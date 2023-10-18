የማይበላሽ መለኪያ Ytterbium Qubitsን በመጠቀም ሊለካ የሚችል ኳንተም ማስላትን ያስችላል።

በቅርቡ በኢሊኖይ ኡርባና-ቻምፓኝ ዩኒቨርሲቲ የፊዚክስ ሊቃውንት የተደረገ ጥናት ytterbium-171 አቶሞችን እንደ qubits ለኳንተም ማስላት የመጠቀም አቅምን አጉልቶ ያሳያል። በአስደናቂ ባህሪያቸው እና ቀላልነት የሚታወቁት እነዚህ አቶሞች ለኳንተም ኮምፒውቲንግ መድረኮች ተስፋ ሰጪ እጩዎች ሆነው ብቅ አሉ። ተመራማሪዎቹ ለብዙ ኳንተም ስልተ ቀመሮች አስፈላጊ የሆኑ ረጅም እና ውስብስብ ስሌቶችን በመፍቀድ የ ytterbium-171 qubits የማይበላሽ መለኪያ በተሳካ ሁኔታ ደርሰዋል።
ኳንተም ማስላት በ qubits ላይ የተመሰረተ ሲሆን እነዚህም ሁለት ተደራሽ ደረጃዎች ያላቸው የኳንተም ስርዓቶች ናቸው። ሆኖም ግን፣ ብዙ ተደራሽ ደረጃዎች ስላሏቸው ከአቶሞች ጋር መስራት ፈታኝ ሊሆን ይችላል። Ytterbium-171 ጎልቶ የሚታየው ምክንያቱም ወደ ዝቅተኛው የኃይል ሁኔታ ሲቀዘቅዝ ሁለት ተደራሽ የሆኑ የኳንተም ደረጃዎች ብቻ ስላለው ነው። ይህ ንብረት በአሠራር ወቅት አቶሙን ከሚፈለገው ባለ ሁለት-ደረጃ ኩቢት ሁኔታ የማውጣት እድልን በእጅጉ ይቀንሳል፣ ይህም የማይበላሽ ልኬትን በጣም ቀላል ያደርገዋል።
ምንም እንኳን የ ytterbium-171 ልዩ ባህሪያት ለኳንተም ኦፕሬሽኖች በደንብ ቢሰጡም, አቶም እራሱ ውስብስብ የሆነ አጠቃላይ መዋቅር አለው. በውጤቱም, ተመራማሪዎች ውስብስቦቹን ለመቋቋም በአቶሚክ ፊዚክስ ውስጥ አዳዲስ ቴክኒኮችን ማዘጋጀት ነበረባቸው. በዚህ ጥናት ቡድኑ የማይበላሽ የytterbium-171 qubits ልኬት በአስደናቂ 99% የስኬት መጠን አግኝቷል።
ተመራማሪዎቹ በመለኪያ ውጤቶች ላይ በመመስረት ytterbium qubits ለመቆጣጠር ክላሲካል ኮምፒዩተርን መጠቀምን የሚያካትት የእውነተኛ ጊዜ አስማሚ ቁጥጥርን ተግባራዊ አድርገዋል። ይህ አካሄድ በመካከለኛ ደረጃ ስሌት ወቅት መጠነ ሰፊ የኳንተም ባህሪን በብቃት ለመፍጠር ያስችላል።
የዚህ ጥናት ግኝቶች ytterbium arrays በመጠቀም ኳንተም ኮምፒውቲንግን ለመመርመር አዳዲስ እድሎችን ከፍተዋል። ሊሰፋ የሚችል እና ቀልጣፋ የኳንተም ስሌትን ለማመቻቸት ባላቸው አቅም፣ ytterbium-171 qubits ሜዳውን በማሳደግ ረገድ ወሳኝ ሚና ሊጫወቱ ይችላሉ። ተመራማሪዎች በእነዚህ ቴክኒኮች ላይ ማጣራት እና ማስፋፋታቸውን ሲቀጥሉ፣ የኳንተም ኮምፒዩቲንግ የወደፊት ጊዜ ከጊዜ ወደ ጊዜ ተስፋ ሰጪ ይመስላል።
ምንጮች:
- የኢሊኖይ ዩኒቨርሲቲ ግሬንገር የምህንድስና ኮሌጅ
– ጆርናል፡ PRX ኳንተም (DOI፡ 10.1103/PRXQuantum.4.030337)