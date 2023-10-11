የሚገርም ግኝት፡ ወንድ የማር ንቦች ከሁሉም በኋላ ሰነፍ አይደሉም

የኮንስታንዝ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች እና የማክስ ፕላንክ የእንስሳት ባህሪ ተቋም ተመራማሪዎች ስለ ወንድ የማር ንቦች አስገራሚ ግኝት አድርገዋል። እንደ ሰነፍ የቅኝ ግዛት አባላት ከነበራቸው ስም በተቃራኒ ድሮኖች በጣም ንቁ ግለሰቦች ሊሆኑ ይችላሉ።
ተመራማሪዎቹ በግለሰብ ምልክት የተደረገባቸውን ሰው አልባ አውሮፕላኖች እንቅስቃሴ እና እንቅስቃሴ ለመከታተል Beesbook የተባለ የመከታተያ ዘዴ ተጠቅመዋል። ሰው አልባ አውሮፕላኖች በቅኝ ግዛቱ ውስጥ በጣም ፈጣን ግለሰቦች በመሆናቸው የተመሳሰለ ሃይፐርአክቲቪቲ እንዳላቸው ደርሰውበታል። እነዚህ የከፍተኛ እንቅስቃሴ ጊዜያት ሰው አልባ አውሮፕላኖች በሚገናኙበት በረራ ላይ ከሚሄዱበት ጊዜ ጋር ይገጣጠማሉ።
ይህ ግኝት ሰው አልባ አውሮፕላኖች ሰነፍ እና ደብዛዛ ናቸው የሚለውን አስተሳሰብ ይፈታተናል። ባህሪያቸውን ከተግባራቸው ጋር እንደሚያመቻቹ ያሳያል, እንቅስቃሴያቸውን በቀን ውስጥ በተወሰኑ ወቅቶች በመገደብ ጉልበት ይቆጥባሉ. ከእነዚህ ወቅቶች ውጭ, በአንጻራዊ ሁኔታ የማይንቀሳቀሱ ሆነው ይቆያሉ.
ተመራማሪዎቹ በተጨማሪም ሰው አልባ አውሮፕላኖች ከጎጆው ለጋራ በረራዎች መቼ መውጣት እንዳለባቸው እንደሚግባቡ እና የጋራ ውሳኔ እንደሚያደርጉ ደርሰውበታል። የዚህ ግንኙነት ትክክለኛ ስልቶች አሁንም የማይታወቁ ናቸው እና የወደፊት ምርምር ትኩረት ይሆናሉ.
በአጠቃላይ ይህ ጥናት እንደሚያሳየው ሰው አልባ አውሮፕላኖች ለማር ንብ ቅኝ ግዛቶች የመራቢያ ስኬት ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ። እንደ ሰነፍ ስም ቢኖራቸውም, ኃይልን በመቆጠብ እና አጠቃላይ ስኬቱን በማስፋት ለቅኝ ግዛት አስተዋፅኦ ያደርጋሉ.
ይህ ምርምር በማር ንብ ቅኝ ግዛቶች ውስጥ ስላለው ውስብስብ ተለዋዋጭነት ብርሃንን ይሰጣል እና ሁሉንም ትኩረት የማይስቡ ወይም ችላ የተባሉ የሚመስሉትንም እንኳን ማጥናት አስፈላጊ መሆኑን ያሳያል። ቀደም ሲል የታሰቡትን መቃወም እና አዳዲስ የምርምር መንገዶችን መመርመር አስፈላጊ መሆኑን ያጎላል.
ምንጭ፡ የኮንስታንዝ ዩኒቨርሲቲ
ማጣቀሻ፡ Louisa C. Neubauer et al፣ የማር ንብ ድሮኖች በጎጆው ውስጥ በተመሣሣይ መልኩ ከፍተኛ ንቁ ናቸው የእንስሳት ባህሪ (2023)። DOI: 10.1016/j.anbehav.2023.05.018