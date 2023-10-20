የኦሪዮኒድ ሜቶር ሻወር፡ አስደናቂ የሰማይ ክስተት

በዓመቱ በጣም ከሚጠበቁ የሰማይ ክስተቶች አንዱ የሆነው የኦሪዮኒድ ሜትሮ ሻወር ዛሬ ምሽት ምድር በሃሌይ ኮሜት የተተወውን ፍርስራሽ ስታልፍ ይታያል። ይህ አመታዊ የሜትሮ ሻወር ስም በህብረ ከዋክብት ኦሪዮን የተሰየመ ሲሆን ይህም ሚቲየሮች ከሰማይ ልዩ ቦታ ላይ የሚፈነጥቁ ስለሚመስሉ ነው።
ኦሪዮኒዶች በፈጣን እና በብሩህ ሚቲየሮች ይታወቃሉ፣ ይህም ለሰማይ ተመልካቾች እና አድናቂዎች አስደናቂ እይታ ያደርጋቸዋል። በዚህ አመት ፣ ሻወር ከመንፈቀ ሌሊት እስከ ንጋት መካከል ከፍተኛ ደረጃ ላይ እንደሚደርስ ይጠበቃል ፣ ይህም የሜትሮ ሻወርን ግርማ ሞገስ ለማየት ሰፊ እድል ይሰጣል ።
የኦሪዮኒዶችን ውበት ሙሉ በሙሉ ለማድነቅ ከከተማ መብራቶች ርቀው የሰማይ እይታ ያለው ቦታ ይፈልጉ። አይኖችዎ ከጨለማው ጋር እንዲላመዱ እና ትርኢቱ እንዲጀምር በማድረግ ተኝተው ወይም ተቀመጡ። ሜትሮዎች በማንኛውም የሰማይ ክፍል ላይ ሊታዩ ይችላሉ, ስለዚህ ሰፋ ያለ እይታ መኖሩ አስፈላጊ ነው.
የኦሪዮኒድ ሜትሮ ሻወር ዓመታዊ ክስተት ቢሆንም፣ መጠኑ ከአመት ወደ አመት ሊለያይ ይችላል። ይህ የሆነበት ምክንያት የምድር እና የሃሌይ ኮሜት በየ ምህዋራቸው ውስጥ ያለው አቀማመጥ በመለዋወጡ ነው። አንዳንድ አመታት, ሻወር በይበልጥ የሚታዩ ሚቲዎሮችን ሊያመጣ ይችላል, በሌሎች አመታት ውስጥ, ማሳያው ብዙም አስደናቂ አይሆንም. ሆኖም ፣ ምንም ያህል ጥንካሬ ፣ የሜትሮር ሻወርን ለመመስከር እድሉ ልዩ እና አስደናቂ ተሞክሮ ነው።
ያስታውሱ፣ የሜትሮር ሻወርን ሲመለከቱ ትዕግስት ቁልፍ ነው። አይኖችዎ እስኪስተካከሉ ድረስ እና ሚቲዎሮች መልካቸውን እስኪሰሩ ድረስ የተወሰነ ጊዜ ሊወስድ ይችላል። ስለዚህ፣ ተረጋግተህ በሌሊት ሰማይ አስማት ተደሰት፣ ልክ ጊዜያዊ የብርሃን ጅራቶች ከሰማይ በላይ ያለውን ፀጋ።
ምንጮች:
- "ኦሪዮኒድስ" - TimeandDate.com
- "ኦሪዮኒድ ሜቶር ሻወር" - ናሳ