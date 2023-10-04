ለምንድን ነው የእኛ ሥርዓተ ፀሐይ ትኩስ ጁፒተር የሌለው፡ አዲስ ጥናት ማብራሪያ ይሰጣል

የኛ ሥርዓተ ፀሐይ ለምን ትኩስ ጁፒተር እንደሌለው አዲስ ጥናት ፍንጭ ሰጥቷል። ትኩስ ጁፒተሮች ትላልቅ የጋዝ ግዙፍ ፕላኔቶች ናቸው, ወደ ኮከባቸው በጣም በቅርብ የሚዞሩ, የምሕዋር ወቅቶች በቀኑ ቅደም ተከተል. እነዚህ ፕላኔቶች በአንፃራዊነት የተለመዱ ሆነው ተገኝተዋል፣ በተለይም በቀይ ድንክ ኮከቦች ዙሪያ። ይሁን እንጂ በፀሐይ መሰል ኮከቦች ዙሪያ እምብዛም የተለመዱ አይደሉም, እና ይህ ጥናት ለዚህ ክስተት መንስኤ የሆኑትን ምክንያቶች ለማወቅ ነው.
ተመራማሪዎቹ የካሊፎርኒያ ሌጋሲ ዳሰሳ ጥናት 382 ፀሐይ የሚመስሉ ኮከቦችን ናሙና ተንትነዋል፣ የከዋክብትን ሜታሊቲቲ እና ዕድሜን የመሳሰሉ ሁኔታዎችን መርምረዋል። ከዚህ ናሙና ውስጥ የጋዝ ግዙፍ ፕላኔቶች ያላቸውን 46 ኮከቦች ለይተው አውቀዋል. እነዚህ ፕላኔቶች በዓመታት ቅደም ተከተል ላይ የምሕዋር ጊዜ ያላቸው ትኩስ ጁፒተር እና ቀዝቃዛ ጁፒተር ተብለው ተከፋፈሉ።
ጥናቱ በርካታ አስደሳች ግኝቶችን አሳይቷል. በመጀመሪያ ፣ ከሞቃታማው ጁፒተሮች የበለጠ ቀዝቃዛ ጁፒተሮች እንደነበሩ ተስተውሏል ፣ ይህም በቀይ ድንክ ኮከቦች ዙሪያ ካሉ የፕላኔቶች ስርዓቶች ይለያል። በተጨማሪም ወጣት ኮከቦች ከአሮጌ ኮከቦች ጋር ሲነፃፀሩ ትኩስ ጁፒተርን የማስተናገድ እድላቸው ሰፊ ሆኖ ተገኝቷል።
ተመራማሪዎቹ ይህንን መረጃ በመጠቀም ፀሐይን የሚመስሉ ኮከቦችን የሚዞሩ ሞቃታማ ጁፒተሮችን ባዬዥያ ሞዴል ሠሩ። የሙቅ ጁፒተር መከሰት መጠን በከዋክብት ዕድሜ ላይ እንደሚቀንስ ደርሰውበታል፣ በ6 ቢሊዮን ዓመታት አካባቢ ማሽቆልቆሉ የታየ ሲሆን ይህም የከዋክብት ዕድሜ አጋማሽ ተደርጎ ይቆጠራል። ይህ የሚያመለክተው የቀዝቃዛው ጁፒተር ምህዋር በቢሊዮን ለሚቆጠሩ አመታት በተረጋጋ ሁኔታ ቢቆይም፣ የሙቅ ጁፒተሮች ምህዋሮች ከጊዜ ወደ ጊዜ መረጋጋት ይታይባቸዋል፣ በመጨረሻም በአስተናጋጅ ኮከባቸው ሲበላው ወደ ጥፋታቸው ይመራል።
ከነዚህ ግኝቶች በመነሳት የኛ ፀሀይ ትኩስ ጁፒተር የነበራት ዕድሉ አነስተኛ እንደሆነ መገመት ይቻላል ፣ ምክንያቱም ይህንን የሚደግፍ ምንም መረጃ የለም ። ሞቃታማ ጁፒተር በእኛ የፀሀይ ወጣት ዘመን ቢኖር ኖሮ በአቅራቢያው ያሉትን ትናንሽ ዓለማት ያጸዳ ነበር። ይህ ጥናት የሶላር ስርዓታችንን ልዩነት ያጎላል እና ትኩስ ጁፒተሮች እንደ ፀሀያችን ባሉ መካከለኛ እድሜ ላይ ባሉ ኮከቦች ዙሪያ ያልተለመዱ መሆናቸውን አፅንዖት ይሰጣል።
ሳይንቲስቶች የፕላኔቶችን ስርዓቶች ማሰስ እና ማግኘታቸውን ሲቀጥሉ፣ ከራሳችን ጋር ተመሳሳይ የሆኑ የኮከብ ስርዓቶችን ሊያጋጥመን ይችላል፣ ይህም በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ስላሉት የኤክሶፕላኔቶች ስፋት ጠለቅ ያለ ግንዛቤን ይሰጣል።
ዋቢ፡ ሚያዛኪ፣ ሾታ፣ እና ማሱዳ፣ ኬንቶ። "ፀሀይ በሚመስሉ ከዋክብት ዙሪያ ያለው የሙቅ ጁፒተሮች ክስተት በከዋክብት እድሜ እንደሚቀንስ የሚያሳይ ማስረጃ።" arXiv ቅድመ ማተም arXiv:2309.14605 (2023)።