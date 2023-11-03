ስለ ግራም-አሉታዊ ባክቴሪያዎች አዳዲስ ግንዛቤዎች፡ ከኦፒጂ ጋር የተገናኙ ጂኖች ሚናን መፍታት

እንደ ኢ. ኮላይ እና ሳልሞኔላ ያሉ ግራም-አሉታዊ ባክቴሪያዎች ተላላፊ በሽታዎችን እና የአለም አቀፍ በሽታዎችን ወረርሽኝ በመፍጠር ታዋቂ ናቸው. እነዚህ ባክቴሪያዎች በኢንፌክሽን ውስጥ ወሳኝ ሚና የሚጫወቱትን osmo-regulated periplasmic glucans (OPGs)፣ ረጅም ሰንሰለት ያለው ካርቦሃይድሬትስ ይለቃሉ። የጃፓን የተመራማሪዎች ቡድን በቅርቡ በ E.coli ውስጥ ከኦፒጂ ጋር የተገናኙ ጂኖች ኦፒጂ እና ኦፕጂዲ ላይ ጥናት አድርጓል። የ β-1,2-glucanases አዲስ ቤተሰብ ማግኘታቸው ስለ ባክቴሪያ በሽታ አምጪነት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል እና በባክቴሪያ የሚመጡ በሽታዎችን ለማከም አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል።
ግራም-አሉታዊ ባክቴሪያዎች በእጽዋት እና በእንስሳት ላይ ከፍተኛ ስጋት ይፈጥራሉ, ብዙውን ጊዜ ከፍተኛ የሕክምና ጣልቃገብነት የሚያስፈልጋቸው ከባድ ተላላፊ በሽታዎች ያስከትላሉ. አንቲባዮቲኮች በባክቴሪያ የሚመጡ ኢንፌክሽኖችን በማከም ረገድ ውጤታማ ቢሆኑም፣ አንቲባዮቲክን የሚቋቋሙ ባክቴሪያዎች መበራከታቸው ተመራማሪዎች አማራጭ የሕክምና አማራጮችን እንዲመረምሩ አድርጓል። በቴክኖሎጂ እና በዘመናዊ ህክምና እድገቶች ፣ ሳይንቲስቶች አሁን የጂን እና የፕሮቲን ሂደቶችን በማነጣጠር የባክቴሪያ በሽታ አምጪነትን በሞለኪውላዊ ደረጃ ለማደናቀፍ እየፈለጉ ነው።
ኦፒጂዎች ረጅም ሰንሰለት ያለው ካርቦሃይድሬትስ ከብዙ የግሉኮስ ክፍሎች የተውጣጡ ሲሆኑ ከሴሉላር እና ከፔሪፕላስሚክ ክፍተት ውስጥ ባሉ ግራም-አሉታዊ ባክቴሪያዎች የሚመረቱ ናቸው። መጀመሪያ ላይ በዝቅተኛ የሟሟ ክምችት ውስጥ የሚመረቱ ተረፈ ምርቶች ናቸው ተብሎ የሚታመነው፣ ተመራማሪዎች አሁን ኦፒጂዎች በሽታ አምጪ ተህዋስያን፣ ሲምባዮሲስ፣ ሴል ማጣበቅ እና ምልክት መስጠት ላይ ወሳኝ ሚና እንደሚጫወቱ ተረድተዋል።
ነገር ግን፣ ለኦፒጂዎች ውህደት፣ ደንብ እና መበላሸት ተጠያቂ የሆኑት ኢንዛይሞች ሙሉ በሙሉ አልተረዱም። በጄኔቲክ ትንተና በኦፒጂ ውህደት ውስጥ የተካተቱት የኦፕጂ እና/ወይም ኦፕጂጂ ጂኖች መወገድ የባክቴሪያውን ኢንፌክሽን አቅም እንደሚያሳጣ ታወቀ። ይህ በእነዚህ ጂኖች እና በባክቴሪያ በሽታ አምጪ ተህዋሲያን መካከል ጠንካራ ግንኙነት መኖሩን ያሳያል.
