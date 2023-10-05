ካናዳ በ2023 ከፊል የፀሐይ ግርዶሽ ሊያጋጥማት ይችላል።

የካናዳ ከፊል የፀሐይ ግርዶሽ በኦክቶበር 14, 2023 ትመሰክራለች፣ አመታዊው የፀሐይ ግርዶሽ ከዩናይትድ ስቴትስ ኦሪገን እስከ ብራዚል ናታል የባህር ዳርቻ ድረስ ባለው ጠባብ የመሬት መንገድ ሲያልፍ። በካናዳ ውስጥ ባለው ቦታ ላይ በመመስረት, የፀሐይ መጨናነቅ እስከ 85% ይደርሳል, በዚህም ምክንያት የቀኑ ጨለማ ይታይባቸዋል.
የዓመት ግርዶሽ ከጠቅላላው የፀሐይ ግርዶሽ የተለየ ነው። በዓመታዊ ግርዶሽ ጨረቃ ትንሽ ትታያለች እና ፀሐይን ሙሉ በሙሉ አልሸፈነችም, በጨረቃ ዙሪያ ደማቅ "የእሳት ቀለበት" ይፈጥራል. ሙሉ አመታዊ ትዕይንት የሚታየው ጨረቃ የፀሐይን መሀል ከምታቋርጥበት በአናላሪቲ መንገድ ላይ ካሉ ቦታዎች ብቻ ነው። በምእራብ ካናዳ፣ ተመልካቾች ከ50% በላይ የፀሐይ አካባቢ በጨረቃ የተሸፈነ ከፊል ግርዶሽ ሊጠብቁ ይችላሉ።
የግርዶሹ ቆይታ እና ከፍተኛው ሽፋን እንደየቦታው ይለያያል። ለምሳሌ፣ በቪክቶሪያ፣ ብሪቲሽ ኮሎምቢያ፣ ግርዶሹ ከጠዋቱ 8፡07 እስከ 10፡38 ጥዋት ይቆያል፣ ከፍተኛው ሽፋን በ9፡19 ጥዋት ቫንኮቨር፣ ፕሪንስ ጆርጅ፣ ኋይትሆርስስ፣ ሌዝብሪጅ፣ ካልጋሪ፣ ኤድመንተን፣ ሳስካቶን፣ ሬጂና፣ ዊኒፔግ፣ Thunder ቤይ፣ ዊንዘር፣ ለንደን፣ ቶሮንቶ፣ ኦታዋ፣ ሞንትሪያል፣ ኩቤክ ሲቲ፣ ፍሬደሪክተን፣ ሃሊፋክስ፣ ቻርሎትታውን እና ሴንት ጆንስ እንዲሁም ከፊል የፀሐይ ግርዶሽ በተለያዩ ጊዜያት ያጋጥማቸዋል።
ግርዶሹን በአስተማማኝ ሁኔታ ለማየት፣ የፀሐይ ግርዶሹን ለመመልከት የተነደፉ ልዩ የፀሐይ ማጣሪያዎችን መጠቀም አስፈላጊ ነው። ተገቢውን ጥበቃ ሳያደርጉ በቀጥታ ፀሐይን መመልከት ዓይኖችዎን ሊጎዱ ይችላሉ. እውነተኛ የፀሐይ መነጽር ከአካባቢው RASC/ሳይንስ ማእከላት ወይም ታዋቂ ከሆኑ መደብሮች ሊገዛ ይችላል። በአማራጭ፣ የፒንሆል ፕሮጀክተር መፍጠር ወይም የብየዳ ማስክን 14 የሌንስ ደረጃ መጠቀም ይችላሉ።
የተለያዩ የመመልከቻ ፓርቲዎች በመላው ካናዳ በክልል RASC ማዕከላት፣ በሳይንስ ማእከላት እና በዩኒቨርሲቲ ፊዚክስ ክፍሎች ይደራጃሉ። እነዚህ ዝግጅቶች ግርዶሹን በፀሀይ ቴሌስኮፖች ለማየት እድል ይሰጣሉ, እና ነፃ ግርዶሽ መነጽሮች በአብዛኛዎቹ ቦታዎች ይሰራጫሉ. ግርዶሹን ለማየት የተጠቆሙ ቦታዎች በቪክቶሪያ የሚገኘው ተራራ ቶልሚ ፓርክ፣ ሳይንስ ወርልድ እና የዩቢሲ የፊዚክስ እና የስነ ፈለክ ዲፓርትመንት በቫንኩቨር፣ እና RASC Observatory at TELUS World of Science በኤድመንተን።
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ምንጮች:
- ናሳ / ኦብሪ ጌሚግናኒ
- ታላቅ የአሜሪካ ግርዶሽ
- ኤችኤም ኖቲካል አልማናክ ቢሮ
- ናሳ
- ሰዓት እና ቀን ድር ጣቢያ