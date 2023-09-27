መጪው አመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ፡ ማወቅ ያለብዎት

በሰሜን፣ መካከለኛው እና ደቡብ አሜሪካ ያሉ ሰማያትን ያጨልማል፣ በጥቅምት 14 የጸሃይ ግርዶሽ ሊካሄድ ነው። እንደ አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ ፣ ጨረቃ ፀሀይን ሙሉ በሙሉ እንደምትሸፍን ፣ ጨረቃ ከምድር በጣም ርቃ በምትገኝበት ጊዜ የዓመታዊ ግርዶሽ ይከሰታል ። በውጤቱም, ጨረቃ በከፍተኛው የግርዶሽ ደረጃ ላይ "የእሳት ቀለበት" በዳርቻው ዙሪያ ተጽእኖ ይፈጥራል.
የዚህ ክስተት ምርጥ የእይታ ቦታዎች በቴክሳስ፣ ኒው ሜክሲኮ፣ አሪዞና፣ ዩታ፣ ኮሎራዶ፣ ኔቫዳ፣ አይዳሆ፣ ካሊፎርኒያ እና ኦሪገን ክፍሎች ይሆናሉ። በግርዶሹ ቀጥተኛ መንገድ ላይ ላልሆኑ፣ አሁንም በሌሎች የአህጉሪቱ ዩኤስ ክፍሎች በከፊል ግርዶሽ ሆኖ ይታያል።
ይሁን እንጂ በማንኛውም የግርዶሽ ደረጃ ላይ በቀጥታ ፀሐይን መመልከት አደገኛ ሊሆን እንደሚችል ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ ነው። ናሳ ክስተቱን በአስተማማኝ ሁኔታ ለማየት ግርዶሽ መነጽሮችን መጠቀም ይመክራል። እነዚህ መነጽሮች በተለይ ዓይኖችዎን ከጎጂ የፀሐይ ጨረር ለመከላከል የተነደፉ ናቸው. ፀሐይን ሙሉ በሙሉ በጨረቃ በተሸፈነች ጊዜ ለማየት ፈታኝ ሊሆን ቢችልም ፣ ትንሽ ትንሽ የፀሐይ ብርሃን እንኳን ለዓይንዎ ጎጂ ሊሆን ይችላል ፣ ስለሆነም በጠቅላላው ክስተት ግርዶሹን መነፅር መልበስዎን መቀጠል አስፈላጊ ነው።
የዓመታዊውን የፀሐይ ግርዶሽ ለማየት ፍላጎት ካሎት፣ በጊዜ እና ቀን ድህረ ገጽ ላይ ያሉበትን ቦታ ለማየት የተወሰኑ ጊዜዎችን ማግኘት ይችላሉ። አይኖችዎን ለመጠበቅ ተገቢውን ጥንቃቄዎችን በመጠቀም ለደህንነትዎ ቅድሚያ መስጠትዎን ያስታውሱ።
ምንጮች:
- WCTV/ግራጫ ዜና
- ናሳ