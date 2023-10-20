ለኦሪዮኒድ ሜቶር ሻወር ይዘጋጁ

አመታዊው የኦሪዮኒድ ሜትሮ ሻወር ከፍተኛ ደረጃ ላይ ሲደርስ ስካይጋዘርስ በዚህ ወር ለአገልግሎት ዝግጁ ናቸው። በሰዓት እስከ 25 ሜትሮዎችን የሚያመነጨው ይህ የሰማይ ክስተት፣ ቅዳሜ ምሽት እና እሁድ መጀመሪያ ሰአታት ላይ ኮከብ ቆጣሪዎችን ለማስደንገጥ ተዘጋጅቷል። ኦሪዮኒዶች በተለይ ለየት ያሉ ናቸው ምክንያቱም ሜትሮዎች በትክክል የኮሜት 1 ፒ/ሃሌይ በመባል የሚታወቁት የሃሌይ ኮሜት ቁርጥራጮች ናቸው።
የሃሌይ ኮሜት በየ 75 እና 76 አመታት ከምድር ላይ ብቻ የሚታይ ታዋቂ ኮሜት ነው። ነገር ግን፣ የኦሪዮኒድ ሜትሮ ሻወር ሰዎች የዚህን የኮሜት ታሪክ ቁራጭ በአመት እንዲመሰክሩ እድል ይሰጣል። የሃሌይ ኮሜት በፀሐይ ዙሪያ ስትዞር፣ በመንገዱ ላይ የቆሻሻ ፍርስራሾችን ትቶ ይሄዳል። ምድር በዚህ ፍርስራሾች ውስጥ ስታልፍ በማይታመን ፍጥነት ወደ ከባቢ አየር ውስጥ ትገባለች።
በዎርዊክ ዩኒቨርሲቲ የምርምር ባልደረባ የሆኑት ዶ/ር ሚንጃ ኪም ከኦክቶበር 2 እስከ ህዳር 7 ባለው ጊዜ ውስጥ የኦሪዮኒድ ሜትሮ ሻወር እንደሚከሰት ያብራራሉ ፣ ከፍተኛው ከጥቅምት 20 እስከ 22 ባለው ምሽት ላይ ይከሰታል ። ሆኖም ፣ መታጠቢያው ከዚህ በፊት ሊታይ ይችላል እና ከከፍተኛ ቀናት በኋላ. ይህ ሻወር በውበቱ ብቻ ሳይሆን ከሃሌይ ኮሜት ጋር ባለው ግንኙነትም ይታወቃል።
የኦሪዮኒድ ሜታዎር ሻወርን ለመመስከር የሚያስፈልግህ ነገር የጠራ ሰማይ፣ ትዕግስት እና ከብርሃን ብክለት የራቀ አካባቢ ነው። ሜትሮዎች በሁሉም የሰማይ ክፍሎች ውስጥ በአይን የሚታዩ ይሆናሉ, ይህም በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚታይ ክስተት ይሆናል. በሰሜናዊም ሆነ በደቡባዊ ንፍቀ ክበብ፣ እስከ ህዳር 7 ድረስ በዚህ የሰማይ ትርኢት መደሰት ይችላሉ።
እንግዲያው፣ የሃሌይ ኮሜትን የማየት “በህይወት አንድ ጊዜ ክስተት” ካመለጠህ አትበሳጭ። የኦሪዮኒድ ሜትሮ ሻወር በዚህ ዝነኛ ኮሜት የተተወውን ፍርስራሽ ለማየት እና በምሽት ሰማይ ውበት ለመደሰት ልዩ እድል ይሰጣል።
ምንጮች:
- ኒና ማሴ ፣ PA የሳይንስ ዘጋቢ