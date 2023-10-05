ኖርዝሮፕ ግሩማን ከ Voyager Space ጋር በንግድ የጠፈር ጣቢያ ቬንቸር ውስጥ ኃይሎችን ተቀላቅሏል።

ኖርዝሮፕ ግሩማን የራሱን የንግድ ቦታ ጣቢያ ልማት እንደማይቀጥል አስታውቋል። ይልቁንም ኩባንያው ከቮዬገር ስፔስ ጋር በመተባበር ስታርላብ በመባል የሚታወቀውን የቮዬጀር የጠፈር ጣቢያ ልማትን ለመርዳት ተፎካካሪ ጥረት ያደርጋል። በአዲሱ አጋርነት ኩባንያዎቹ ለኖርዝሮፕ የሳይግነስ ካርጎ የጠፈር መንኮራኩሮች ከስታርላብ የጠፈር ጣቢያ ጋር ለመትከል የሚያስችለውን ሙሉ በሙሉ በራስ ገዝ የመትከያ ዘዴዎችን በማዘጋጀት ላይ ያተኩራሉ።
ይህ በኖርዝሮፕ ግሩማን እና በቮዬገር ስፔስ መካከል ያለው ትብብር ለስታርላብ ፕሮግራም ትልቅ እርምጃ ተደርጎ ይወሰዳል። የቮዬገር ስፔስ ሊቀመንበር እና ዋና ስራ አስፈፃሚ ዲላን ቴይለር የኖርዝሮፕ ግሩማን ቴክኒካል አቅሞች እና በካርጎ አቅርቦት አገልግሎት የተረጋገጠ ስኬት የስታርላብ እድገትን በማፋጠን ረገድ ትልቅ ሚና እንደሚጫወቱ ተናግረዋል።
ሁለቱም ኖርዝሮፕ ግሩማን እና ቮዬጀር ስፔስ በራሳቸው የጠፈር ጣቢያ ፅንሰ-ሀሳብ ሲሰሩ ነበር። ኩባንያዎቹ የናሳ የጠፈር ህግ ስምምነት የተሸለሙት የኮሜርሻል ሎው ኧር ቢት ምህዋር መዳረሻ (ሲኤልዲ) አካል ነው። እነዚህ ስምምነቶች ለዓለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ የንግድ ተተኪዎችን ለማገዝ የጣቢያዎቻቸውን ዲዛይን ለማዳበር የታቀዱ ናቸው።
የኖርዝሮፕ የታቀደው ጣቢያ የወደፊት ዕጣ ፈንታ እርግጠኛ ባይሆንም ኩባንያው ከናሳ ጋር ካለው ስምምነት ይወጣል። ኖርዝሮፕ በዚያ ስምምነት ለተገኙ የተወሰኑ ክንውኖች ከጠቅላላው 36.6 ሚሊዮን ዶላር 125.6 ሚሊዮን ዶላር አግኝቷል። ናሳ በኖርዝሮፕ ያልተቀበለውን 89 ሚሊዮን ዶላር ወስዶ ከቮዬገር ስፔስ፣ ብሉ ኦሪጅን እና አክሲዮም ስፔስ ጋር በሚያደርገው ስምምነት ለተጨማሪ ክንዋኔዎች እንደሚመድብ አስታውቋል።
ኖርዝሮፕ ግሩማን የራሱን ጣቢያ ከማልማት ለመውጣት የወሰነበትን የተለየ ምክንያት አላቀረበም። ይሁን እንጂ የኩባንያው ኃላፊዎች ከዚህ ቀደም ለንግድ ጣቢያዎች የቢዝነስ ጉዳይ ተግዳሮቶችን ማለትም የቁጥጥር እና የተጠያቂነት ጉዳዮችን እንዲሁም የአለምአቀፍ አጋሮችን ተሳትፎ በተመለከተ ጥርጣሬዎችን አጉልተው አሳይተዋል።
ወደ ፊት ስንሄድ ኖርዝሮፕ ግሩማን ለንግድ ዝቅተኛ የምድር ምህዋር የወደፊት ቁርጠኝነት ይቆያል፣ እና ከስታርላብ ጋር ያለው ሚና በዝቅተኛ የምድር ምህዋር ውስጥ እያደገ ላለው ኢኮኖሚ አካል ናሳ የንግድ ቦታ ጣቢያዎችን ለማበረታታት የሚያደርገውን ጥረት ይደግፋል።
ትርጓሜዎች
- ቮዬጀር ስፔስ፡ የስታርላብ የጠፈር ጣቢያ ልማትን የሚመራ እና በንግድ ህዋ ላይ የተሳተፈ ኩባንያ ነው።
– ኖርዝሮፕ ግሩማን፡- በህዋ ተልእኮዎች እና ስርዓቶች ውስጥ በመስራት የሚታወቅ የኤሮስፔስ እና የመከላከያ ቴክኖሎጂ ኩባንያ።
ምንጮች:
- አርስ ቴክኒካ
- ናሳ