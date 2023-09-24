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አትላንቲክ ኒውስ 50ኛ አመቱን በሃሊፋክስ የመጨረሻ ቀሪ የጋዜጣ መሸጫ አድርጎ ያከብራል።

Byገብርኤል Botha

ሴፕቴ 24, 2023
አትላንቲክ ኒውስ 50ኛ አመቱን በሃሊፋክስ የመጨረሻ ቀሪ የጋዜጣ መሸጫ አድርጎ ያከብራል።

በHalifax የመጨረሻው የዜና መሸጫ የሆነው አትላንቲክ ኒውስ በዚህ ቅዳሜና እሁድ 50ኛ ዓመቱን እያከበረ ነው። ፓት ዶሄርቲ በ1973 የተከፈተው ሱቁ ከተለወጠው የህትመት ሚዲያ ገጽታ እና ከኦንላይን መድረኮች ውድድር ተርፏል።

ዶኸርቲ አትላንቲክ ኒውስን ለመጀመሪያ ጊዜ ሲከፍት ህትመት ዋነኛው የመገናኛ ብዙሃን አይነት ነበር። የጋዜጣው መሸጫ ከተለያዩ የዓለም ክፍሎች የተውጣጡ መጽሔቶችን ለተለያዩ ፍላጎቶች አቅርቧል። ነገር ግን፣ ሃሊፋክስ እያደገ ሲሄድ እና ኢንተርኔት እየተስፋፋ ሲመጣ፣ ሌሎች ብዙ የዜና ማሰራጫዎች ተዘግተዋል፣ ይህም የአትላንቲክ ኒውስ ብቸኛ የተረፈው ሆኖ ቀረ።

አሁን ያሉት ባለቤቶች ሚሼል እና እስጢፋኖስ ጄራርድ ሱቁን በ1998 ተቆጣጠሩ እና ስኬቱን ለማስቀጠል ጠንክረው ሰርተዋል። አዳዲስ አገልግሎቶችን ለምሳሌ በPressReader ጋዜጣ በፍላጎት ማተምን የመሳሰሉ አዳዲስ አገልግሎቶችን በመስጠት ከተለዋዋጭ ጊዜያት ጋር መላመድ ችለዋል። በአገር ውስጥ ሠዓሊዎች መጽሐፍትን እና ሥራዎችን በማካተት አቅርቦታቸውን አስፍተዋል።

ስማርት ፎኖች እና ማህበራዊ ሚዲያዎች ለህትመት ኢንደስትሪው ተግዳሮቶች ሲፈጥሩ፣ የአትላንቲክ ኒውስ ማደጉን ቀጥሏል። ሚሼል ጄራርድ ምንም እንኳን ሰዎች በመሳሪያዎቻቸው ላይ ብዙ ጊዜ ቢያሳልፉም ከስክሪኖች የእረፍት ጊዜ እና ወደ አካላዊ የህትመት ሚዲያ የመመለስ ፍላጎት አሁንም አለ.

የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ሌላ ተግዳሮቶችን አምጥቷል፣ ነገር ግን ጌራርድ አስቸጋሪ ጊዜያቶችን ማሰስ እና ማከማቻው እንዲሰራ ማድረግ ችለዋል። በጋዜጣ መሸጫቸው ላይ በመጽሔቶቹ ገፆች ላይ ጉልህ የሆኑ ክንውኖችን ተመልክተዋል፣ ታሪክም አይተዋል።

አትላንቲክ ኒውስ በ50ኛው የምስረታ በዓሉ የረዥም ጊዜ ትሩፋት እና በማህበረሰቡ ላይ ያሳደረውን ተጽእኖ እያንጸባረቀ ነው። መደብሩ የሃሊፋክስ ተወዳጅ ተቋም ሆኖ የህትመት ሚዲያን ዋጋ ለሚያደንቁ ደንበኞች የተመረጡ መጽሔቶችን እና መጽሃፎችን ያቀርባል።

ምንጮች:

– ሲቢሲ ዜና፡ [ዩአርኤል አስገባ]

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