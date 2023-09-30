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የOSIRIS-REx ተልዕኮ፡ የስርዓታችንን ሥርዓተ ፀሐይ አመጣጥ ለመረዳት ከአስትሮይድ ቤንኑ ናሙናዎችን መሰብሰብ።

Byገብርኤል Botha

ሴፕቴ 30, 2023
የOSIRIS-REx ተልዕኮ፡ የስርዓታችንን ሥርዓተ ፀሐይ አመጣጥ ለመረዳት ከአስትሮይድ ቤንኑ ናሙናዎችን መሰብሰብ።

የናሳ ደቡብ ምዕራብ የምርምር ተቋም ሳይንቲስቶች በ OSIRIS-REx ተልዕኮ ወቅት ከአስትሮይድ ቤንኑ የተሰበሰቡ ናሙናዎችን እያጠኑ ነው። ይህ ተልእኮ፣ የናሳ የመጀመሪያው የአስትሮይድ ናሙና የመመለሻ ተልእኮ፣ በካርቦን ከበለፀገ አስትሮይድ ናሙና ለመሰብሰብ ያለመ ሲሆን ይህም ከውሃ ጋር የተያያዙ ለውጦችን አድርጓል። ሳይንቲስቶች ይህንን ናሙና በማጥናት ስለ ስርዓታችን ኦርጋኒክ እና የውሃ ታሪክ እና በምድር አፈጣጠር ውስጥ ስላለው ሚና ግንዛቤዎችን ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ።

የ OSIRIS-REx ተልዕኮ በሴፕቴምበር 2016 የተጀመረው የአስትሮይድ ናሙናን ወደ ምድር ለመሰብሰብ እና ለማድረስ ዓላማ ነበረው። መንኮራኩሩ ለአጭር ጊዜ ለማረፍ ወደ ቤኑ ሲቃረብ፣ ሳይንቲስቶች የመሬቱ ጥንካሬ አስገረማቸው። ልክ እንደ ኳስ ጉድጓድ ተብሎ የተገለፀው፣ ላይ ያለው ቦታ የጠፈር መንኮራኩሩ ከሚጠበቀው በላይ እንዲሰምጥ አድርጎታል። ይሁን እንጂ ይህ ያልተጠበቀ ውጤት ከአስትሮይድ ውስጥ ከፍተኛ መጠን ያለው ቁሳቁስ ለመሰብሰብ ስለሚያስችል ጠቃሚ ሆኖ ተገኝቷል.

የዚህ ናሙና አስፈላጊነት ስለ ስርዓታችን ሥርዓተ ፀሐይ አፈጣጠር መረጃ ለመስጠት ባለው አቅም ላይ ነው። Meteorites ቀደም ሲል አንዳንድ ግንዛቤዎችን አቅርበዋል, ይህም በፀሐይ ምስረታ ወቅት የተለያዩ ዞኖችን ያሳያል. ምድርን ጨምሮ ምድራዊ ፕላኔቶች ወደ ፀሀይ ጠጋ ብለው ሲሰሩ ጋዝ እና ግዙፉ የበረዶ ግግር ግን የበለጠ ተፈጠረ። ይሁን እንጂ የምድር ውኃ ምንጭ እና የሕይወት አመጣጥ አሁንም ያልተመለሱ ጥያቄዎች ናቸው.

እንደ ቤኑ ያሉ አስትሮይዶች እንደ ውሃ፣ ኦርጋኒክ እና ሌሎች አስፈላጊ ውህዶችን ጨምሮ የፀሐይ ስርዓታችንን ኬሚስትሪ የሚጠብቁ የጊዜ እንክብሎች ሆነው ያገለግላሉ። ሳይንቲስቶች ከቤንኑ የተወሰደውን ንፁህ ናሙና በመተንተን ምድር በምትፈጠርበት ጊዜ ያለውን የኬሚካል ክምችት የበለጠ ለመረዳት ተስፋ ያደርጋሉ። በምድር ላይ፣ ይህ ሪከርድ በጊዜ ሂደት ተደምስሷል፣ ይህም የአስትሮይድ ናሙናዎችን ጥናት በፕላኔታችን አመጣጥ ዙሪያ ያሉትን ምስጢሮች ለመፍታት ወሳኝ ያደርገዋል።

የቤንኑ ናሙና ጥናት ስለ ስርዓታችን ታሪክ እና ለምድር እድገት አስተዋፅዖ ስላደረጉ ነገሮች ያለንን ግንዛቤ ለማሳደግ ቃል ገብቷል። ከዚህ ተልእኮ የተገኘው መረጃ በሥርዓተ-ሥርዓታችን የመጀመሪያ ደረጃ ላይ የውሃ እና የኦርጋኒክ ቁሶች መኖራቸውን ብርሃን ያበራል ፣ በመጨረሻም ስለ ፕላኔታችን አፈጣጠር እና ስለ ሕይወት አመጣጥ ያለንን እውቀት ጥልቅ ያደርገዋል።

By ገብርኤል Botha

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