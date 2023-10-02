ምልከታዎች የ Ic Supernova SN 2022jli አይነት ያልተለመዱ ባህሪያትን ያሳያሉ

የአለም አቀፉ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ቡድን SN 2022ጅሊ በመባል የሚታወቀው አይሲ ሱፐርኖቫ በቅርቡ ሰፊ ምልከታ አድርጓል። በግንቦት 2022 የተገኘው ይህ ሱፐርኖቫ በጋላክሲ NGC 157 ውስጥ የሚገኝ ሲሆን በግምት 75 ሚሊዮን የብርሃን ዓመታት ይርቃል።
ዓይነት Ic ሱፐርኖቫዎች የሃይድሮጅን ወይም የሂሊየም መስመሮችን በአዕምሯቸው ውስጥ የማያሳዩ የኮር-ውድቀት ሱፐርኖቫዎች ንዑስ ክፍል ናቸው። ተመራማሪዎቹ የአይሲ ሱፐርኖቫዎች ቅድመ አያቶች እና የፍንዳታ ዘዴዎች አሁንም ሙሉ በሙሉ አልተረዱም ብለዋል ።
የ SN 2022jli የመከታተያ ዘመቻ ባለብዙ ሞገድ የፎቶሜትሪክ እና የእይታ እይታዎችን አሳትፏል። ቡድኑ ይህ ሱፐርኖቫ ያልተለመደ ባህሪያት እንዳለው ተገንዝቧል. ባልተለመደ ሁኔታ ረጅም ዕድሜ ያለው፣ ብሩህ የሆነ ቀደምት ትርፍ እና ረጅም የከፍታ ጊዜ እና ዘገምተኛ የዝግመተ ለውጥ አሳይቷል። የመጀመርያው ትርፍ ጊዜ ቢያንስ 25 ቀናት ነበር፣ ይህም ለአይነት አይክ ሱፐርኖቫ ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ ነው።
ተመራማሪዎቹ በ SN 2022jli የጨረር ብርሃን ኩርባ ላይ ወቅታዊ ባህሪን አግኝተዋል። ይህ ወቅታዊነት ቢያንስ በ200 ቀናት ውስጥ በጊዜ መስኮት ተደጋግሞ በግምት 12.5 ቀናት ባለው ጊዜ እና ከሱፐርኖቫ ከፍተኛ ብርሃን 1 በመቶው ስፋት ጋር። ቡድኑ በሱፐርኖቫ ብርሃን ከርቭ ውስጥ ተደጋጋሚ በየጊዜው መወዛወዝ ሲገኝ ይህ የመጀመሪያው መሆኑን ጠቁሟል።
ለጊዜያዊነት ሊሆኑ የሚችሉ ማብራሪያዎች የድንጋጤ ማሞቂያ ክፍሎችን በሁለትዮሽ ሥርዓት ውስጥ በተቀየረ በጅምላ-የቅድመ-ኮከብ መጥፋት ወይም በተጓዳኝ-የታመቀ የነገር መስተጋብር ከተፈጠረው የተዋቀረ የከባቢ አየር ሚዲያ ጋር መስተጋብር ያካትታል። የወቅታዊ ባህሪን ትክክለኛ መንስኤ ለማወቅ ተጨማሪ የባለብዙ ሞገድ ክትትል ያስፈልጋል።
የ SN 2022ጅሊ ምልከታዎች ስለ አይሲ ሱፐርኖቫዎች ባህሪያት እና ባህሪ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ፣ ይህም ለከዋክብት ዝግመተ ለውጥ እና ኮስሞሎጂ ግንዛቤ እንዲኖረን አስተዋጽኦ ያደርጋል።
ምንጭ፡ Moore T. et al፣ SN 2022jli፡ ዓይነት Ic ሱፐርኖቫ በየወቅቱ የሚለዋወጥ የብርሃን ከርቭ እና ያልተለመደ ረጅም ከፍታ ያለው፣ arXiv (2023)።