የድሮ ኮከቦች ትኩስ ጁፒተሮች እጥረት ያሳያሉ

ተመራማሪዎች ሞቃታማው ጁፒተር፣ ኮከባቸውን በቀናት ውስጥ የሚዞሩት ግዙፎች ጋዞች፣ በፀሐይ መሰል ከዋክብት አካባቢ የተለመዱ እንዳልሆኑ ደርሰውበታል። 382 ፀሀይ መሰል ኮከቦችን በናሙና የተተነተነው ጥናቱ ወጣት ኮከቦች ከአሮጌ ኮከቦች የበለጠ ትኩስ ጁፒተር የማግኘት እድላቸው ከፍተኛ ነው ብሏል። ተመራማሪዎቹ በናሙናያቸው መሰረት የቤኤዥያን ሞዴል ፈጥረው በኮከቡ አጋማሽ አካባቢ የሙቅ ጁፒተር መከሰት መጠን እየቀነሰ በመምጣቱ ምህዋራቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ መረጋጋት ስለሚፈጥር በኮከባቸው እንዲጠጡ አድርጓቸዋል።
ይህ ግኝት የፀሐይ ስርዓታችን ለምን ትኩስ ጁፒተር እንደሌለው ለማብራራት ይረዳል። ሞቃታማ ጁፒተሮች በጥቅሉ የተለመዱ ሲሆኑ እንደ ጸሀያችን በመካከለኛ ዕድሜ ላይ ባሉ ኮከቦች ዙሪያ ብርቅ ናቸው። ጥናቱ የፀሐይ ስርዓታችንን ልዩነት አጉልቶ ያሳያል ምክንያቱም በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ እንደ ፀሐይ የሚመስሉ ከዋክብት በአንጻራዊ ሁኔታ ሲታይ በጣም ጥቂት ናቸው, እና አብዛኛዎቹ ፕላኔቶች በቀይ ድንክ ኮከቦች ይዞራሉ.
ጥናቱ በተለያዩ የከዋክብት ስርዓቶች ውስጥ በሚገኙ የኤክሶፕላኔቶች አይነቶች ላይ ብርሃን ፈንጥቋል። ስለ ፕላኔቶች ሥርዓቶች ያለን ግንዛቤ እየሰፋ ሲሄድ፣ ከእኛ ጋር የሚመሳሰሉ ብዙ የኮከብ ሥርዓቶችን ልናገኝ እንችላለን፣ ይህም ያሉትን የተለያዩ ፕላኔቶች የበለጠ እንድንረዳ ይረዳናል።
ምንጭ-አጽናፈ ዓለም ዛሬ