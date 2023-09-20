አዲስ ሞዛይክ በጨረቃ ደቡብ ዋልታ ላይ ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ የሻክልተን ክሬተርን ዝርዝር ያሳያል

ናሳ በጨረቃ ደቡባዊ ምሰሶ ውስጥ በቋሚነት ጥላ ያለበት የሻክልተን ክራተር አዲስ ሞዛይክ ምስል አውጥቷል። ይህ ምስል በጨረቃ ሪኮንኔስንስ ኦርቢተር ካሜራ (LROC) እና በ ShadowCam ቡድኖች የተፈጠረው ስለ እሳተ ገሞራው ያልተለመደ እና ዝርዝር እይታን ይሰጣል።
እ.ኤ.አ. ከ2009 ጀምሮ ጨረቃን እየዞረ የሚገኘው LROC እና በኮሪያ ኤሮስፔስ ምርምር ኢንስቲትዩት ዳኑሪ የተሰኘው የጠፈር መንኮራኩር ሼዶ ካም በነሀሴ 2022 የተወነጀለ መሳሪያ እያንዳንዳቸው ጨረቃን የመመልከት ልዩ ባህሪ አላቸው። LROC በዝቅተኛ ብርሃን ሁኔታዎች ውስጥ እንዲሠራ የተቀየሰ ነው ነገር ግን በቀጥታ የፀሐይ ብርሃን የማያገኙ በጥላ የተሸፈኑ ቦታዎችን ፎቶግራፍ የማንሳት ችሎታ ውስን ነው። በሌላ በኩል፣ ShadowCam ከLROC 200 እጥፍ የበለጠ ብርሃን-ተነካካ ነው፣ በፀሀይ ብርሃን ላይ በመተማመን ከጨረቃ ጂኦሎጂካል ገፅታዎች ወይም ከምድር ላይ በማንፀባረቅ ደብዛዛ ብርሃን በሌለባቸው አካባቢዎች ምስሎችን ለመቅረጽ።
የቅርቡ ሞዛይክ የተፈጠረው ከእነዚህ ሁለት ካሜራዎች የተነሱ ምስሎችን በማጣመር ሲሆን ይህም የጨረቃን ብሩህ እና ጨለማ ክፍሎች ሁሉን አቀፍ እይታ እንዲኖር ያስችላል። በቋሚነት ጥላ በተሸፈነው ወለል ተለይቶ የሚታወቀው የሻክልተን ክሬተር ከ90% በላይ በዓመቱ ላይ በሶስት ነጥቦች ላይ በከፊል ፀሀይ ያበራል፣ ይህም በጨረቃ ዘንግ ትንሽ ዘንበል ያለ ነው። እነዚህ ጥላ ያለባቸው ክልሎች የውሃ በረዶ ማጠራቀሚያዎችን ሊይዙ እንደሚችሉ ይታመናል, ይህም ለወደፊቱ ወደ ጨረቃ ለሚጓዙ ተልእኮዎች በጣም ጠቃሚ ምንጭ ነው.
ናሳ በተጨማሪም እነዚህ በሼክልተን ክሬተር ውስጥ ያሉ ከፍተኛ ብርሃን ያላቸው ክልሎች ለወደፊት ተልእኮዎች የፀሐይ ኃይልን ለመሠረት ካምፕ ለመጠቀም ጥቅም ላይ ሊውሉ እንደሚችሉ አጉልቶ አሳይቷል፣ ወደ ጥላ አካባቢዎች በመሄድ ዝቅተኛ የሙቀት መጠን ያለው እሳጥን ለመመርመር። በተጨማሪም የጨረቃ ደቡብ ምሰሶ ከምድር ጋር የማያቋርጥ ግንኙነት ያቀርባል, ይህም ለፍለጋ ምቹ ቦታ ያደርገዋል.
የዚህ የሻክልተን ክሬተር ዝርዝር ምስል መውጣቱ ለተመራማሪዎች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን እና ስለጨረቃ ጂኦሎጂ የተሻለ ግንዛቤን ይሰጣል። እንዲሁም የጨረቃን ሀብት በሰው ተልእኮ ለመጠቀም እና ወደፊት ለማሰስ መንገድ ይከፍታል።
ምንጮች:
- ናሳ