የናሳ OSIRIS-REx ፍተሻ በተሳካ ሁኔታ የመጨረሻውን የትራንዚት-ማስተካከያ መንገድ ሰርቷል፣ ይህም በሴፕቴምበር 24 ላይ የአስትሮይድ ናሙናውን ወደ ምድር ለማድረስ አንድ እርምጃ ቀርቧል። መርማሪው እሁድ እለት አጭር የሞተር ተቃጥሏል፣ይህም በደቂቃ የ7 ኢንች (17.8 ሴንቲሜትር) የፍጥነት ለውጥ አስከትሏል። ይህ ማኒውቨር የናሙና ካፕሱሉ ማረፊያ ቦታን አስተካክሎ ወደ ምሥራቅ 8 ማይል (12.5 ኪሎ ሜትር) በማንቀሳቀስ በመከላከያ ዲፓርትመንት የዩታ የሙከራ እና የሥልጠና ክልል አስቀድሞ በተወሰነው የማረፊያ ክልል ውስጥ ወሰደው።
ይህ የማስተካከያ ዘዴ ሴፕቴምበር 10 ላይ የናሙና ካፕሱሉን በሴፕቴምበር 24 ላይ ለመልቀቅ ያቀደ ወሳኝ የኮርስ ማቀናበሪያ ዘዴን ተከትሎ ከመሬት በላይ በ63,000 ማይል (102,000 ኪሜ) ከፍታ ላይ። በአሁኑ ጊዜ ምርመራው ከመሬት 1.8 ሚሊዮን ማይል (2.8 ሚሊዮን ኪሜ) ይርቃል እና በ14,000 ማይል በሰአት (23,000 ኪ.ሜ. በሰዓት) ፍጥነት እየቀረበ ነው።
በሴፕቴምበር 2016 በ1 ቢሊዮን ዶላር በጀት የጀመረው የ OSIRIS-REx ተልእኮ፣ ወደ ምድር አቅራቢያ ያለውን አስትሮይድ ቤንኑ ለማጥናት ተልኳል። ከዓመታት ምልከታ በኋላ፣ በጥቅምት 8.8 ከቤንኑ ወለል ላይ ወደ 250 አውንስ (2020 ግራም) ቁሳቁስ በተሳካ ሁኔታ ሰበሰበ።
ናሙናው ወደ ምድር ከተመለሰ በኋላ በሂዩስተን በሚገኘው የናሳ ጆንሰን የጠፈር ማእከል ተወስዶ እንዲከማች ይደረጋል። አንዳንዶቹ የአስትሮይድ ቁሶች የቀደመውን የፀሐይ ስርዓት እና እንደ ቤንኑ ያሉ በካርቦን የበለፀጉ አስትሮይድስ በምድር ላይ ህይወት ሲፈጠር ያለውን ሚና ለማጥናት በዓለም ዙሪያ ለሳይንቲስቶች ይሰራጫሉ። ሳይንቲስቶች እነዚህ አስትሮይድ ኦርጋኒክ ውህዶችን፣ ለሕይወት አስፈላጊ የግንባታ ብሎኮችን በጥንት ተጽዕኖዎች ወደ ምድር አምጥተው ሊሆን እንደሚችል ያምናሉ።
የመመለሻ ካፕሱል ወደ ምድር ሲያመራ ዋናው OSIRIS-REx የጠፈር መንኮራኩር ተልዕኮውን ይቀጥላል። ለ 2029 በታቀደው OSIRIS-APEX በመባል የሚታወቀውን የተራዘመ ተልዕኮ ወደ ሌላ አደገኛ ወደሆነ አፖፊስ ይሄዳል።
ምንጮች:
- የናሳ OSIRIS-REx ፕሮብ የአስትሮይድ ናሙና ወደ ምድር ከመመለሱ በፊት የመጨረሻውን ኮርስ እርማት አድርጓል