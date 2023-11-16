ከቀደምት የፍጥረት ዘመን የአእዋፍ አሻራዎች ስለ አቪያን ዝግመተ ለውጥ ግንዛቤዎችን ያሳያሉ

ተመራማሪዎች በአውስትራሊያ ደቡባዊ የባህር ዳርቻ ላይ 27 ጥንታዊ የአእዋፍ አሻራዎችን አግኝተዋል፣ ይህም በ Early Cretaceous ዘመን በአቪያን ዝግመተ ለውጥ ላይ አዲስ ብርሃን ፈነጠቀ። ከ120 እስከ 128 ሚሊዮን ዓመታት ዕድሜ ያላቸው እነዚህ አሻራዎች በሚሊዮን ከሚቆጠሩ ዓመታት በፊት በደቡብ ዋልታ አካባቢ የተለያዩ የወፍ ዝርያዎች መኖራቸውን በተመለከተ ጉልህ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ።
አብዛኞቹ የወፍ ቅሪተ አካላት እና ዱካዎች ከጥንት ቀርጤስ ዘመን በሰሜናዊው ንፍቀ ክበብ በተለይም በእስያ ስለሚገኙ የእነዚህ የወፍ ዱካዎች ግኝት ዓለም አቀፋዊ ጠቀሜታ አለው። እነዚህ አሻራዎች አውስትራሊያ አሁንም ከአንታርክቲካ ጋር በተገናኘችበት ወቅት በደቡባዊው ንፍቀ ክበብ የበለፀገ የአእዋፍን መኖር የሚያሳይ ማስረጃ ያቀርባሉ።
ስፋታቸው ከሰባት እስከ 14 ሴንቲ ሜትር ስፋት ያለው የዱካዎቹ አሻራዎች ከዘመናዊው የባህር ዳርቻዎች ጋር በጣም ይመሳሰላሉ። በደቡባዊ ሜልቦርን የጂኦሎጂካል ቦታ በሆነው ዎንታጊ ምስረታ ውስጥ ተገኝተዋል። ይህ ክልል በአንድ ወቅት የሱፐር አህጉር ጎንድዋና አካል ነበር፣ እሱም መበጣጠስ የጀመረው በቀደምት ክሪቴሴየስ ጊዜ ነው።
በርካታ የስትራቲግራፊክ ደረጃዎች ከወፍ ትራኮች ጋር መኖራቸው በዋልታ የበጋ ወቅት ወቅታዊ የመፈጠር እድልን ይጠቁማል ፣ ይህም በእነዚህ ጥንታዊ ወፎች መካከል የፍልሰት ቅጦችን የመፍጠር እድልን ያሳያል ። ይህ ግኝት በዚህ ጊዜ ውስጥ የወፍ ባህሪን እና እንቅስቃሴን ለመረዳት ተጨማሪ ውስብስብነትን ይጨምራል.
