የናሳ ኦሳይረስ-ሬክስ ተልእኮ ትልቁን የአስትሮይድ ናሙና ወደ ምድር ለማድረስ ነው።

የናሳ ኦሳይረስ-ሬክስ ተልዕኮ ወደ ምድር የተመለሰውን ትልቁን የአስትሮይድ ናሙና በማቅረብ ታሪክ ሊሰራ ነው። ከአስትሮይድ ቤንኑ የተሰበሰበ ወደ 250 ግራም የሚጠጉ ድንጋዮች እና አቧራ የያዘ ካፕሱል እሁድ በዩታ በረሃ ላይ እንደሚያርፍ ይጠበቃል። ይህ ተልዕኮ ከ2020 ጀምሮ ናሳ ከአስትሮይድ ናሙና ለመሰብሰብ ያደረገውን የመጀመሪያ ሙከራ ያሳያል።
ኦሳይረስ-ሬክስ የጠፈር መንኮራኩር በሴፕቴምበር 2016 አመጠቀች እና በዲሴምበር 2018 ቤኑ ደረሰ። ወደ ሁለት አመት በሚጠጋ ጊዜ ውስጥ መንኮራኩሩ ጥቅምት 20 ቀን 2020 ናሙናውን ከመሰብሰቡ በፊት የአስትሮይድን ገጽ በጥንቃቄ ሰራ።
የናሙናው የተወሰነ ክፍል፣ ሩብ ያህል፣ በዓለም ዙሪያ ካሉ 200 ተቋማት ከ38 በላይ ለሆኑ ግለሰቦች ይሰራጫል። ይህ የተለያየ የሳይንስ ሊቃውንት ቡድን ናሙናውን ለመተንተን እና ስለ ስርአታችን የመጀመሪያ ታሪክ እና ዝግመተ ለውጥ ግንዛቤዎችን ለማግኘት በጋራ ይሰራሉ። የ4.5 ቢሊዮን አመት እድሜ ያለው ቤንኑ የፕላኔቶችን አፈጣጠር በተመለከተ ጠቃሚ ፍንጭ የሚሰጥ የጊዜ ካፕሱል ሆኖ ይታያል።
እንደ ቤንኑ ካሉ አስትሮይድ በቀጥታ ናሙናን መሰብሰብ ከዋና ዋናዎቹ ጥቅሞች አንዱ አነስተኛ ብክለት ነው። ወደ ምድር ከሚወድቁ እና ከከባቢ አየር ጋር በሚገናኙበት ጊዜ በፍጥነት ከሚበከሉ ሚቲዮራይቶች በተለየ የኦሳይረስ-ሬክስ ናሙና ሳይንቲስቶች ያለፈውን ያልተበላሸ ፍንጭ ይሰጡታል። ይህ በምድር ላይ ላለው ህይወት እድገት አስተዋጽኦ ያደረጉትን የኦርጋኒክ እና የውሃ አመጣጥ ለመረዳት ወሳኝ ሊሆን ይችላል።
በዋርዊክ ዩኒቨርሲቲ የስነ ፈለክ ተመራማሪ የሆኑት ፕሮፌሰር ቦሪስ ጋንሲኬ አስትሮይድን ማጥናት ያለውን ጠቀሜታ አጽንኦት ሰጥተዋል፡- “በእኛ ሥርዓተ ፀሐይ ውስጥ የሚገኙት አስትሮይድስ ምድር የተሠራችባቸውን ጥሬ ሕንጻዎች ይይዛሉ። . አሁንም ብዙ ያልተመለሱ ጥያቄዎች አሉ፣ ለምሳሌ የምድር ውሃ ምንጭ እና የህይወት ንጥረ ነገሮች አመጣጥ።
ይህ ተልእኮ ስለ ስርአታችን ታሪክ ለማወቅ በምናደርገው ጥረት ወሳኝ ምዕራፍን ይወክላል እና አስትሮይድን ለበለጠ አሰሳ እና የህይወትን አመጣጥ በመረዳት ላይ ያላቸውን ተፅእኖ የሚከፍት ነው።
ምንጮች:
- ፒ.ኤ