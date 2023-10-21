የኦሪዮኒድ ሜቶር ሻወር፡ አስደናቂ የሰማይ ክስተት

በናሳ ከአመቱ እጅግ በጣም ቆንጆ የዝናብ ዝናብ አንዱ ተብሎ የተገለጸው የኦሪዮኒድ ሜትሮ ሻወር በሚቀጥሉት ቀናት ከፍተኛ ደረጃ ላይ እንደሚገኝ ተነግሯል። በብሩህነታቸው እና በፍጥነታቸው የሚታወቁት የኦሪዮኒዶች ሜትሮዎች በሰአት 148,000 ማይል ወይም 41 ማይል በሰከንድ በሚያስደንቅ ሁኔታ ይጓዛሉ። ከእነዚህ ሜትሮዎች መካከል አንዳንዶቹ ከቆሻሻ የተሠሩ የሚያብረቀርቁ ባቡሮችን በመተው የሰማይ ማሳያውን ድምቀት ይጨምራሉ።
እንደ ናሳ ገለጻ፣ ሚቲየሮች የሚቀረጹት በሌሊት ሰማይ ላይ ባሉ አንዳንድ ደማቅ ኮከቦች ሲሆን ይህም ለተመልካቾች አስደናቂ ዳራ ይሰጣል። ሻወር የጀመረው በሴፕቴምበር 26 ነው እና እስከ ህዳር 22 ድረስ ይቀጥላል፣ ነገር ግን ከፍተኛው በጥቅምት 21 ቀን ይጠበቃል። በዚህ ጊዜ፣ ጨረቃ በሌለው ሰማይ ውስጥ ያሉ ተመልካቾች በሰዓት 23 ሜትሮዎች አካባቢ ለማየት መጠበቅ ይችላሉ።
የኦሪዮኒድ ሜትሮ ሻወር በየዓመቱ የሚከሰተው ምድር ከሃሌይ ኮሜት ፍርስራሾች በተሞላ የጠፈር አካባቢ ውስጥ ስታልፍ ነው። ይህ ፍርስራሽ፣ ከኮሜት የወጡ የአቧራ ቅንጣቶች፣ ከምድር ከባቢ አየር ጋር ሲጋጩ ለሚታዩት የብርሃን ጨረሮች ተጠያቂ ነው።
የኦሪዮኒድ ሜትሮ ሻወርን ለመመልከት ከብርሃን ምንጮች ርቆ የሚገኝ ቦታ መፈለግ የተሻለ ነው። ዓይኖቹ ከጨለማ ጋር ለመላመድ በግምት 30 ደቂቃዎችን ይወስዳል ፣ ይህም የሜትሮዎችን የተሻለ እይታ እንዲኖር ያስችላል። በሰሜናዊው ንፍቀ ክበብ፣ ጀርባዎ ላይ ተዘርግቶ መተኛት እግርዎ ወደ ደቡብ ምስራቅ አቅጣጫ መተኛት ይመከራል፣ በደቡባዊው ንፍቀ ክበብ ደግሞ እግራችሁን ወደ ሰሜን ምስራቅ መጠቆም ይመከራል።
ሜትሮ ሻወር ስሙን ያገኘበት ኦርዮን የተባለውን ህብረ ከዋክብት ማግኘት ተመልካቾችን ወደ ሰማይ አንጸባራቂ ነጥብ ይመራቸዋል። ነገር ግን፣ ለበለጠ አስደናቂ እይታ፣ ከኦሪዮን ቢያንስ ከ45 እስከ 90 ዲግሪ ርቆ ማየት ጥሩ ነው፣ ይህ ደግሞ ሚቲየሮች ረዘም ያለ እና የበለጠ አስደናቂ እንዲመስሉ ያደርጋል።
ከጥቅምት በኋላ፣ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች በኖቬምበር ላይ የሊዮኒድ ሜትሮ ሻወርን በጉጉት ሊጠባበቁ ይችላሉ። በኮሜት ቴምፕል-ቱትል ፍርስራሽ የተከሰቱት ሊዮኒዶች በኖቬምበር 18 ላይ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ከመድረሳቸው በፊት በአጭር ጊዜ ከኦሪዮኒዶች ጋር ይደራረባሉ።
የሜትሮ ሻወር ውበቱ የሰማይ አካላት ከምድር ከባቢ አየር ጋር መስተጋብር መፍጠር በሚያስደንቅ ሁኔታ ላይ ነው። የአጽናፈ ዓለማችንን ስፋት እና ታላቅነት ለማስታወስ ያገለግላል። ስለዚህ፣ የእርስዎን የቀን መቁጠሪያዎች ምልክት ያድርጉ እና በኦሪዮኒድ ሜትሮ ሻወር ግርማ ለመደነቅ ይዘጋጁ!
ትርጓሜዎች
ኦርዮኒድ ሜትሮ ሻወር፡- ምድር በሃሌይ ኮሜት በቀረው ፍርስራሽ መንገድ ውስጥ ስታልፍ የሚከሰት አመታዊ የሜትሮ ሻወር።
የሃሌይ ኮሜት፡ ፀሀይን ለመዞር 76 አመታትን የሚፈጅ ታዋቂ ወቅታዊ ኮሜት።
የጨረር ነጥብ፡- በሜትሮ ሻወር ውስጥ ያሉ ሜትሮዎች የሚመነጩበት በሰማይ ላይ ያለው ነጥብ።
ምንጮች:
- ናሳ
- የአሜሪካ ሜትሮ ማህበር