ከአንድ አመት የዕድሳት ፕሮጀክት በኋላ በበርሊን አቅራቢያ የሚገኘው የኢንስታይንቱርም (የአንስታይን ታወር) ለሕዝብ ክፍት ሆኗል። በፖትስዳም ውስጥ በቴሌግራፍ ሂል ላይ የሚገኘው ግንብ በመጀመሪያ የተገነባው በ1920 እና 1922 መካከል ሲሆን አላማውም የአልበርት አንስታይን የአንፃራዊነት ፅንሰ-ሀሳብን ለማረጋገጥ ነው። በአርክቴክት ኤሪክ ሜንዴልሶን ከሥነ ፈለክ ተመራማሪ ኤርዊን ፊንላይ-ፍሬውንድሊች ጋር በመተባበር የተነደፈው ግንብ ለሥነ ሕንፃ አድናቂዎች እና የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ለረጅም ጊዜ መሳቢያ ሆኖ ቆይቷል።
የማማው ልዩ ንድፍ፣ “አስጨናቂ የጠፈር መንኮራኩር” እንደሚመስል የተገለጸው፣ ቅርጽ ያለው ቅርጽ የሌለው ትክክለኛ ማዕዘኖች እና ጠመዝማዛ የእንጨት ደረጃዎች አሉት። ከጣሪያው ላይ ካሉት ቴሌስኮፖች የፀሐይ ብርሃንን እስከ ምድር ቤት ውስጥ እስከ ስፔክትሮግራፍ እና የእይታ ላቦራቶሪዎች ድረስ የሚመሩ ሰፊ የመስተዋቶች እና ሌንሶች ስርዓት አለው። ይህ ግንብ ታሪካዊ ጠቀሜታው ቢኖረውም በዋነኛነት የፀሐይ መግነጢሳዊ መስኮችን ለማጥናት የሚያገለግል የፀሃይ ኦብዘርቫቶሪ ሆኖ ዛሬም እየሰራ ነው።
የማሻሻያ ፕሮጀክቱ ስንጥቆችን በመዝጋት፣ ከፍተኛ የእርጥበት መጠንን በመፍታት እና የዚንክ ጣሪያውን ትክክለኛነት በመጠበቅ ግንብ ለትውልድ እንዲቆይ ለማድረግ ያለመ ነው። የፕሮጀክት መሐንዲስ ሀገን መህመል አወቃቀሩን “አስደናቂ ቅርፃቅርፅ” ሲል ገልፆ፣ ነገር ግን ፈተናዎቹን ከመዋቅር ምህንድስና አንፃር አምኗል።
ምንም እንኳን አንስታይን እራሱ ለህንፃው ያለው ጉጉት ትንሽ ባይሆንም አንስታይንቱርም የአንስታይንን አጠቃላይ የአንፃራዊነት ፅንሰ-ሀሳብ በማጥናት ወሳኝ ሚና ተጫውቷል። የንድፈ ሃሳቡን ትንበያ “ቀይ ፈረቃ”፣ በፀሐይ የስበት መስክ ላይ ያለውን ትንሽ የእይታ መስመሮች እንቅስቃሴ ለማረጋገጥ ረድቷል። ዛሬ ግንቡ ተማሪዎችን ለማሰልጠን እና ለአዳዲስ የፀሐይ ቴሌስኮፖች መሳሪያዎችን ለማዘጋጀት እና ለመሞከር ጥቅም ላይ ይውላል.
ስለ Einsteinturm የበለጠ መረጃ ለመስጠት ማማውን ከውጭ ለሚመለከቱ ጎብኝዎች ዲጂታል ኤግዚቢሽን ተጀምሯል። እድሳቱን ተከትሎ ግንቡ ከመቶ አመት በፊት ከተመረቀበት ጊዜ ይልቅ አሁን በጥሩ ሁኔታ ላይ ይገኛል። ልዩ በሆነው የስነ-ህንፃ እና ሳይንሳዊ ጠቀሜታ፣ Einsteinturm የአንስታይን ፅንሰ-ሃሳቦችን ዘላቂ ትሩፋት እንደ ማሳያ ነው።
ምንጮች:
– [ምንጭ 1]
– [ምንጭ 2]