በዚህ ርዕስ ላይ ብርሃን ለማብራት ከቶኪዮ የሳይንስ ዩኒቨርሲቲ፣ የላቁ የኢንዱስትሪ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ብሔራዊ ተቋም (AIST) እና የኒጋታ ዩኒቨርሲቲ የሳይንስ ሊቃውንት ቡድን ስለ OpgG እና OpgD ከኢ.ኮሊ መዋቅራዊ እና ተግባራዊ ትንታኔዎችን አድርጓል። ግኝታቸው በኮሙኒኬሽን ባዮሎጂ የታተመው OpgD በተለይ β-1,2-glucansን የሚያፈርስ endo-β-1,2-glucanase ነው. ጥናቱ በተጨማሪም OpgG እና OpgD የሆኑባቸው GH186 የኢንዛይም ቤተሰብ ለይቷል።
ከኦፒጂ ጋር የተገናኙ ጂኖች እና ኢንዛይሞችን ስልቶችን እና ተግባራትን መረዳት የባክቴሪያ ኢንፌክሽንን ለመከላከል ውጤታማ ስልቶችን ለማዘጋጀት ወሳኝ ነው። እነዚህን ልዩ ኢንዛይሞች በማነጣጠር፣ ተመራማሪዎች የኦፒጂ ውህደትን ሊያስተጓጉሉ እና ግራም-አሉታዊ ባክቴሪያዎችን የመያዝ አቅምን ሊያደናቅፉ ይችላሉ። ይህ ጥናት በባክቴሪያ በሽታ አምጪ ተህዋሲያን ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ከማስገኘቱም በላይ ለተጨማሪ ምርምር እና ግራም-አሉታዊ የባክቴሪያ ኢንፌክሽኖችን ለመከላከል የታለመ ህክምናዎችን ለማዘጋጀት በር ይከፍታል።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
ጥ: ግራም-አሉታዊ ባክቴሪያዎች ምንድናቸው?
ግራም-አሉታዊ ባክቴሪያዎች የባህሪው የሕዋስ ግድግዳ መዋቅር ያላቸው የባክቴሪያ ዓይነቶች ናቸው። በእጽዋት እና በእንስሳት ውስጥ ለብዙ አይነት ተላላፊ በሽታዎች ተጠያቂ ናቸው.
ጥ፡ በኦስሞ የሚቆጣጠሩት ፔሪፕላስሚክ ግሉካን (OPGs) ምንድን ናቸው?
ኦፒጂዎች ረጅም ሰንሰለት ያለው ካርቦሃይድሬትስ (ግራም-አሉታዊ ባክቴሪያ) የሚመረቱ ሲሆን እነዚህም በኢንፌክሽን፣ በሲምባዮሲስ፣ በሴል ማጣበቅ እና በምልክት መስጠት ላይ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ።
ጥ: ለምንድነው ከኦፒጂ ጋር የተያያዙ ጂኖች ማግኘት አስፈላጊ የሆነው?
በኦፒጂ ውህደት ውስጥ የተካተቱትን ጂኖች እና ኢንዛይሞችን መረዳቱ ስለ ባክቴሪያ በሽታ አምጪነት ግንዛቤን ይሰጣል እና በባክቴሪያ ኢንፌክሽኖች ላይ ለታለሙ ሕክምናዎች አዲስ እድሎችን ይከፍታል።
ጥ: የ GH186 ኢንዛይሞች ግኝት አስፈላጊነት ምንድነው?
የልብ ወለድ GH186 ኢንዛይም ቤተሰብ ግኝት የኦፒጂ ውህደትን የሚያበላሹ እና ግራም-አሉታዊ ባክቴሪያዎችን የመያዝ አቅምን የሚያደናቅፉ ሕክምናዎችን ለማዘጋጀት እምቅ ዒላማዎችን ያቀርባል።
ጥ: ይህ ጥናት በሽታን ለመቆጣጠር እንዴት አስተዋጽኦ ሊያደርግ ይችላል?
ተመራማሪዎች ከኦፒጂ ጋር የተገናኙ ጂኖች እና ኢንዛይሞችን ስልቶችን እና ተግባራትን በማወቅ የባክቴሪያ ኢንፌክሽንን በብቃት ለመቆጣጠር እና ለማከም የታለሙ ስልቶችን ማዘጋጀት ይችላሉ።