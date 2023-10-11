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ሳይንስ

አዲስ ዘዴ የ Toxoplasma Effector ፕሮቲኖችን የአስተናጋጅ ሕዋስ ግልባጭ ያነጣጠረ ይለያል

Byቪኪ Stavropoulou

ጥቅምት 11, 2023
አዲስ ዘዴ የ Toxoplasma Effector ፕሮቲኖችን የአስተናጋጅ ሕዋስ ግልባጭ ያነጣጠረ ይለያል

ሴል ሆስት እና ማይክሮብ በተባለው መጽሔት ላይ በቅርቡ የታተመ ጥናት የቶክሶፕላስማ ከጥገኛ ተውሳኮችን የሚስጥር ፕሮቲኖችን ተግባር ለይቶ ለማወቅ የሚያስችል አዲስ ዘዴ አስተዋውቋል። በምርምር ቡድን የተካሄደው ጥናቱ Dual Perturb-Seq ዘዴን ተጠቅሞ በToxoplasma የሚመነጩ ከ200 በላይ ፕሮቲኖች በሰዎች አስተናጋጅ ሴሎች ላይ የሚያደርሱትን ተጽእኖ ለመተንተን ችሏል።

ተመራማሪዎቹ የእንግዴ ሴል ግልባጭን እና ባህሪን በመለወጥ ረገድ ሚና የሚጫወቱ በርካታ አዳዲስ ተፅዕኖ ፈጣሪ ፕሮቲኖችን ለይተው ማወቅ ችለዋል። የጥናቱ አንድ ጉልህ ግኝት TgSOS1 የተባለ ተፅዕኖ ፈጣሪ ፕሮቲን መለየት ሲሆን ይህም በአስተናጋጁ ውስጥ ቁልፍ የሆነውን የበሽታ መከላከያ መንገድ ለመለወጥ አስፈላጊ ነው. ይህ ግኝት የ Toxoplasma ወሳኝ ሚና በኢንፌክሽን ወቅት የሆስት ሴል ቅጂን እንደገና በማዘጋጀት እና የማያቋርጥ ኢንፌክሽንን በማቋቋም ረገድ ያለውን ወሳኝ ሚና ያሳያል።

የጥናቱ ተጓዳኝ ደራሲ ሞሪትዝ ትሬክ፣ ይህ ምርምር ሊያመጣ የሚችለውን ተፅዕኖ መደሰቱን ገልጿል። የ Dual Perturb-Seq ዘዴ ስለ አስተናጋጅ-ማይክሮቦች መስተጋብር ጥልቅ ግንዛቤን ብቻ ሳይሆን የተለያዩ በሽታ አምጪ ተውሳኮችን ለመመርመር እንደ ሁለገብ መሳሪያ ሆኖ ያገለግላል። ይህ ግኝት የሳይንስ ሊቃውንት የኢንፌክሽን ውስብስብ ነገሮችን ወደ መፍታት እና ተላላፊ በሽታዎችን ለመዋጋት የበለጠ ውጤታማ ስልቶችን እንዲያዘጋጁ ያደርጋቸዋል።

የምርምር ቡድኑ ወደፊት የሚወስዱት እርምጃዎች ቶክሶፕላስማ እንዴት የተለያዩ ሞቅ ያለ ደም ያላቸው እንስሳትን እንደሚበከል ማስተዋልን ለማግኘት ሙከራቸውን ወደ ሌሎች ዝርያዎች ሕዋሳት ማስፋትን ያጠቃልላል።

ምንጭ: የሕዋስ አስተናጋጅ እና ማይክሮብ, ኢንስቲትዩት Gulbenkian ደ Ciência

ምንጮች:
– Simon Butterworth et al፣ “የቶክሶፕላስማ ጎንዲኢ ተፅዕኖ ፈጣሪ ፕሮቲኖች የአስተናጋጅ ሕዋስ ግልባጭን በከፍተኛ ደረጃ መለየት፣ ሴል አስተናጋጅ እና ማይክሮብ (2023)። ዶኢ፡ 10.1016/j.chom.2023.09.003

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