙናዎቹ ይጣላሉ እና በካፕሱል ውስጥ ይጠበቃሉ. ሳይንቲስቶች የእነዚህን ናሙናዎች ኬሚስትሪ መተንተን በቢሊዮን ከሚቆጠሩ ዓመታት በፊት ስለ ፕላኔቶች አፈጣጠር እና ምናልባትም በምድር ላይ ስላለው የሕይወት አመጣጥ ብርሃን እንደሚሰጥ ተስፋ ያደርጋሉ። ካፕሱሉ በዩኤስ ኦፍ ዩታ በ08፡55 በሃገር ውስጥ ሰዓት ያርፋል ተብሎ ይጠበቃል። የቁልቁለት መውረድን በተመለከተ ጭንቀት ቢኖርም የተልእኮው ዋና መርማሪ ዳንቴ ላውሬታ ቡድኑ ለማንኛውም ድንገተኛ ሁኔታ ዝግጁ መሆኑን አረጋግጠዋል። የኦሳይረስ-ሬክስ ግብ ከቤኑ ናሙናዎችን መሰብሰብ ነበር, ይህም በ 22 ኛው ክፍለ ዘመን መገባደጃ ላይ ከፕላኔታችን ጋር የመጋጨት እድል ትንሽ ነው. መንኮራኩሩ እ.ኤ.አ. በ 2018 አስትሮይድ ላይ ደርሷል ፣ ለሁለት ዓመታት አጥንቷል ፣ እና ከዚያ በተሳካ ሁኔታ የገጽታ ቁሳቁሶችን ሰብስቧል። የመጨረሻው እርምጃ 250 ግራም የሚመዝኑ ናሙናዎችን ወደ ምድር በደህና ማድረስ ነው።
የማገገሚያ ቡድኖቹ ስለ ማረፊያው እርግጠኞች ናቸው; ነገር ግን ባለፉት ጥፋቶች ምክንያት ጥንቃቄ ያደርጋሉ። በ2004 ከጄነሲስ ካፕሱል ጋር አንድ አይነት ክስተት ተከስቷል፣ ፓራሹቱ ስላልተሳካለት ናሙናዎቹ እንዲበላሹ አድርጓል። የኦሳይረስ-ሬክስ ካፕሱል የስበት ኃይል መቀየሪያዎች ተመሳሳይ ችግርን ለመከላከል ጥንቃቄ የተሞላበት ምርመራ አድርገዋል። ቢሆንም፣ አስፈላጊ ከሆነ “የመጣስ ቡድን” ለመርዳት ዝግጁ ይሆናል። ካፕሱሉ ወደ ታች ሲወርድ፣ በዩታ ያሉ የሚቲዎሮሎጂስቶች የማረፊያ ቦታውን በትክክል ለመተንበይ የአየር ሁኔታን ይቆጣጠራሉ። በሄሊኮፕተር ወደ ጠብታ ነጥቡ መብረር እና ናሙናውን ወደ ዱግዌይ ፕሮቪንግ ግራውንድ ወደሚገኝ ንጹህ ክፍል ማጓጓዝን ጨምሮ የመልሶ ማቋቋም ስራዎች ብክለትን ለመከላከል በጥንቃቄ ታቅደዋል። ናሙናዎቹ በደህና ከደረሱ በኋላ ለዝርዝር ትንተና ቴክሳስ ወደሚገኘው የናሳ ጆንሰን የጠፈር ማእከል ይጓጓዛሉ።
ኦሳይረስ-ሬክስ የጠፈር መንኮራኩር በ2029 አፖፊስ ከተባለው ሌላ አስትሮይድ ጋር እንዲንቀሳቀስ ስለሚታዘዝ ናሙናዎቹን ካቀረበ በኋላ ተልዕኮውን ለመቀጠል ተዘጋጅቷል።
ትርጓሜዎች
– ኦሳይረስ-ሬክስ፡ የናሳ የጠፈር መንኮራኩር ተልእኮ አስትሮይድ ቤንኑን ለማጥናት ነው።
– ቤኑ፡- በ22ኛው ክፍለ ዘመን መገባደጃ ላይ ከምድር ጋር የመጋጨት አቅም ያለው አስትሮይድ።
– ኦሪት ዘፍጥረት፡ የቀድሞ የጠፈር መንኮራኩር ተልእኮ በናሙና መልሶ ማግኛ ወቅት ጉዳዮችን አጋጥሞታል።
- የስበት ኃይል መቀየሪያዎች፡- በመውረድ ወቅት ትክክለኛውን አቅጣጫ የሚያረጋግጡ የካፕሱሉ አካላት።
ምንጭ - ቢቢሲ ዜና