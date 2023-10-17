የፓሊዮንቶሎጂ ጭብጥ ጥበብ፡ የሰው እና የቴክኖሎጂ ችሎታዎች ትብብር

የፓሊዮንቶሎጂ ጭብጥ ጥበብ በሰዎች አርቲስቶች እና በዲጂታል መሳሪያዎች መካከል ወደ ትብብር እያደገ ነው። ከቴክኖሎጂ ድጋፍ ውጪ ጥበብን የሚፈጥሩ ባህላዊ የፓሊዮ አርቲስቶች በዘርፉ ብርቅ እየሆኑ መጥተዋል። ከነዚህ ሠዓሊዎች አንዱ የሆነው ጃን ቭሪሰን ለሙዚየም ኤግዚቢሽን ቅድመ ታሪክ ዳራዎችን በመፍጠር የተካነ ሲሆን እንደ ዴንቨር የተፈጥሮ እና ሳይንስ ሙዚየም እና የአሜሪካ የተፈጥሮ ታሪክ ሙዚየም ካሉ ተቋማት ጋር ሰርቷል።
ምንም እንኳን የ81 ዓመቱ ቭሪሰን የሩቅ ታሪክን በማሰብ ችሎታውን ለሚያደንቁ ሰዎች ኮሚሽኖችን ማሟላቱን ቀጥሏል። ከጂኦሎጂስቶች እና ከቅሪተ አካል ተመራማሪዎች ጋር በመተባበር ጥንታዊ መልክዓ ምድሮችን ወደ ህይወት የሚያመጡ በእጅ የተቀቡ ትዕይንቶችን ለመፍጠር ይሰራል። በቅርቡ ቭሪሰን ከ150 ሚሊዮን ዓመታት በፊት እንደታየው ዝነኛ ቅሪተ አካል ድንጋይ እና የጁራሲክ ሞሪሰን ምስረታ ከ145 ሚሊዮን ዓመታት በፊት የሚመስለውን ትዕይንት የሚያሳዩ ጥንድ ሥዕሎችን አጠናቋል።
እነዚህ ሥዕሎች የተሾሙት በጂኦሎጂስት ቦብ ሬይኖልድስ ነው፣ እሱም ለትርፍ ያልተቋቋመ ድርጅት የዳይኖሰር ሪጅ ጓደኞች ሊሰጦት ፈልጎ ነበር። ሥዕሎቹ የድርጅቱን የጥበቃ ጥረት ያበረታቱትን ጥንታዊ መልክዓ ምድሮች ያሳያሉ፤ ይህም ቅሪተ አካላትን ለመጠበቅ እና ለሕዝብ ትምህርታዊ ፕሮግራሞችን ለማቅረብ ያለመ ነው።
አዲሶቹ ሥዕሎች በዳይኖሰር ሪጅ ግኝት ማዕከል ውስጥ ይታያሉ፣ ይህም ጎብኚዎች አካባቢው በዳይኖሰር በሚኖርበት ጊዜ ምን እንደሚመስል እንዲያስቡ ያስችላቸዋል። በ1973 በጄፈርሰን ካውንቲ ክፍት ቦታ የተገኘው ዳይኖሰር ሪጅ የሞሪሰን ቅሪተ አካል ብሄራዊ የተፈጥሮ ምልክት ተብሎ ተሰይሟል።
Jan Vriesen አሁን በሚኒሶታ ከሚስቱ እና ከቤት እንስሳት ጋር የሚኖረው ካናዳዊ አርቲስት ነው። በ1970ዎቹ በሮያል ብሪቲሽ ኮሎምቢያ ሙዚየም ውስጥ ፕሮጀክትን ሲረከብ ወደ ፓሊዮ አርት ማምራት ጀመረ። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በመስክ ላይ እውቅና አግኝቷል.
Vriesen ባህላዊ የጥበብ ዘዴዎችን ቢመርጥም, የቴክኖሎጂው በእሱ መስክ ላይ ያለውን ተጽእኖ ይቀበላል. በኮምፒዩተር ሥራ ላይ ስለ "ኒያንደርታል" ይቀልዳል ነገር ግን የዲጂታል ችሎታዎች በኢንዱስትሪው ውስጥ የበለጠ ዋጋ እንዳላቸው ይገነዘባል.
በአጠቃላይ፣ የፓሊዮንቶሎጂ ጭብጥ ጥበብ በሰዎች ፈጠራ እና በዲጂታል መሳሪያዎች መካከል ትብብር እየሆነ መጥቷል፣ ይህም እንደ ጃን ቭሪዘን ያሉ አርቲስቶች በችሎታቸው እና በምናባቸው የሩቅ ያለፈውን ወደ ህይወት እንዲያመጡ ያስችላቸዋል።
ምንጮች:
- የዳይኖሰር ሪጅ ጓደኞች (PRNewswire)
- የዳይኖሰር ሪጅ ግኝት ማዕከል