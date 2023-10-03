በዝቅተኛ-ምድር ምህዋር ውስጥ ያሉ የንግድ ሳተላይቶች ብሩህነት የስነ ፈለክ ተመራማሪዎችን ስጋት ፈጥሯል

በሴፕቴምበር 3 በAST SpaceMobile የተወነጨፈ ብሉዋከር 2022 የተባለ አምሳያ ሳተላይት በምሽት ሰማይ ላይ ካሉት ብሩህ ነገሮች አንዱ ሆኗል። ከዓለም አቀፉ የስነ ፈለክ ዩኒየን የጨለማ እና ጸጥ ያለ ሰማይ ከሳተላይት ህብረ ከዋክብት ጥበቃ ማዕከል በተመራማሪዎች የተደረጉ ምልከታዎች አንዳንድ ጊዜ ብሉዋልከር 3 ከምድር ላይ ከሚታዩ ከአብዛኞቹ ኮከቦች እና ፕላኔቶች የበለጠ ብሩህ ነው። እነዚህ ግኝቶች በዝቅተኛ-ምድር ምህዋር ውስጥ ያሉ የግል የጠፈር ስራዎች እና በምርምር እና በምሽት ሰማይ ላይ ያለውን ጣልቃገብነት በተመለከተ በከዋክብት ተመራማሪዎች መካከል እየጨመረ ያለውን ስጋት ያሳያሉ።
የሲፒኤስ ቡድን ብሉዋልከር 3ን ለ130 ቀናት ተከታትሏል፣ ይህም ትልቁ አንቴና ድርድር፣ ወደ 700 ካሬ ጫማ የሚጠጋ፣ የፀሐይ ብርሃን እንደሚያንጸባርቅ እና ብሩህነቱ እንዲለዋወጥ አድርጓል። የሳተላይቱ ብሩህነት እንደ ፀሀይ አቀማመጥ እና የእይታ አንግል ባሉ ሁኔታዎች ላይ የተመሰረተ ነው. ምልከታዎቹ የተካሄዱት ቺሊ፣ ዩኤስ፣ ሜክሲኮ፣ ኒውዚላንድ፣ ኔዘርላንድስ እና ሞሮኮን ጨምሮ በዓለም ዙሪያ ካሉ በርካታ ጣቢያዎች ነው።
የጥናቱ ተባባሪ ከሆኑት መካከል አንዱ የሆነው Siegfried Eggl ትላልቅ እና ብሩህ የንግድ ሳተላይቶች አዝማሚያ እንዳሳሰበው ገልጿል። እነዚህ ሳተላይቶች ለተሻሻሉ ግንኙነቶች አስተዋፅዖ ሲያደርጉ፣ የሳይንሳዊ ምልከታዎቻቸውን መስተጓጎል መቀነስ ወሳኝ ነው። AST SpaceMobile በብሉዋከር 100 ንድፍ ላይ ተመስርተው ወደ 3 የሚጠጉ ሴሉላር ብሮድባንድ ሳተላይቶችን ለማሰማራት አቅዷል።
በስታርሊንክ ሳተላይቶች የሚታወቀው ስፔስኤክስ በምሽት ሰማይ ላይ ሊኖራቸው ስለሚችለው ተጽእኖ ፍተሻ ገጥሞታል። ኩባንያው የተንፀባረቀውን የብርሃን መጠን ለመቀነስ ጥቁር ሽፋኖችን ሞክሯል, ነገር ግን እነዚህ ጥረቶች የተወሰነ ስኬት አግኝተዋል. የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች በንግድ ሳተላይቶች በተፈጠሩት ሰው ሰራሽ ከዋክብት ዙሪያ ለመሥራት ተጨማሪ ስልቶችን ማዘጋጀት እንደሚያስፈልግ ይከራከራሉ። በተጨማሪም፣ ከታይነት ስጋቶች በተጨማሪ፣ ዝቅተኛ-ምድር ምህዋር ከንግድ ሳተላይቶች ጋር መሞላት ለሬዲዮ አስትሮኖሚ ስጋት ይፈጥራል፣ ምክንያቱም እነዚህ ሳተላይቶች ብሉዋልከር 3ን ጨምሮ፣ በሬዲዮ ቴሌስኮፕ ምልከታ ላይ ጣልቃ ስለሚገቡ።
በሲፒኤስ የተካሄደው የጥናት ግኝቶች የስታርሊንክ ሳተላይቶች ሳያውቁት የኤሌክትሮማግኔቲክ ጨረሮች እየፈሰሱ መሆናቸውን ከገለጸ የተለየ ጥናት ጋር የተጣጣመ ሲሆን ይህም የሬዲዮ ቴሌስኮፕ ምልከታዎችን የማስተጓጎል አደጋን ይፈጥራል።
ምንጮች:
- ተፈጥሮ ጆርናል
– የአለም አስትሮኖሚካል ህብረት የጨለማ እና ጸጥ ያለ ሰማይ ከሳተላይት ህብረ ከዋክብት ጣልቃገብነት ጥበቃ ማዕከል (ሲፒኤስ)