የአእዋፍ ቅሪተ አካላትን መጠበቅ ምንጊዜም ፈታኝ ሆኖ የቆየው በአጥንታቸው ስስ ተፈጥሮ ምክንያት ነው። ይህም የእነዚህን በደንብ የተጠበቁ አሻራዎች መገኘቱን የበለጠ አስደናቂ ያደርገዋል። ጥናቱ የተመራው በኤሞሪ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር በሆኑት አንቶኒ ማርቲን ሲሆን በጥንታዊ የህይወት አሻራዎች በመተርጎም ችሎታቸው ይታወቃል።
የኮቪድ-19 ወረርሽኝ እስከ 2022 ድረስ የመስክ ትንታኔውን ዘግይቷል፣ ነገር ግን ተመራማሪዎች በመካከላቸው የቀጭን ጣቶቻቸውን እና ማዕዘኖቻቸውን በዝርዝር በመመርመር የእግሮቹን የአዕዋፍ አመጣጥ ማረጋገጥ ችለዋል። አሻራዎቹ ተመሳሳይነታቸውን ለማረጋገጥ ከሌሎች የዓለም ክፍሎች ከመጡ ጥንታዊ የወፍ ዱካዎች ጋር ተነጻጽረዋል።
በባህር ዳርቻዎች ማዕበል እና ማዕበል ሳቢያ በፍጥነት እየተሸረሸሩ በመሆናቸው እነዚህን አሻራዎች ለመጠበቅ ልዩ ጥረት ተደርጓል። ሬንጅ ቀረጻ የተፈጠሩት በናሙና አጠባበቅ ባለሞያዎች ነው፣ ይህም ተጨማሪ ምርምር እንዲያደርግ እና እነዚህን ጠቃሚ የጂኦሎጂካል መዛግብት ለመጠበቅ ያስችላል።
ይህ ግኝት ስለ ቀደምት ወፎች ህይወት እንድንረዳ ብቻ ሳይሆን የጂኦሎጂካል መዝገቦችን የማያቋርጥ ተፈጥሮንም ያጎላል። እ.ኤ.አ. በ2020 የተገኙት አንዳንድ ትራኮች እንደጠፉ ፣እነዚህን ያለፈውን ብርቅዬ ጨረፍታ በመመዝገብ እና በማጥናት ያለውን አጣዳፊነት ያጎላል።
በማጠቃለያው፣ በአውስትራሊያ ውስጥ የእነዚህ ጥንታዊ የአእዋፍ አሻራዎች ግኝት ስለ አቪያን ዝግመተ ለውጥ የመጀመሪያ ደረጃዎች እና ስለ ስደተኛ ዘይቤዎቻቸው ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። በጥንታዊው የቀርጤስ ዘመን በደቡብ ዋልታ አቅራቢያ የተለያዩ የአቪያኖች መኖርን ያሳያል እና በምድር ላይ ስላለው ተለዋዋጭ የህይወት ታሪክ ግንዛቤን ይጨምራል።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ጥ፡ በአውስትራሊያ ውስጥ የተገኙት የወፍ አሻራዎች ጠቀሜታ ምንድን ነው?
መልስ፡ እነዚህ ከጥንት የ Cretaceous ዘመን የወፍ አሻራዎች በሚሊዮን ከሚቆጠሩ ዓመታት በፊት በደቡብ ዋልታ አቅራቢያ ስለ አቪያን ዝግመተ ለውጥ እና የተለያዩ የወፍ ዝርያዎች መኖራቸውን በተመለከተ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ።
ጥ፡ እነዚህ አሻራዎች ስንት አመት ናቸው?
መ፡ ዱካዎቹ በግምት ከ120-128 ሚሊዮን ዓመታት በፊት የተቆጠሩ ናቸው።
ጥ፡ አሻራዎቹ የት ተገኝተዋል?
መልስ፡ ዱካዎቹ የተገኙት በደቡባዊ ሜልቦርን፣ አውስትራሊያ የጂኦሎጂካል ቦታ በሆነው ዎንታጊ ፎርሜሽን ነው።
ጥ: - በርካታ የስትራግራፊክ ደረጃዎች መኖራቸው ምን ይጠቁማል?
መ: በርካታ የስትራግራፊክ ደረጃዎች መኖራቸው በዋልታ የበጋ ወቅት ወቅታዊ የመፈጠር እድልን ይጠቁማል ፣ ይህም በእነዚህ ጥንታዊ ወፎች መካከል ሊሰደዱ የሚችሉ ቅርጾችን ያሳያል።
ጥ፡ አሻራዎቹ እንዴት ተጠበቁ?
መ: በባሕር ዳርቻ ማዕበል እና ማዕበል የተነሳ በፍጥነት እየተሸረሸሩ በመሆናቸው ዱካውን ለመጠበቅ ረዚን ቀረጻዎች ተፈጥረዋል።
ምንጭ፡ ስሚዝሶኒያን ተቋም