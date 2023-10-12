ኮስሚክ-ሬይ ሰፊ የአየር ሻወር ከሱባሩ ኤችኤስሲ ጋር ተስተውሏል።

የኮስሚክ ጨረሮች፣ ከጠፈር የሚመጡ ሃይለኛ ቅንጣቶች አሁንም ሙሉ በሙሉ አልተረዱም። አመጣጣቸውን እና ንብረታቸውን መወሰን በአስትሮፊዚክስ ውስጥ ወሳኝ ተግባር ነው። የሱባሩ ሃይፐር ሱፕሪም-ካም (HSC) የሲሊኮን ኢሜጂንግ ማወቂያን በመጠቀም አዲስ ዘዴ በከፍተኛ ሃይል ኮሲሚክ ጨረሮች የተነሳውን ሰፊ የአየር መታጠቢያዎች (EASs) ለመመልከት ተዘጋጅቷል። EASs የሚከሰቱት ዋና የጠፈር ጨረሮች ከከባቢ አየር ኒውክሊየስ ጋር መስተጋብር ሲፈጥሩ፣ ይህም የሁለተኛ ደረጃ ቅንጣቶችን ውሃ ሲያመርቱ ነው። የሱባሩ ኤችኤስሲ፣ ከገጽታ ፈላጊ አደራደር ጋር ተጣምሮ፣ የግለሰብ ሁለተኛ ደረጃ ቅንጣቶችን ለመለካት እና የEAS ንብረቶችን ዝርዝር ጥናት ለማድረግ ያስችላል።
የፍሎረሰንት ብርሃን እና የሬዲዮ ልቀት እንዲሁም የገጽታ ፈላጊ ድርድሮችን መጠቀምን ጨምሮ ኢኤኤስን ለመመልከት የተለያዩ ዘዴዎች ጥቅም ላይ ውለዋል። እነዚህ ድርድሮች ስለ ዋናው የጠፈር ሬይ መረጃን እንደገና ለመገንባት በመሬት ደረጃ ላይ የሚገኙትን የሁለተኛ ደረጃ ቅንጣቶች የመድረሻ ጊዜ እና እፍጋት ይለካሉ። ነገር ግን፣ ተለምዷዊ የገጽታ መመርመሪያዎች የግለሰብ ቅንጣት ባህሪያትን መለካት አይችሉም።
በሃዋይ ውስጥ Maunakea አናት ላይ የሚገኘው የሱባሩ ኤች.ኤስ.ሲ. ከ 4200 ሜትር ከፍታ በላይ ትልቁ የሲሊኮን ምስል ጠቋሚ ነው። እሱ በተለምዶ የሩቅ ኮከቦችን እና ጋላክሲዎችን ለመመልከት ጥቅም ላይ ይውላል ነገር ግን የ EAS ቅንጣቶችን ለመመልከት እንደገና ታቅዷል። በመደበኛ ቀዶ ጥገና ወቅት ኤችኤስሲ ከ150-200 ሰከንድ የተጋላጭነት ጊዜ ያላቸው ምስሎችን ይወስዳል። እነዚህ ምስሎች አልፎ አልፎ እጅግ በጣም ብዙ ቁጥር ያላቸው የተጣጣሙ ትራኮች ያሳያሉ፣ ይህም የEAS መኖሩን ያሳያል። እነዚህ ጥሩ ምልከታዎች በHSC መረጃ ውስጥ የ EAS ክስተቶችን ለመለየት ዘዴን ለመፍጠር አስችለዋል።
በዘፈቀደ የሚመሩ ቅንጣቶችን የጀርባ መጠን ለመገመት ሞዴል በመገንባት፣ በምስሉ ላይ ያሉት የትራኮች ብዛት EAS መታየቱን ለማወቅ ሊወዳደር ይችላል። ይህ አዲስ ዘዴ ከፍተኛ ኃይል ያላቸውን የጠፈር ጨረሮች እና ንብረቶቻቸውን ለተጨማሪ ጥናቶች ተስፋ ይሰጣል።
ምንጮች:
- ተፈጥሮ ግንኙነቶች - "የኮስሚክ-ሬይ ሰፊ የአየር መታጠቢያዎችን በሱባሩ ቴሌስኮፕ ላይ በሃይፐር ሱፕሪም-ካሜራ መመልከት"
- የጂዮፊሽናል ሪሰርች ደብዳቤዎች - "በቴሌስኮፕ አደራደር ሙከራ የተስተዋሉ ሰፊ የአየር ሻወርዎች"
- አካላዊ ግምገማ ዲ - "በፒየር ኦገር ኦብዘርቫቶሪ ሰፊ የአየር መታጠቢያዎች ምልከታ"