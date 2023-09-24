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ኦሳይረስ-ሬክስ የጠፈር መንኮራኩር ከቤንኑ ናሙናዎች ጋር ወደ ምድር ለመመለስ ተዘጋጅቷል።

ByMampho Brescia

ሴፕቴ 24, 2023
ኦሳይረስ-ሬክስ የጠፈር መንኮራኩር ከቤንኑ ናሙናዎች ጋር ወደ ምድር ለመመለስ ተዘጋጅቷል።

ኦሳይረስ-ሬክስ የጠፈር መንኮራኩር ከአስትሮይድ ቤንኑ የተሰበሰቡ ጠቃሚ ናሙናዎችን ይዞ ወደ ምድር ሊመለስ ነው። መንኮራኩሯ በምእራብ ዩታ 08፡42 ላይ የምድርን ከባቢ አየር አናት ትመታለች ተብሎ ይጠበቃል። የማረፊያ ዒላማው በዚህ አካባቢ የርቀት ወታደራዊ ሙከራ ክልል ነው።

መንኮራኩሯ ወደ ምድር ከባቢ አየር ስትገባ 12 ኪሎ ሜትር በሰአት ወይም 27,000 ማይል በሆነ ፍጥነት ትጓዛለች። ይህ ፈጣን ፍጥነት የእጅ ሥራው የታችኛው ክፍል እስከ 3,000 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ በሚደርስ የሙቀት መጠን እንዲሞቅ ያደርገዋል። ይሁን እንጂ ይህ ኃይለኛ ሙቀት የጠፈር መንኮራኩሩን ፍጥነት ለመቀነስ ጠቃሚ ዓላማንም ያገለግላል.

በሚወርድበት ጊዜ መረጋጋትን ለማረጋገጥ የድሮግ ፓራሹት ይዘረጋል። ከዚህ በኋላ ዋናው ሹት ካፕሱሉን በቀስታ ወደ መሬት ያመጣል. ከዩታ በረሃ ወለል ጋር ለመገናኘት የሚጠበቀው ጊዜ 08፡55 ነው።

መንኮራኩሩ ካረፈ በኋላ ሄሊኮፕተሮች ወደ ጊዜያዊ ላብራቶሪ ያጓጉዛሉ። ይህ ላብራቶሪ በቴክሳስ ውስጥ በሚገኘው የናሳ ጆንሰን የጠፈር ማእከል ለበለጠ ትንተና የናሙና ካፕሱሉን ለማዘጋጀት እንደ መገልገያ ሆኖ ያገለግላል። ማዕከሉ በተለይ ከአስትሮይድ ቤንኑ የተሰበሰቡ ናሙናዎችን ለምርመራ እና ለማጥናት የተነደፈ ልዩ አገልግሎት አለው።

በ2016 ኦሳይረስ-ሬክስ የጠፈር መንኮራኩር ወደ ቤንኑ ጉዞውን ጀምሯል ይህ ግዙፍ ተልእኮ ሲሰራ አመታትን ያስቆጠረ ሲሆን የተልእኮው አላማም ከዚህ ከምድር አቅራቢያ ከሚገኘው አስትሮይድ ናሙናዎችን በመሰብሰብ ለዝርዝር ጥናት ወደ ምድር መመለስ ነበር። የቤኑ ናሙናዎች ስለ መጀመሪያው የፀሐይ ስርዓት እና የህይወት አመጣጥ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን እንደያዙ ይታመናል።

የኦሳይረስ-ሬክስ የጠፈር መንኮራኩር ተልዕኮውን አጠናቆ ወደ ምድር ሲመለስ ሳይንቲስቶች እና ተመራማሪዎች የናሙናውን መምጣት በጉጉት ይጠባበቃሉ። የእነዚህ ናሙናዎች ግኝቶች ስለ ፕላኔታችን እና ስለ አጠቃላይ አጽናፈ ሰማይ ያለን ግንዛቤ ላይ ጉልህ አንድምታ ሊኖራቸው ይችላል።

ምንጮች:
– [ምንጭ 1]
– [ምንጭ 2]

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