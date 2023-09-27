የሳተርን ቀለበቶች አመጣጥ በሱፐር ኮምፒዩተር ሲሙሌቶች ተገለጠ

በናሳ፣ በዱራም ዩኒቨርሲቲ እና በግላስጎው ዩኒቨርሲቲ የተደረገ አዲስ ጥናት ስለ ሳተርን ተምሳሌታዊ ቀለበቶች አመጣጥ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሰጥቷል። ጥናቱ እንደሚያመለክተው ቀለበቶቹ በመቶ ሚሊዮኖች ከሚቆጠሩ ዓመታት በፊት ከተጋጩት እና ከተሰባበሩት የሁለት በረዷማ ጨረቃ ፍርስራሽ የተገኙ ሊሆኑ ይችላሉ።
ጥናቱ እንደሚያመለክተው ሁለቱ ቅድመ አያት ጨረቃዎች መጠናቸው ምናልባት አሁን ካሉት የሳተርን ጨረቃዎች ሁለቱ ዲዮን እና ሬያ ጋር ተመሳሳይ ነው። በተጨማሪም እነዚህ ጨረቃዎች መፈጠር ከሌሎቹ ጨረቃዎች ጋር ሳተርን ከሚዞሩ ጨረቃዎች ጋር በመሆን ከግጭቱ በኋላ ቀለበቶቹ ውስጥ ያልገቡ ፍርስራሾች ተጽዕኖ ሊያሳድሩ እንደሚችሉ ተገምቷል ።
ከዚህ ቀደም የሳተርን ስርዓቶች መለኪያዎች በዋነኝነት የተገኙት ፕላኔቷን እና አካባቢዋን በመመልከት ለአስር አመታት ካሳለፈው የካሲኒ የጠፈር መንኮራኩር ነው። ከካሲኒ የጠፈር መንኮራኩር የተገኘውን መረጃ በመተንተን ተመራማሪዎች የሳተርን ቀለበቶች ቀደም ብለው ከሚያምኑት ያነሱ መሆናቸውን ደርሰውበታል።
የሳተርን ቀለበት አመጣጥ በጥልቀት ለመመርመር የሳይንስ ሊቃውንት ቡድን በዱራም ዩኒቨርሲቲ የ COSMA ሱፐር ኮምፒውተርን ተጠቅሟል። የSWIFT ክፍት ምንጭ ሶፍትዌርን በመጠቀም፣ በሳተርን ሲስተም ውስጥ በቅድመ ጨረቃዎች መካከል የተለያዩ የግጭት ሁኔታዎችን አስመስለዋል። እነዚህ ማስመሰያዎች የተካሄዱት ከቀደሙት ጥናቶች ከ100 ጊዜ በላይ በሚበልጥ ጥራት ነው፣ ይህም ሳይንቲስቶች ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ ግንዛቤዎችን ሰጥተዋል።
ቡድኑ በግምት ወደ 200 የሚጠጉ የተለያዩ የግጭት ሁኔታዎችን ከመረመረ በኋላ ሰፋ ያለ ተጽእኖ ተገቢውን መጠን ያለው በረዶ ወደ ሳተርን ሮቼ ገደብ ሊበታተን ይችላል፣ እዚያም በበረዶ ቀለበቶች ውስጥ ይቀመጣል ሲል ደምድሟል። ይህ ግኝት ቀለበቶቹ ከተጋጩ ጨረቃዎች ቅሪቶች የተሠሩትን መላምት ይደግፋል።
በተጨማሪም አማራጭ ንድፈ ሃሳቦች የሳተርን ቀለበቶችን ስብጥር ማብራራት እንደማይችሉ ጥናቱ አመልክቷል, ምክንያቱም በቀለበቶቹ ውስጥ አለት አለመኖሩን ግምት ውስጥ ማስገባት አልቻሉም. ስለዚህ, አዲሱ ምርምር የሳተርን ቀለበቶች አመጣጥ ለመረዳት ከፍተኛ አስተዋፅኦ አለው.
የወደፊቱ ምርምር በእነዚህ ግኝቶች ላይ መገንባቱን ይቀጥላል እና የሳተርን ምስላዊ ቀለበቶች መፈጠር ዙሪያ ስላለው አስገራሚ ምስጢር የበለጠ ብርሃን ይሰጣል።
ምንጮች:
- “የሳተርን ቀለበቶች እና መካከለኛ መጠን ያላቸው ጨረቃዎች የቅርብ ጊዜ ተፅእኖ አመጣጥ” - አስትሮፊዚካል ጆርናል
- ናሳ
- ዱራም ዩኒቨርሲቲ
- ግላስጎው ዩኒቨርሲቲ