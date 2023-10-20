ጉዞ 70 ሰራተኞች የጠፈር ጤና እና የምድር ሳይንስ ጥናቶች በአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ ላይ ያካሂዳሉ

የአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ኤክስፐዲሽን 70 ሰራተኞች የተለያዩ ሳይንሳዊ ጥናቶችን እና የጥገና ስራዎችን በማካሄድ ላይ ተጠምደዋል። አይኤስኤስ፣ በመሬት ዙሪያ በመዞር ላይ ያለ ትልቅ የጠፈር መንኮራኩር እንደ የምርምር ላብራቶሪ እና የጠፈር ጣቢያ ለአለም አቀፍ የጠፈር ምርምር ትብብር ያገለግላል። ከ2000 ዓ.ም ጀምሮ በአለም ዙሪያ የሚገኙ የጠፈር ተመራማሪዎችን እና የጠፈር ተመራማሪዎችን በማዞር ያለማቋረጥ ተይዟል።
እየተካሄዱ ካሉት ጥናቶች አንዱ የDNA ትንተና ሲሆን ይህም ሰራተኞችን እና የጠፈር መንኮራኩሮችን በመሬት ላይ ጥገኝነት እንዳይኖራቸው ይረዳል። የጠፈር ተመራማሪው ጃስሚን ሞግቤሊ ከጣቢያው የውሃ ናሙናዎች የሚወጡትን ባክቴሪያዎችን ለመለየት ተንቀሳቃሽ የዲ ኤን ኤ ተከታታይ ተጠቀመ። ይህ የቴክኖሎጂ ጥናት ናሳ ለጨረቃ፣ ለማርስ እና ከዚያም በላይ ለሚደረጉ ተልእኮዎች እቅድ አስተዋጽኦ ያደርጋል።
ሌላው ጥናት የጠፈር ተመራማሪን ጤና ለመቆጣጠር ተለባሾችን መጠቀምን ያካትታል። የጠፈር ተመራማሪው ሞግቤሊ በዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ውስጥ በትንሹ ጣልቃ በመግባት ጤናን የመከታተል ችሎታቸውን ለመፈተሽ ለ48 ሰአታት ክፍለ ጊዜ የባዮ መቆጣጠሪያ ቬስት እና የጭንቅላት ማሰሪያ ለብሰዋል።
የአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ (ESA) ኮማንደር አንድሪያስ ሞገንሰን የላቀ ካሜራ የምድርን ነጎድጓዳማ እና የኤሌክትሪክ እንቅስቃሴን የመመልከት ችሎታ በመሞከር በኩፑላ ውስጥ ሰርቷል። የተሰበሰበው መረጃ የከባቢ አየር እውቀትን ሊያሻሽል እና ወደ ፊት የጠፈር ትግበራዎች ሊመራ ይችላል.
መደበኛ የፍተሻ እና የጥገና ሥራዎችም ተከናውነዋል። ለምሳሌ የናሳ የበረራ መሐንዲስ ሎራል ኦሃራ የአደጋ ጊዜ ሃርድዌርን ፎቶግራፍ አንስታለች፣ የደም ግፊቷን ፈትሸ እና ከጠፈር ልብስ ውስጥ ያሉትን ክፍሎች አራገፈች። የጠፈር ተመራማሪው ሳቶሺ ፉሩካዋ የጄኤክስኤው በህይወት ሳይንስ ጓንት ቦክስ ውስጥ ማጣሪያዎችን በመተካት እና የናሙና ካሴቶችን በቁስ ሳይንስ ላብራቶሪ ውስጥ ለውጠዋል።
ሰራተኞቹ ለስፔስ የእግር ጉዞም በዝግጅት ላይ ናቸው፣ እሱም ከምሽቱ 2፡10 በምስራቃዊ የቀን ብርሃን ሰአት ተይዞለታል። ኮስሞናውትስ ኦሌግ ኮኖኔንኮ እና ኒኮላይ ከአይኤስኤስ ውጭ የተለያዩ ሥራዎችን የሚያካትት የጠፈር ጉዞውን ያካሂዳሉ።
እነዚህ በመካሄድ ላይ ያሉ ጥናቶች እና ተግባራት ስለ ህዋ ጤና፣ የምድር ሳይንስ እና የአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ ጥገናን እንድንረዳ አስተዋፅዖ ያደርጋሉ።
ምንጮች:
- ዓለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ): ናሳ
- ዲ ኤን ኤ: ብሪታኒካ
- ማርስ: ናሳ
– ኢዜአ፡ የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ
– JAXA፡ የጃፓን ኤሮስፔስ ፍለጋ ኤጀንሲ
- EDT: TimeandDate.com