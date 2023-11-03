አዲስ ጥናት በእግር ኳስ አቋም እና የህይወት ዘመን መካከል ያለውን አስገራሚ ግንኙነት ያሳያል

በቅርቡ በሚኒሶታ ዩኒቨርስቲ የሶሺዮሎጂስት ሮብ ዋረን የተደረገ ጥናት በእግር ኳስ ውስጥ የተለያዩ ቦታዎች መጫወት በተጫዋቾች የህይወት ዘመን ላይ ያለውን ተፅእኖ ላይ ፍንጭ ሰጥቷል። የወንድ እግር ኳስ ተጫዋቾችን ረጅም ዕድሜ የመረመረው ጥናቱ አብዛኞቹ ተጫዋቾች ከሌሎች ወንዶች ጋር ተመሳሳይ ዕድሜ ወይም ረዘም ላለ ጊዜ እንደሚኖሩ አረጋግጧል።
እንደ ዋረን ጥናት ከሆነ የመስመር ተጫዋቾች ከሌሎች የእግር ኳስ ተጫዋቾች ጋር ሲነፃፀሩ በወጣትነታቸው ይሞታሉ። የዚህ አስደንጋጭ አዝማሚያ መንስኤዎች ሁለት ናቸው ተብሎ ይታሰባል. በመጀመሪያ የመስመር ተጫዋቾች በእግርኳስ ዘመናቸው በደረሰባቸው የጭንቅላት ጉዳት ምክንያት ለነርቭ ችግሮች የመጋለጥ እድላቸው ሰፊ ነው። እነዚህ ጉዳቶች በአጠቃላይ ጤንነታቸው እና የህይወት ዘመናቸው ላይ የረጅም ጊዜ መዘዝ ሊያስከትሉ ይችላሉ.
በሁለተኛ ደረጃ, ከፍተኛ መጠን ያላቸው የመስመሮች እና ከፍተኛ-ካሎሪ አመጋገብ በጨዋታ ቀናት ውስጥ የልብና የደም ሥር (cardiovascular) ጉዳዮችን ከስራ በኋላ ሊያመጣ ይችላል. ከመጠን በላይ ክብደት እና ጤናማ ያልሆነ አመጋገብ በመደመር የልብና የደም ሥር (cardiovascular) ስርዓታቸው ላይ ጫና ስለሚፈጥር ለልብ-ነክ በሽታዎች የመጋለጥ እድልን ይጨምራል እና በመጨረሻም የህይወት ዘመናቸውን ይጎዳል።
በብሔራዊ የሳይንስ አካዳሚ ፕሮሲዲንግስ ላይ የታተመው ይህ ጥናት በእግር ኳስ ውስጥ የመስመር ተጫዋች መሆን ያለውን የረጅም ጊዜ የጤና አንድምታ በጥልቀት መረዳት እንደሚያስፈልግ አመልክቷል። በተጨማሪም በዚህ ቦታ መጫወትን እንደ የተሻሻሉ የደህንነት ፕሮቶኮሎች እና የአመጋገብ መመሪያዎችን የመሳሰሉ አደጋዎችን ለመቀነስ እርምጃዎችን መተግበር አስፈላጊ መሆኑን ያጎላል.
ግኝቶቹ በእግር ኳስ አቋም እና የህይወት ዘመን መካከል ስላለው ግንኙነት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ቢያቀርቡም ፣በጄኔቲክስ ፣በአኗኗር ምርጫዎች እና በማህበራዊ-ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎች መካከል ያለውን ውስብስብ መስተጋብር ሙሉ በሙሉ ለመረዳት ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል። ሳይንቲስቶች እና የህክምና ባለሙያዎች የእግር ኳስ ተጫዋቾችን ደህንነት ለማረጋገጥ እና አጠቃላይ የህይወት ጥራታቸውን ለማሻሻል በትብብር እየሰሩ ነው።
በየጥ:
ጥ፡-በእግር ኳስ ውስጥ ከፍተኛው የአጭር ጊዜ ህይወት አደጋ ያለው የትኛው ቦታ ነው?
መ: የመስመር ተጫዋቾች በሌሎች ቦታዎች ላይ ካሉ ተጫዋቾች ጋር ሲነፃፀሩ ለአጭር ጊዜ የመቆየት እድላቸው ከፍተኛ ሆኖ ተገኝቷል።
ጥ፡- ለመስመር ተጫዋቾች አጭር የህይወት ዘመን አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ዋና ዋና ነገሮች ምንድን ናቸው?
መ: መስመራዊ ብዙውን ጊዜ በከፍተኛ-ካሎሪ አመጋገብ እና ትልቅ መጠን ምክንያት በሚከሰቱ የጭንቅላት ጉዳቶች እና የልብ እና የደም ቧንቧ ችግሮች ምክንያት በነርቭ ችግሮች ይሰቃያሉ።
ጥ፡ በዚህ ርዕስ ላይ ቀጣይነት ያለው ጥናት አለ?
መልስ፡- አዎ ሳይንቲስቶች በእግር ኳስ ውስጥ የተለያዩ ቦታዎችን መጫወት የረዥም ጊዜ የጤና አንድምታ ላይ ጠለቅ ያለ ግንዛቤ ለማግኘት እና ተጓዳኝ ስጋቶችን የሚቀንሱ ስልቶችን ለማዘጋጀት ተጨማሪ ምርምር እያደረጉ ነው።