በአሜሪካ የ2023 አመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ የት እንደሚታይ

ቅዳሜ፣ ኦክቶበር 14፣ አሜሪካዎች በአስደናቂ እይታ ይስተናገዳሉ፡ የዓመት የፀሐይ ግርዶሽ። ይህ አስደናቂ ክስተት፣ እንዲሁም 'የእሳት ቀለበት' በመባል የሚታወቀው፣ በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ስምንት ግዛቶችን ጨምሮ በ10 አገሮች ውስጥ ይታያል። እንዳያመልጥዎ፣ የዓመቱን የፀሐይ ግርዶሽ በአካል እና በመስመር ላይ የትና መቼ መመልከት እንደሚችሉ ማጠቃለያ አዘጋጅተናል።
NASA ግርዶሹን እስከ መጨረሻው ሰከንድ ድረስ ለመከታተል የሚያስችል በይነተገናኝ ካርታ እንኳን አውጥቷል። ግርዶሹ በኦሪገን ይጀምራል እና በአሜሪካ በኩል ወደ ቴክሳስ ይወርዳል፣ ወደ ሜክሲኮ ከማለፉ በፊት እና እንደ ጓቲማላ፣ ቤሊዝ፣ ሆንዱራስ፣ ኒካራጓ፣ ኮስታ ሪካ፣ ፓናማ፣ ኮሎምቢያ እና ብራዚል ባሉ ሀገራት ይቀጥላል። ከፍተኛው የ'እሳት ቀለበት' የሚፈጀው ጊዜ በሜክሲኮ ባሕረ ሰላጤ በኒካራጓ የባሕር ዳርቻ ተመልካቾች ይለማመዳሉ፣ ይህም በግምት 5 ደቂቃ ከ17 ሰከንድ ይቆያል።
የእሳት ቀለበቱ የሚታይባቸው ታዋቂ ስፍራዎች እና ከተሞች በኦሪገን ውስጥ የኦሪገን ዱነስ እና ክሬተር ሃይቅ ብሄራዊ ፓርክ፣ በኔቫዳ ታላቁ ተፋሰስ ብሄራዊ ፓርክ፣ ብራይስ ካንየን ብሄራዊ ፓርክ እና የካንየንላንድ ብሄራዊ ፓርክ በዩታ፣ ሜሳ ቨርዴ ብሔራዊ ፓርክ በኮሎራዶ፣ አልበከርኪ ኒው ሜክሲኮ፣ ኮርፐስ ክሪስቲ በቴክሳስ፣ እና ኤድዝና ማያ የአርኪኦሎጂ ቦታ በዩካታን ባሕረ ገብ መሬት፣ ሜክሲኮ። በየቦታው ያለው የ'የእሳት ቀለበት' ልዩ የአካባቢ ጊዜያት እና የቆይታ ጊዜ በፈረንሣይ ግርዶሽ ኤክስፐርት Xavier Jubier በቀረበው ዝርዝር ውስጥ ይገኛል።
የፀሐይ ግርዶሹን በቀጥታ ማየት በጣም አደገኛ መሆኑን ማስታወስ ጠቃሚ ነው. ግርዶሹን በአስተማማኝ ሁኔታ ለመመልከት፣ በማንኛውም ጊዜ የፀሐይ ማጣሪያዎችን መጠቀም አለብዎት። በከፊል የፀሐይ ግርዶሽ ወይም የዓመት የፀሐይ ግርዶሽ እየተመለከትክ ከሆነ፣ ጉዳቱ ተመሳሳይ ነው። ትክክለኛ የፀሐይ ግርዶሽ መነጽሮችን መልበስዎን ያረጋግጡ እና ካሜራዎች፣ ቴሌስኮፖች እና ቢኖክዮላሮች የፀሐይ ማጣሪያዎች ከሌንስ በፊት መቀመጡን ያረጋግጡ።
በግርዶሽ ወቅት ፀሀይን በደህና እንዴት እንደሚመለከቱ የበለጠ መረጃ ለማግኘት ደህንነቱ የተጠበቀ የፀሐይ ምልከታዎች አጠቃላይ መመሪያችንን ይመልከቱ።
ምንጮች:
- ናሳ
- Xavier Jubier