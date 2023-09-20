የውጭ አካላት፡ ወረርሽኞችን እና ክትባቶችን በታሪክ ማሰስ

በሲሞን ሻማ የቅርብ ጊዜ “የውጭ አካላት” መፅሃፍ ውስጥ ስለ ወረርሽኙ ዓለም ያለፈውን እና የአሁን ጊዜን በጥልቀት ፈትሾ የተማርናቸውን እና አሁንም ልንገነዘበው የሚገባንን በማሳየት ነው። መጽሐፉ በዋነኝነት የሚያተኩረው በ19ኛው እና በ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መገባደጃ ላይ ኮሌራን እና ቡቦኒክ ቸነፈርን ለመከላከል በቤት ውስጥ የተሰሩ ክትባቶችን ያዘጋጀው ዋልድማር ሞርዶቻይ ቮልፍ ሃፍኪን ህይወት እና ስራ ላይ ነው።
የሻማ ጽሁፍ አንባቢዎችን በሃፍኪን ህይወት ውስጥ አስደናቂ ጉዞ እንዲያደርጉ ያደርጋቸዋል፣ ማህበረሰቡን ከሩሲያ ፖግሮሞች ሲከላከል ካጋጠመው ልምድ አንስቶ በፈረንሳይ በታዋቂው የፓስተር ኢንስቲትዩት እስከ ስልጠናው ድረስ። እ.ኤ.አ. በ1893 ወደ ሕንድ ያመጣው የሃፍኪን ክትባት ነበር፣ እዚያም ኮሌራን በመዋጋት ረገድ አስደናቂ ስኬት አሳይቷል። በኋላ፣ ቡቦኒክ ቸነፈርን ለማጥፋት በክትባት የበለጠ ድል አስመዝግቧል።
ደራሲው ሃፍኪን የወረርሽኙን ክትባት ለመፍጠር ፈሳሾችን ከማውጣት ጀምሮ ባሲሊን በፍየል መረቅ ውስጥ እስከ ማብቀል ድረስ የተጠቀመበትን ጥንቃቄ የተሞላበት ሂደት በሚያስደንቅ ሁኔታ ገልጿል። ሃፍኪን በህንድ ውስጥ ለሕዝብ ጤና ከፍተኛ አስተዋጽኦ ቢያደርግም የብሪታንያ ቅኝ ገዥ ባለሥልጣናት በመጨረሻ ደክመውታል። እንደ መንደሮችን ማውደም እና ተወላጆችን ማፈናቀልን በመሳሰሉት የበለጠ ጨካኝ እርምጃዎች ላይ ተመርኩዘው ነበር፤ ይህም ብዙ ጊዜ ውጤታማ አልነበረም። እንደ ሃፍኪን ያለ የባዕድ አገር ሰው ስኬት ኩራታቸውን ጎድቷል፣ በመጨረሻም ከህንድ እንዲወጣ አድርጓል።
ሻማ አንዳንድ የታንጀንት ጉዞዎችን እና ተጨማሪ ታሪኮችን ሲያካትት ለሃፍኪን ያለው አድናቆት ያበራል። መጽሐፉ ለአንቶኒ ፋውቺ የድጋፍ ማስታወሻ እና የፈረስ ጫማ ሸርጣን ሰማያዊ ደም በክትባት ምርት ውስጥ ያለውን ሚና በሚያስደንቅ ነጸብራቅ ያበቃል።
የሻማ ሥራ ሳይንስ ወረርሽኞችን በመዋጋት ረገድ ስላለው ኃይል እና የሰው ልጆች በራሳቸው ጥፋት ውስጥ ስላለው ሚና ጠቃሚ ጥያቄዎችን ያስነሳል። ምንም እንኳን እድገታችን ቢሆንም፣ ፀሃፊው በሰው ልጅ ላይ የበለጠ ስጋት የሚፈጥሩ እንደ ኒውክሌር ጦር መሳሪያ እና የአየር ንብረት ለውጥ ያሉ የራሳችን ተግባራት እንደሆኑ ይከራከራሉ።
"የውጭ አካላት" የዋልድማር ሞርዶካይ ቮልፍ ሃፍኪን አስደናቂ ህይወት እና ስኬቶች እንደ ምስክር ሆኖ ያገለግላል። በዚህ የህይወት ታሪክ አማካኝነት ሳይመን ሽማ እያንዳንዱ ሳይንቲስቶች በአለም አቀፍ የጤና ቀውሶች ውስጥ ሊያሳድሩ የሚችሉትን ከፍተኛ ተፅእኖ አጉልቶ ያሳያል።
ምንጮች:
- ሻማ ፣ ሲሞን “የውጭ አካላት፡ ወረርሽኞች፣ ክትባቶች እና የብሔሮች ጤና።
- ዊንቸስተር ፣ ሲሞን "የምናውቀውን ማወቅ"