የሳይንስ ሊቃውንት በብረታ ብረት ውስጥ ራስን መፈወስን ይመለከታሉ, የአስር አመት ንድፈ ሃሳብን ያረጋግጣሉ

የሳንዲያ ናሽናል ላቦራቶሪዎች ተመራማሪዎች ከአሥር ዓመት በፊት በዶ/ር ሚካኤል ዴምኮዊች የተነበዩትን ንድፈ ሐሳብ በማረጋገጥ በብረታ ብረት ውስጥ ራስን መፈወስ ተመልክተዋል። ሳይንቲስቶቹ በፕላቲኒየም ውስጥ ያለው በጥቃቅን የሚታየው የፕላቲኒየም ስንጥቅ ደጋግሞ በመወጠር ማደግ አቁሞ ራሱን መፈወስ እንደጀመረ ደርሰውበታል። ይህ ያልተጠበቀ ክስተት በናኖክሪስታሊን ብረቶች ላይ በሚደረጉ ስብራት ሙከራዎች ታይቷል።
በቴክሳስ ኤ ኤንድ ኤም ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር የሆኑት ዶ/ር ዴምኮዊች እና ተማሪው ጉኦክሲያንግ ሹ በአጋጣሚ ከአስር አመት በፊት በተደረገ ስብራት ድንገተኛ ፈውስ ተመልክተዋል። መጀመሪያ ላይ ጥርጣሬ ቢያድርባቸውም፣ ሌሎች ተመራማሪዎች በሞዴሊንግ ሥራቸው ላይ ተመሳሳይ ውጤት እንዳስተዋሉ ደርሰውበታል።
ሁለቱም የማስመሰል እና የቅርቡ ሙከራ ናኖክሪስታሊን ብረቶች በትንሹ የእህል መጠን ተጠቅመዋል፣ ይህም ራስን መፈወስን ለማጥናት ቀላል አድርጎታል። ተመራማሪዎቹ በብዙ ብረቶች እና ውህዶች ውስጥ የተለመደው የእህል ድንበሮች ከስንጥቁ አንፃር በሚኖረው የድንበር ፍልሰት አቅጣጫ ላይ በመመስረት ስንጥቅ ፈውስ ላይ ተጽዕኖ እንደሚያሳድሩ ደርሰውበታል።
የዚህ ሥራ ተፅእኖ በብረታቶች ውስጥ ራስን መፈወስን የንድፈ ሃሳባዊ ትንበያ ከስዕላዊ ሰሌዳው ወደ እውነታ እያሸጋገረ ነው. ይሁን እንጂ ተመራማሪዎቹ ለራስ-ፈውስ ማይክሮ አወቃቀሮችን ማመቻቸት ተጨማሪ ምርመራ የሚያስፈልገው ፈታኝ ሥራ መሆኑን ይገነዘባሉ.
እራስ-ፈውስ ብረቶች ሊሆኑ የሚችሉ አፕሊኬሽኖች ሰፊ ናቸው. ትላልቅ የእህል መጠኖች ባላቸው የተለመዱ ብረቶች ውስጥ ራስን መፈወስ ይቻል እንደሆነ ለማወቅ ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል. ሙከራዎቹ የተካሄዱት ባዶ ቦታ ውስጥ መሆኑን እና የውጭ ጉዳይ መኖሩ የፈውስ ሂደቱን ሊያስተጓጉል እንደሚችል ልብ ሊባል ይገባል.
በብረታ ብረት ውስጥ የራስ-ፈውስ ክስተት ማረጋገጫው አስደሳች ሙከራ ብቻ ሳይሆን የቁስ ባህሪን የንድፈ ሃሳባዊ ሞዴሎችን ማረጋገጥ ነው. ዶክተር ዴምኮዊች ይህ ግኝት እነዚህ ሞዴሎች በትክክለኛው መንገድ ላይ መሆናቸውን ተስፋ እንደሚያመጣ ያምናል.
“በራድ ብየዳ የድካም ስንጥቅ ራስን በራስ መፈወስ” በሚል ርዕስ ኔቸር በተሰኘው መጽሔት ላይ ታትሟል።
ምንጮች:
- ሳንዲያ ብሔራዊ ላቦራቶሪዎች - http://www.sandia.gov/
- ቴክሳስ A&M ዩኒቨርሲቲ - https://www.tamu.edu/
ተፈጥሮ - https://www.nature.com/