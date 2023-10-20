ለላቁ የኑክሌር ኃይል ማመንጫዎች በሟሟ ጨው ውስጥ የኤሌክትሮን ባህሪን መረዳት

የኢነርጂ ዲፓርትመንት ኦክ ሪጅ ናሽናል ላቦራቶሪ እና የአዮዋ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ኤሌክትሮኖች በተራቀቁ የኑክሌር ኃይል ማመንጫዎች ውስጥ ቀልጠው ከሚገኙ ጨዎች ጋር እንዴት እንደሚገናኙ በመረዳት ከፍተኛ እድገት አሳይተዋል። ሳይንቲስቶቹ ኤሌክትሮን ወደ ቀልጦ ዚንክ ክሎራይድ ጨው ማስገባትን በማስመሰል ኤሌክትሮን ሊገምቱ የሚችሉ ሶስት ግዛቶችን ለይተው ማወቅ ችለዋል።
በመጀመሪያው ሁኔታ ኤሌክትሮን ሁለት የዚንክ ionዎችን የያዘ የሞለኪውላር ራዲካል አካል ይሆናል። በሁለተኛው ሁኔታ ኤሌክትሮን በአንድ ዚንክ ion ላይ አካባቢያዊ ያደርጋል. በሦስተኛው ትዕይንት ውስጥ ኤሌክትሮኖል ዲሎካላይዝድ ተደርጎ በበርካታ የጨው ionዎች ላይ ተዘርግቷል. እነዚህ ግኝቶች የጨረር ተፅእኖ በጨው-ነዳጅ ጨረሮች አፈፃፀም ላይ ለመተንበይ ወሳኝ ናቸው.
የቀለጠ የጨው ማሰራጫዎች ለወደፊቱ የኑክሌር ኃይል ማመንጫዎች እንደ እምቅ ንድፍ ተቆጥረዋል. ስለዚህ, የቀለጠ ጨው ለከፍተኛ ጨረር ምላሽ እንዴት እንደሚሰጥ መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው. ተመራማሪዎቹ የኤሌክትሮን ቀልጦ ጨው ከሚፈጥሩት ionዎች ጋር በሚገናኝበት ጊዜ ባህሪ ላይ ብርሃን ለማብራት ዓላማ አድርገዋል።
ጥናቱ ሁሉንም ጥያቄዎች ባይመልስም፣ በኤሌክትሮኖች እና ቀልጠው ጨዎች መካከል ስላለው ግንኙነት ለተጨማሪ ምርመራ ወሳኝ መነሻ ነጥብ ይሰጣል። ተመራማሪዎቹ በአጭር ጊዜ ውስጥ በኤሌክትሮኖች የተፈጠሩት ሦስቱ የተለዩ ዝርያዎች ረዘም ላለ ጊዜ ውስብስብ ዝርያዎችን ለመመስረት ምላሽ ሊሰጡ እንደሚችሉ ያምናሉ።
ጥናቱ “ከፍተኛ ሙቀት ያላቸው ቀልጠው ጨዎች ከኤሌክትሮኖች ጋር ምላሽ ይሰጣሉ? ጉዳይ ZnCl2” በጆርናል ኦፍ ፊዚካል ኬሚስትሪ ቢ ላይ ታትሟል። እሱ እንደ ACS አዘጋጆች ምርጫ ተመርጧል፣ ይህም ለሰፊ የህዝብ ጥቅም ያለውን አቅም ያሳያል።
ይህ ጥናት የተካሄደው በብሩክሃቨን ናሽናል ላብራቶሪ የሚመራ የDOE's Molten Salts in Extreme Environments የኢነርጂ ፍሮንቲየር ምርምር ማዕከል (MSEE EFRC) አካል ነው። የምርምር ቡድኑ የጨረር ጨረር በሌሎች የጨው ስርዓቶች ላይ የሚያደርሰውን ምርመራ ለመቀጠል አቅዷል። የእነርሱ የስሌት ጥናት የተካሄደው በ DOE ተጠቃሚ ፋሲሊቲዎች ላይ ሲሆን በኦክ ሪጅ ናሽናል ላቦራቶሪ ውስጥ ለሳይንስ Compute እና Data Environment እና በሎውረንስ በርክሌይ ብሔራዊ ላቦራቶሪ የብሔራዊ ኢነርጂ ምርምር ሳይንሳዊ ኮምፒውቲንግ ማእከልን ጨምሮ።
በቀለጠ ጨዎች ውስጥ የኤሌክትሮኖች ባህሪን መረዳቱ ለቀልጠው የጨው ሪአክተሮች እድገት ወሳኝ ነው። ለወደፊት የኑክሌር ኃይል ማመንጨት ተስፋ ሰጭ አማራጭ ተደርገው የሚወሰዱትን የእነዚህን ሬአክተሮች ደህንነት እና ውጤታማነት ለማረጋገጥ ይረዳል።
ምንጮች:
– ሎውረንስ በርናርድ፣ ኦርኤንኤል