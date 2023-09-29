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የሳተርን ቀለበቶች በጨረቃ መካከል ካለው ግዙፍ ግጭት የመነጨ ሊሆን ይችላል፣የሱፐር ኮምፒውተር ማስመሰያዎች ይጠቁማሉ

ByMampho Brescia

ሴፕቴ 29, 2023
የሳተርን ቀለበቶች በጨረቃ መካከል ካለው ግዙፍ ግጭት የመነጨ ሊሆን ይችላል፣የሱፐር ኮምፒውተር ማስመሰያዎች ይጠቁማሉ

በናሳ እና በዱራም ዩኒቨርሲቲ መካከል የተደረገ የትብብር የምርምር ጥረት ስለ ሳተርን ቀለበቶች አመጣጥ አዲስ ንድፈ ሐሳብ ለማቅረብ የሱፐር ኮምፒዩተር ማስመሰያዎችን ተጠቅሟል። ተመስሎዎቹ እንደሚያሳዩት ቀለበቶቹ የተፈጠሩት በዳይኖሰር ዘመን በሁለት በረዷማ ጨረቃዎች መካከል በተፈጠረ ከፍተኛ ግጭት ነው።

በናሳ አሜስ የምርምር ማዕከል እና በዱራም ዩኒቨርሲቲ የተከፋፈለ ምርምር የላቀ ኮምፒውቲንግ (DiRAC) ፋሲሊቲ በመጠቀም የተደረገው ጥናት የሳተርን ቀለበት መፈጠር እና በጨረቃዋ ላይ ያለውን የህይወት እምቅ አቅም ለመረዳት ያለመ ነው። የማስመሰያዎቹ ክፍት ምንጭ የማስመሰል ኮድ SWIFT በመጠቀም ካለፉት ጥናቶች ከ100 ጊዜ በላይ በሆነ ጥራት ተካሂደዋል።

የሳተርን ቀለበቶች በፕላኔቷ ሮቼ ገደብ ውስጥ ይገኛሉ፣ የፕላኔታችን የስበት ኃይል ትላልቅ የድንጋይ ወይም የበረዶ አካላትን ሊበታተን የሚችልበት በጣም ሩቅ ምህዋር ነው። ተምሳሌቶቹ እንደሚያሳዩት ሰፋ ያለ የግጭት ሁኔታዎች ትክክለኛውን የበረዶ መጠን ወደ ሳተርን ሮቼ ገደብ በመበተን ልዩ የሆኑ ቀለበቶቹ እንዲፈጠሩ ያደርጋል።

በዱራም ዩኒቨርሲቲ ተባባሪ ፕሮፌሰር የሆኑት ቪንሰንት ኤኬ "ይህ ሁኔታ በተፈጥሮ ወደ በረዶ የበለጸጉ ቀለበቶች ይመራል" ብለዋል. "በረዷማዎቹ ቅድመ አያት ጨረቃዎች ሲጋጩ በሰው አካል ውስጥ ያለው ድንጋይ ከተሸፈነው በረዶ ያነሰ በብዛት ይበተናል።"

በተጨማሪም፣ ተምሳሌቶቹ እንደሚያሳዩት ግጭቱ በሳተርን ሲስተም ውስጥ ያሉ ፍርስራሾችን ሌሎች ጨረቃዎችን እንዲመታ ያደርግ ነበር፣ ይህም ወደ ግጭት መዓት ሊያመራ ይችላል።

በጨረቃዋ ላይ የመኖር እድልን ጨምሮ ስለ ሳተርን ሲስተም ብዙ ጥያቄዎች አሁንም ይቀራሉ፣እነዚህ የሱፐር ኮምፒዩተር ማስመሰያዎች የሳተርን ቀለበቶች አመጣጥ ላይ አዳዲስ ግንዛቤዎችን ሰጥተዋል። ጥናቱ የሳተርን ስርዓት ለበለጠ ጥናት እና ግንዛቤ አዳዲስ መንገዶችን ይከፍታል።

ምንጮች:
- ናሳ
- ዱራም ዩኒቨርሲቲ
- አስትሮፊዚካል ጆርናል

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