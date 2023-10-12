የአሪያን 6 ሮኬት ውድ ችግር

የአውሮፓ ስፔስ ኤጀንሲ አሪያን 6 ሮኬትን ከ SpaceX ፋልኮን 9 ማበልፀጊያ የበለጠ ተመጣጣኝ እና ተወዳዳሪ አማራጭ አድርጎ ለመስራት ማቀዱ ትልቅ ችግር ፈጥሯል። ልማት በከፍተኛ ሁኔታ ዘግይቷል, እና ሮኬቱ የዋጋ ኢላማውን አላሟላም የሚል ስጋት አለ.
ቀደም ሲል የማምረቻ ወጪውን በግማሽ በመቀነስ ሮኬቱን በቀላሉ ለማምረት ታስቦ እንደነበር ተገልጿል። ይሁን እንጂ የአውሮፓ ስፔስ ኤጀንሲ ባለስልጣናት በቅርቡ የወጡት መግለጫዎች 50 በመቶው የወጪ ቅነሳ ሊሳካ እንደማይችል ያመለክታሉ። ለአንድ ማስጀመሪያ የታቀደው ወጪ አሁን ከቀድሞው አሪያን 40 በ5 በመቶ ያነሰ እንደሚሆን ይጠበቃል።
በተጨማሪም የአሪያንስፔስ ዋና ሥራ አስፈፃሚ ስቴፋን ኢስራኤል ወጪዎች እየጨመረ መምጣቱን ጠቅሰዋል ይህም በዋጋዎች ላይ መንጸባረቁ የማይቀር ነው. በቅርቡ የወጣ ዘገባ አሪያን ግሩፕ የተባለው ኩባንያ አሪያን 6ን የማምረት ሃላፊነት ያለው ኩባንያ የሮኬቱን ተግባር ለመደገፍ ተጨማሪ ድጎማ እየፈለገ መሆኑን አረጋግጧል። ይህ የድጎማ ጭማሪ ጥያቄ በአሪያን 6 የተገኘውን ማንኛውንም ወጪ ቁጠባ ውድቅ ሊያደርግ ይችላል።
የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ በአሁኑ ጊዜ ለአሪያን ግሩፕ የ140 ሚሊዮን ዩሮ ድጎማ ይሰጣል። ሆኖም፣ አሪያን ግሩፕ በዓመት ወደ 350 ሚሊዮን ዩሮ ከፍተኛ ጭማሪ እየጠየቀ ነው። ከተፈቀደ፣ ይህ Ariane 6 በአሪያን 5 ላይ ያለውን ማንኛውንም የወጪ ጥቅማጥቅሞች ይጎዳል።
በድጎማው ውስጥ ያለውን የማስጀመሪያ እና የመለኪያ ብዛት ግምት ውስጥ ሲያስገባ፣ Ariane 6 ከቀዳሚው ጋር ተመሳሳይ ወጪን ሊጨርስ ይችላል። ይህ የበለጠ የሚያሳስበው የአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ ለአሪያን 4 ልማት 6 ቢሊዮን ዶላር መዋዕለ ንዋይ አፍስሷል።
በአጠቃላይ፣ የአሪያን 6 ሮኬት የወደፊት ዕጣ ፈንታ እርግጠኛ አልሆነም። የበለጠ ተመጣጣኝ አማራጭ ለማቅረብ ፍላጎቱ ቢኖረውም ፣የዋጋ ጭማሪ እና በድጎማዎች ላይ መታመን Ariane 6 ከSpaceX's Falcon 9 ማበልፀጊያ ጋር በእውነት ከመወዳደር ሊያግደው ይችላል።
ምንጮች:
- የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ
- አሪያንስፔስ
- ላ ትሪቡን
ትርጓሜዎች
– አሪያን 6፡ በአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ የተሰራ ቀጣዩ ትውልድ ሮኬት።
- አሪያን 5፡ የአሪያን 6 ሮኬት ቀዳሚ።
- SpaceX Falcon 9 ማበልጸጊያ፡ የ SpaceX እንደገና ጥቅም ላይ ሊውል የሚችል የምሕዋር ማስጀመሪያ ስርዓት።