የከተማ ሕይወት

አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እና የ AI ሃይልን ይፋ ማድረግ

ሳይንስ

በአራስ ሕፃናት ውስጥ ከድንገተኛ ወደ ሆን ተብሎ የሚደረግ ሽግግርን መረዳት

Byገብርኤል Botha

ሴፕቴ 19, 2023
በአራስ ሕፃናት ውስጥ ከድንገተኛ ወደ ሆን ተብሎ የሚደረግ ሽግግርን መረዳት

የፍሎሪዳ አትላንቲክ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ጨቅላ ህጻናት ከድንገተኛ ወደ ሆን ተብሎ ወደ ባህሪ እንዴት እንደሚሸጋገሩ ሂደቱን አብራርተዋል። ሳይንቲስቶቹ በሰው ልጆች ላይ ያተኮረ ጥናት በማድረግ ጨቅላ ሕፃናት ተግባራቸው ሞባይል እንዲንቀሳቀስ እንደሚያደርግ ሲረዱ፣ ለመንቀሳቀስ መነሳሳታቸው እየጨመረ በመምጣቱ አዎንታዊ ግብረ መልስ ተገኘ።

ጥናቱ የጨቅላ ሕፃናትን እግር በአልጋ ላይ ከተጫነ የሕፃን ሞባይል ጋር ማያያዝን ያካትታል። እያንዳንዱ የሕጻናት እግር እንቅስቃሴ ሞባይል እንዲንቀሳቀስ ምክንያት ሆኗል, ይህ ደግሞ ጨቅላዎቹ የበለጠ እንዲንቀሳቀሱ አነሳስቷቸዋል. ይህ አዎንታዊ ግብረመልስ በህጻኑ እና በሞባይል መካከል ያለውን መንስኤ-እና-ውጤት ግንኙነት አጉልቶ ያሳያል። ተመራማሪዎቹ የጨቅላ ሕፃናት እንቅስቃሴ መጠን በድንገት እየጨመረ በመምጣቱ የተገነዘበው ቅጽበት “የውክልና መወለድ”ን እንደሚያመለክት አስተውለዋል።

የሁለቱም የጨቅላ እና የሞባይል እንቅስቃሴን በመለካት ተመራማሪዎቹ የዚህን ጊዜ ተለዋዋጭ እና አስተባባሪ ባህሪያት አግኝተዋል. ጥናቱ “ኤጀንሲ”ን ከኦርጋኒክ እና ከአካባቢው ተግባራዊ ትስስር እንደ ድንገተኛ ንብረት ቀርጿል። ኤጀንሲው ራሱን በማደራጀት በእንቅስቃሴ እና በፀጥታ ተለይቶ የሚታወቅ፣ ጨቅላ ሕፃናት ዓለምን ሲቃኙ ትርጉም ያለው መረጃ እንዲሰጥ ሐሳብ አቅርቧል።

የጥናቱ ከፍተኛ ደራሲ ስኮት ኬልሶ ጨቅላ ህጻናት ሆን ብለው በእንቅስቃሴ እና ጸጥታ ቅንጅታዊ እንቅስቃሴዎች እንዲከናወኑ ማድረግ እንደሚችሉ ጠቁመዋል። በኤጀንሲው የተካሄደው ግኝቱ ሊታዩ የሚችሉ ባህሪያት እንዳሉት ጥናቱ አጽንኦት ሰጥቷል።

ይህ ጥናት በሰዎች ውስጥ ሆን ተብሎ የተደረገ ባህሪን ቀደምት እድገትን እንድንረዳ ያደርገናል። ከትንሽነታቸው ጀምሮ ጨቅላ ሕፃናት በአካባቢያቸው ውስጥ ያለውን የምክንያት ኃይል አውቀው ዓለምን ሆን ብለው መዞር እንደሚችሉ ይጠቁማል።

ምንጮች:
- ፍሎሪዳ አትላንቲክ ዩኒቨርሲቲ
- ጥናቱ በልማት ሳይንስ መጽሔት ላይ ታትሟል

By ገብርኤል Botha

ተዛማጅ ለጥፍ

ሳይንስ

ቪክራም ላንደር እና ፕራግያን ሮቨር ከ14 ቀን "ከእንቅልፍ" በኋላ "እንዲነቁ" አዘጋጁ

ሴፕቴ 22, 2023 ገብርኤል Botha
ሳይንስ

የማዕድን የወደፊት ዕጣ-በህዋ ውስጥ ሀብቶችን ማውጣት

ሴፕቴ 22, 2023 ገብርኤል Botha
ሳይንስ

በኑክሌር ጦር መሳሪያዎች እና በፒጂሚ ሰማያዊ ዓሣ ነባሪዎች መካከል ያለው የማይመስል ግንኙነት

ሴፕቴ 22, 2023 Mampho Brescia

አመለጠዎት

ሳይንስ

ቪክራም ላንደር እና ፕራግያን ሮቨር ከ14 ቀን "ከእንቅልፍ" በኋላ "እንዲነቁ" አዘጋጁ

ሴፕቴ 22, 2023 ገብርኤል Botha 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

የማዕድን የወደፊት ዕጣ-በህዋ ውስጥ ሀብቶችን ማውጣት

ሴፕቴ 22, 2023 ገብርኤል Botha 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

በኑክሌር ጦር መሳሪያዎች እና በፒጂሚ ሰማያዊ ዓሣ ነባሪዎች መካከል ያለው የማይመስል ግንኙነት

ሴፕቴ 22, 2023 Mampho Brescia 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

Coral Reefs እንዲያገግሙ ለመርዳት አዲስ ስልት፡ ጥላ

ሴፕቴ 21, 2023 ገብርኤል Botha 0 አስተያየቶች