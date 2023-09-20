ከ475,000 ዓመታት በላይ ያስቆጠረው ጥንታዊ የእንጨት መዋቅር በአፍሪካ ተገኘ

ተመራማሪዎች በዛምቢያ እና ታንዛኒያ ካላምቦ ወንዝ ዳርቻ ላይ በዓለም ላይ እጅግ ጥንታዊ የሚመስለውን የእንጨት መዋቅር አግኝተዋል። ከ 475,000 ዓመታት በላይ ያስቆጠረው ይህ መዋቅር ዘመናዊ ሰዎች ከመከሰታቸው በፊት ነው. የዛግ ዝግጅቱ የተሳለ የድንጋይ መሳሪያዎችን በመጠቀም ሁለት እንጨቶችን በመቅረጽ ሲሆን በአካባቢው ይኖሩ ለነበሩ የሰው ቅድመ አያቶች እንደ መሄጃ ወይም መድረክ ሆኖ አገልግሏል።
በግንዶቹ ላይ የተለጠፉት ምልክቶች በጣቢያው ላይ በተገኙ የተለያዩ የድንጋይ መሳሪያዎች ተጠቅመው ተቆርጠው፣ ተቆርጠው እና ተፋቅተዋል። የጫካ ዊሎው ሎግ በሌላ ሎግ ላይ ተቀምጧል፣ በታላቅ የተገለበጠ ዩ-ቅርጽ ያለው ኖት። የሊቨርፑል ዩኒቨርሲቲ መሪ አርኪኦሎጂስት የሆኑት ፕሮፌሰር ላሪ ባርሃም አወቃቀሩ የእግረኛ መንገድ አካል ሊሆን ይችላል፣ ለመድረክ መሰረት ወይም የማከማቻ ወይም የመጠለያ ቦታ ሊሆን እንደሚችል ያምናሉ።
በቦታው የተገኙት የእንጨት እቃዎች ቢያንስ 476,000 አመታት ያስቆጠሩት ሆሞ ሳፒየንስ ከመከሰቱ በፊት ነው። ለዘመናዊ ሰዎች ቅድመ ሁኔታ የሆነው ሆሞ ሄይደልበርገንሲስ ይህንን መዋቅር የፈጠረው ሳይሆን አይቀርም። ግኝቱ ጠቃሚ ነው ምክንያቱም እንጨት ለእንደዚህ አይነት ረጅም ጊዜ የማይቆይ ነው፣ ነገር ግን በካላምቦ ፏፏቴ ላይ ያለው ውሃ የተቀላቀለበት ደለል እንጨቱን ጠብቆ ለማቆየት ረድቷል።
ከግንድ አወቃቀሩ በተጨማሪ ሌሎች የእንጨት እቃዎች የተገኙ ሲሆን ከእነዚህም መካከል የመቆፈሪያ ዱላ፣ ሽብልቅ፣ ወጥመድ አካል ሊሆን የሚችል የተሰነጠቀ ቅርንጫፍ እና በሁለቱም ጫፎች ላይ የተቆረጠ እንጨት ይገኙበታል። እነዚህ ግኝቶች እንደሚያሳዩት የመጀመሪያዎቹ ሰዎች አካባቢያቸውን ለመቅረጽ እና ለመለወጥ እንደ ድንጋይ እና እንጨት ያሉ መጠነ-ሰፊ ቁሳቁሶችን ይጠቀሙ ነበር.
ተመራማሪዎቹ በቦታው ላይ ቁፋሮውን ለመቀጠል አቅደዋል እና ካላምቦ ፏፏቴ በዩኔስኮ የዓለም ቅርስነት እንዲታወቅ ከዛምቢያ መንግስት ጋር በጋራ ለመስራት ተስፋ አድርገዋል። የስቶኒ ብሩክ ዩኒቨርሲቲ ባልደረባ የሆኑት ዶ/ር ሶንያ ሃርማንድ ግኝቱን መሬት ላይ የሚጥል ነው ሲሉ ገልፀው በጥንት የሰው ልጅ ዝግመተ ለውጥ ወቅት ስለ ኦርጋኒክ ቁሶች ያለንን ግንዛቤ ለማሳደግ ያለውን ጠቀሜታ አጽንኦት ሰጥተዋል።
ምንጮች:
- የሊቨርፑል ዩኒቨርሲቲ, ፕሮፌሰር ላሪ ባርሃም
- የአበርስትዋይት ዩኒቨርሲቲ
- ስቶኒ ብሩክ ዩኒቨርሲቲ, ዶክተር ሶንያ ሃርማንድ
- የንባብ ዩኒቨርሲቲ, ዶ / ር አኔሚኬ ወተት