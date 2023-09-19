በአራስ ሕፃናት ውስጥ ከድንገተኛ ወደ ሆን ተብሎ የሚደረግ ሽግግርን መረዳት

የፍሎሪዳ አትላንቲክ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ጨቅላ ህጻናት ከድንገተኛ ወደ ሆን ተብሎ ወደ ባህሪ እንዴት እንደሚሸጋገሩ ሂደቱን አብራርተዋል። ሳይንቲስቶቹ በሰው ልጆች ላይ ያተኮረ ጥናት በማድረግ ጨቅላ ሕፃናት ተግባራቸው ሞባይል እንዲንቀሳቀስ እንደሚያደርግ ሲረዱ፣ ለመንቀሳቀስ መነሳሳታቸው እየጨመረ በመምጣቱ አዎንታዊ ግብረ መልስ ተገኘ።
ጥናቱ የጨቅላ ሕፃናትን እግር በአልጋ ላይ ከተጫነ የሕፃን ሞባይል ጋር ማያያዝን ያካትታል። እያንዳንዱ የሕጻናት እግር እንቅስቃሴ ሞባይል እንዲንቀሳቀስ ምክንያት ሆኗል, ይህ ደግሞ ጨቅላዎቹ የበለጠ እንዲንቀሳቀሱ አነሳስቷቸዋል. ይህ አዎንታዊ ግብረመልስ በህጻኑ እና በሞባይል መካከል ያለውን መንስኤ-እና-ውጤት ግንኙነት አጉልቶ ያሳያል። ተመራማሪዎቹ የጨቅላ ሕፃናት እንቅስቃሴ መጠን በድንገት እየጨመረ በመምጣቱ የተገነዘበው ቅጽበት “የውክልና መወለድ”ን እንደሚያመለክት አስተውለዋል።
የሁለቱም የጨቅላ እና የሞባይል እንቅስቃሴን በመለካት ተመራማሪዎቹ የዚህን ጊዜ ተለዋዋጭ እና አስተባባሪ ባህሪያት አግኝተዋል. ጥናቱ “ኤጀንሲ”ን ከኦርጋኒክ እና ከአካባቢው ተግባራዊ ትስስር እንደ ድንገተኛ ንብረት ቀርጿል። ኤጀንሲው ራሱን በማደራጀት በእንቅስቃሴ እና በፀጥታ ተለይቶ የሚታወቅ፣ ጨቅላ ሕፃናት ዓለምን ሲቃኙ ትርጉም ያለው መረጃ እንዲሰጥ ሐሳብ አቅርቧል።
የጥናቱ ከፍተኛ ደራሲ ስኮት ኬልሶ ጨቅላ ህጻናት ሆን ብለው በእንቅስቃሴ እና ጸጥታ ቅንጅታዊ እንቅስቃሴዎች እንዲከናወኑ ማድረግ እንደሚችሉ ጠቁመዋል። በኤጀንሲው የተካሄደው ግኝቱ ሊታዩ የሚችሉ ባህሪያት እንዳሉት ጥናቱ አጽንኦት ሰጥቷል።
ይህ ጥናት በሰዎች ውስጥ ሆን ተብሎ የተደረገ ባህሪን ቀደምት እድገትን እንድንረዳ ያደርገናል። ከትንሽነታቸው ጀምሮ ጨቅላ ሕፃናት በአካባቢያቸው ውስጥ ያለውን የምክንያት ኃይል አውቀው ዓለምን ሆን ብለው መዞር እንደሚችሉ ይጠቁማል።
ምንጮች:
- ፍሎሪዳ አትላንቲክ ዩኒቨርሲቲ
- ጥናቱ በልማት ሳይንስ መጽሔት ላይ ታትሟል