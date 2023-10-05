በደመና አፈጣጠር ውስጥ የሴስኩተርፔንስ ሚና፡ ስለ ምድር የአየር ንብረት ግንዛቤ

የስዊዘርላንድ ፖል ሸርረር ተቋም ተመራማሪዎች ሴስኩተርፔንስ በመባል የሚታወቁት የኦርጋኒክ ውህዶች ቤተሰብ ቀደም ሲል ከታመነው በላይ በደመና አፈጣጠር ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እንደሚያሳድር ደርሰውበታል። እነዚህ ውህዶች በከባቢ አየር ውስጥ ካሉ ኦዞን እና ሌሎች ውህዶች ጋር ምላሽ ሲሰጡ በዛፎች ይለቀቃሉ እጅግ ዝቅተኛ-ተለዋዋጭ ኦርጋኒክ ውህዶች (ULVOCs)።
በአንዳንድ ሁኔታዎች፣ ULVOCs የውሃ ጠብታዎች በላያቸው ላይ እንዲጨናነቅ በበቂ መጠን ሊያድጉ ይችላሉ፣ ይህም ወደ ደመና መፈጠር ያመራል። ደመናዎች በምድር የአየር ንብረት ላይ ከፍተኛ ተጽእኖ ስላላቸው በአየር ንብረት ሞዴሎች ውስጥ የ ULVOCs ሚና መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው። በ ULVOC ምስረታ ውስጥ የተካተቱት በጣም አስፈላጊዎቹ ሞለኪውሎች ኢሶፕሬን ፣ ሞኖተርፔን እና ሴስኩተርፔን ናቸው። ነገር ግን፣ ከኦዞን ጋር ባላቸው ፈጣን ምላሽ እና ከሌሎቹ ንጥረ ነገሮች ጋር ሲነፃፀሩ ዝቅተኛ ድግግሞሾች በመሆናቸው ሴስኩተርፔን መለካት ፈታኝ ነው።
በሉብና ዳዳ የሚመራው የሳይንስ ሊቃውንት ቡድን በጄኔቫ በሚገኘው የ CERN's Cosmics Leaving Outdoor Droplets (CLOUD) ክፍል ውስጥ የሴስኪተርፔን ULVOCs የመፍጠር አቅምን ለመመርመር ጥናት አካሂደዋል። ክፍሉ የከባቢ አየር ሁኔታዎችን እንዲመስሉ እና የደመና መፈጠርን መጠን እንዲለኩ አስችሏቸዋል። ውጤቶቹ እንደሚያሳዩት የሴስኩተርፔን መጠን ትንሽ መጨመር እንኳን የደመና አፈጣጠር መጠን በእጥፍ ጨምሯል።
ሴስኩተርፔን ከአይዞፕሬን እና ሞኖተርፔን የበለጠ ሞለኪውላዊ ክብደት ስላላቸው በቀላሉ ጠንካራ ቅንጣቶችን ይፈጥራሉ፣ ይህም ለደመና ምስረታ አስፈላጊ ያደርጋቸዋል። ስለዚህ፣ የአየር ንብረት ሞዴሎች ውስጥ የሰስኩተርፔን ደመናን የመፍጠር ተፅእኖን ጨምሮ ለደመና ምስረታ ትክክለኛ ትንበያ እና በምድር ከባቢ አየር ላይ ስላለው ተፅእኖ ወሳኝ ነው።
ጥናቱ ከሌሎች ሰው ሰራሽ ውህዶች የሚለቀቀው በአየር ንብረት ላይ የሚያሳድረውን ተጽእኖ ለወደፊት ምርምር ለማድረግ መንገድ ይከፍታል። በኢንዱስትሪላይዜሽን የመጣውን ለውጥ እና የአንትሮፖጂካዊ ጋዞችን ከተፈጥሮ ከባቢ አየር ጋር መቀላቀልን መረዳት ስለ ምድር የአየር ንብረት ያለፈ እና የወደፊት ጠቃሚ ግንዛቤን ይሰጣል።
ምንጮች:
- የሳይንስ እድገቶች
- ፖል ሸርረር ኢንስቲትዩት