በብሩህ ሳተላይት የተጎዱ የስነ ፈለክ ምልከታዎች

የካንተርበሪ ዩንቨርስቲ ተመራማሪዎች ባለፈው አመት ያመጠቀችው ሳተላይት ከልክ ያለፈ ብሩህነት ምክንያት የስነ ፈለክ ምልከታ ለማድረግ ችግር እየፈጠረ መሆኑን አረጋግጠዋል። ይህ ግኝት በሥነ ፈለክ ተመራማሪዎችም ሆነ በሕዝብ ዘንድ ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው።
በጥያቄ ውስጥ ያለችው ሳተላይት፣ ብሉዋልከር 3 በመባል የምትታወቀው፣ ባለፈው አመት ሴፕቴምበር ላይ የሞባይል ኮሙዩኒኬሽን ሲስተም ፕሮቶታይፕ ኔትወርክ አካል በመሆን ወደ ምህዋር ተመታች። ነገር ግን፣ ሲጀመር፣ በሰማይ ላይ ካሉት በጣም ብሩህ ነገሮች አንዱ እንደሆነ ተለይቷል። ባለፉት 130 ቀናት ውስጥ ከዩሲ የተውጣጡትን ጨምሮ አለም አቀፍ ተመራማሪዎች ቡድን ሳተላይቱን በቅርበት እየተከታተለ ሲያጠና ቆይቷል።
ተመራማሪዎቹ ባደረጉት ምልከታ፣ የብሉዋከር 3 ድንገተኛ የብሩህነት ጭማሪ የአንቴናውን ድርድር ከማሰማራት ጋር ተገናኝቷል። ይህ የሳተላይት “ያልተለመደ” ባህሪ በሳይንቲስቶች እና በሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ዘንድ ስጋት ፈጥሯል። በጥናቱ ከተሳተፉት የዩሲ ተመራማሪዎች አንዱ የሆኑት ሚሼል ባኒስተር፣ ሰው ሰራሽ በሆኑ ነገሮች በምሽት ሰማይ ላይ የሚያደርሱትን ተጽእኖ መረዳት ለሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ብቻ ሳይሆን ለሁሉም ሰው ጠቃሚ መሆኑን አፅንዖት ሰጥተዋል። በሰማያት ላይ የሳተላይት ቁጥር እየጨመረ በመምጣቱ በተለይም የትላልቅ ፕሮጀክቶች አካል ሆነው ወደ ህዋ የሚወነጨፉ ሳተላይቶች ተጽኖአቸውን መገምገም አስፈላጊ ነው።
በዩኒቨርሲዳድ ደ አታካማ ቺሊ ከሚገኘው የኢንስቲትዩት ዴ አስትሮኖሚያ y Ciencias Planetarias ባልደረባ ሳንጌታ ናንዳኩማር በሥነ ፈለክ ጥናት ውስጥ ሳተላይቶች የሚያደርሱት ጣልቃገብነት ከቅርብ ዓመታት ወዲህ አሳሳቢ እየሆነ መጥቷል። ወረቀቱ በመቀጠል ሳተላይቱን ወደ ሮኬቱ በሚወነጨፍበት ጊዜ ለማያያዝ ያገለገለው አስማሚ በአለም አቀፉ የስነ ፈለክ ዩኒየን ከተቀመጠው ከፍተኛ የብሩህነት ምክሮች ብልጫ እንዳለው ገልጿል።
እነዚህን ጉዳዮች ለመቅረፍ ተመራማሪዎቹ ኩባንያዎች የንግድ ሳተላይቶችን ማምጠቅ ሲቀጥሉ የቅድመ-ጅምር ተፅእኖ ግምገማ አስፈላጊነትን ሀሳብ አቅርበዋል ። ይህ የነቃ አቀራረብ በሳተላይት ብሩህነት ምክንያት የሚመጡ የስነ ከዋክብት ምልከታዎችን ሊያስተጓጉሉ የሚችሉ ችግሮችን መቀነስን ያረጋግጣል።
በማጠቃለያው የብሉዋከር 3 ሳተላይት ብሩህነት በተመራማሪዎች ዘንድ ስጋት ፈጥሯል፣ ይህም ሰው ሰራሽ በሆኑ ነገሮች በምሽት ሰማይ ላይ የሚያሳድረውን ተጽእኖ መመርመር እንደሚያስፈልግ አመልክቷል። የንግድ ሳተላይት መነጠቁ እየጨመረ በሄደ ቁጥር የስነ ከዋክብት ምልከታዎችን ታማኝነት ለመጠበቅ ከቅድመ-ጅምር የተፅዕኖ ግምገማ ቅድሚያ መስጠት አስፈላጊ ነው።
ምንጮች:
- የካንተርበሪ ዩኒቨርሲቲ (ዩሲ)
- ዓለም አቀፍ የስነ ፈለክ ህብረት