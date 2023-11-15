ኪነጥበብ ክፍተቶችን በማለፍ እና ውስብስብ ፅንሰ-ሀሳቦችን አንዳንድ ጊዜ ቃላት በማይችሉት መንገድ የማብራት ልዩ ችሎታ አለው። አርቲስቷ ሊያ ሃሎራን በቅርብ ፕሮጀክቷ ያገኘችው “የተጣመመ ጎን” በተሰኘው ኤግዚቢሽን ጥበብ እና ሳይንስን በማጣመር የአጽናፈ ዓለሙን ድንቆች ለመቃኘት ነው። ከታዋቂው የስነ ፈለክ ተመራማሪ ኪፕ ቶርን ጋር ባደረጉት ውይይቶች ተመስጦ፣ የጥበብ ስራው ተመልካቾችን በጥቁር ጉድጓዶች፣ ዎርምሆልስ እና የጊዜ ዋርፕ ፅንሰ-ሀሳቦችን ወደ ምስላዊ ጉዞ ያደርጋል።
ሃሎራን በአስትሮፊዚክስ መማረክ የጀመረው በዩሲኤልኤ የቅድመ ምረቃ የስነጥበብ ዋና በነበረችበት ጊዜ የተመረጠ የስነ ፈለክ ትምህርቶችን ስትወስድ ነበር። እነዚህ ኮርሶች የተፈጥሮን ዓለም በሳይንስ መነጽር የመረዳት ፍላጎቷን አቀጣጠሉት። ከዓመታት በኋላ፣የእሷን MFA በዬል እየተከታተለች ሳለ፣ሃሎራን በቶርን መጽሃፍ፣“ጥቁር ጉድጓዶች እና የጊዜ ዋርፕስ፡ የአንስታይን አስጨናቂ ቅርስ” ውስጥ ተመስጦ አገኘች እና በውስጡ በቀረቡት ሃሳቦች ላይ የህትመት ፕሮጄክትን መሰረት ያደረገ ነው።
በመጨረሻ የመገናኘታቸው መረጋጋት የተፈጠረው ሃሎራን በጋራ ትውውቅ ወደ ቶርን ራእዮዋን ከገለጸች በኋላ ነው። ትብብራቸው የጀመረው ቶርን ከስቲቨን ስፒልበርግ በቀር ሌላ ሆኖ ለተገኘ ወጣት ፊልም ሰሪ ጥቁር ጉድጓዶችን እና ዎርሞችን የሚያሳይ ንድፍ በመጠየቅ ነበር። በ Spielberg የተመለከቱት ሥዕሎች በመጨረሻ ወደ ክሪስቶፈር ኖላን አመሩ፣ እርሱም በወሳኝነት የተደነቀውን “ኢንተርስቴላር” ፊልም ወደመራው። የቶርን በዋጋ የማይተመን ሳይንሳዊ መመሪያ እንደ አማካሪ እና የፊልሙ ዋና አዘጋጅ አጋርነታቸውን የበለጠ አጠናክሯል።
“የተጣመመ ጎን” ውስጥ፣ የቶርን ጥልቅ ሳይንሳዊ ፅንሰ-ሀሳቦች ከሃሎራን አስደናቂ የስነጥበብ ስራ ጋር ወደሚገኙ በግጥም ስንኞች ተከፋፍለዋል። በቶርን በጋራ የተመሰረተው የሌዘር ኢንተርፌሮሜትር የስበት-ዋቭ ኦብዘርቫቶሪ በኤግዚቢሽኑ ውስጥ ትልቅ ሚና ይጫወታል። ቶርን እና ቡድናቸው አስደናቂ የስበት ሞገዶችን መመልከታቸው የኖቤል ሽልማትን አስገኝቶላቸዋል።
በመጽሐፉ ውስጥ፣ የሃሎራን ሚስት ፌሊሺያ፣ እንደ ተደጋጋሚ ሀሳብ ታገለግላለች። በአንድ አሳዛኝ ክፍል ውስጥ፣ የፌሊሺያ ምስል በተዘረጋው ጥቁር ቀዳዳ ውስጥ ተዘርግቶ እና ተጨምቆ ይታያል። የቶርን አጃቢ ጥቅስ የልምዱን ጥንካሬ በሚያምር ሁኔታ ይይዛል።
"የተጣመመ ጎን" በአሁኑ ጊዜ በታዋቂው የሉዊስ ደ ኢየሱስ ሎስ አንጀለስ ጋለሪ ውስጥ እስከ ታህሳስ 22 ድረስ እየታየ ነው። ይህ ማራኪ ኤግዚቢሽን በኪነጥበብ እና በሳይንስ መካከል ያለውን አስደናቂ መጋጠሚያ ለማስታወስ ያገለግላል፣ ፈጠራ እና እውቀት የአጽናፈ ሰማይን ምስጢር ለመክፈት።
በየጥ
1. ሊያ ሃሎራን በአስትሮፊዚክስ ላይ ፍላጎት ያሳደረችው እንዴት ነው?
የመጀመሪያ ትምህርቷን በዩሲኤልኤ የሥዕል ሜጀር ሆና እየተከታተለች ሳለ፣ ሊያ ሃሎራን በሥነ ፈለክ ጥናት እና የተፈጥሮን ዓለም የመረዳት ፍላጎት ያነሳሷትን የተመረጠ የሥነ ፈለክ ትምህርቶችን ወሰደች።
2. ሊያ ሃሎራን እና ኪፕ ቶርን በ"የተጣመመ ጎን" ላይ እንዴት ተባበሩ?
ሊያ ሃሎራን ራዕቷን ለኪፕ ቶርን በጋራ ትውውቅ አሳየችው፣ ይህም በኪነጥበብ ውስጥ ሳይንሳዊ ፅንሰ-ሀሳቦችን በማሳየት ላይ ያላቸውን ትብብር አመራ። ቶር ጥቁር ጉድጓዶችን እና ዎርሞችን የሚያሳዩ ንድፎችን ጠይቋል፣ ይህም በመጨረሻ የፊልም ሰሪ ስቲቨን ስፒልበርግ እና ዳይሬክተር ክሪስቶፈር ኖላን ትኩረት ስቧል።
3. በኤግዚቢሽኑ ውስጥ የሌዘር ኢንተርፌሮሜትር የስበት-ዋቭ ኦብዘርቫቶሪ (LIGO) ጠቀሜታ ምንድነው?
በኪፕ ቶርን በጋራ የተመሰረተው LIGO በ"Warped Side" ውስጥ ጎልቶ የሚታየው የስበት ሞገዶችን በመመልከቱ ነው። የቶርን በ LIGO ውስጥ መሳተፉ የኖቤል ሽልማት አስገኝቶለታል።
4. ፌሊሺያ ማን ናት? 'በጎን በኩል' በጣም አስፈላጊ የሆነውስ ለምንድን ነው?
ፌሊሺያ የሊያ ሃሎራን ሚስት ናት፣ እሱም በሥዕል ሥራው ውስጥ ተደጋጋሚ ገፀ ባህሪ ሆና የምትታየው። በአንደኛው ክፍል ውስጥ የፌሊሺያ ምስል ተዘርግቶ በጥቁር ጉድጓድ ውስጥ ሲጨመቅ ይህም በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ የሚጫወቱትን ኃይለኛ ኃይሎች ያመለክታል.
(ምንጭ፡ ዘ ሃርቫርድ ጋዜጣ)