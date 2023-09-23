የናሳ OSIRIS-REx ተልዕኮ የአስትሮይድ ናሙናን ከቤኑ ለማቅረብ ተዘጋጅቷል።

የOSIRIS-REx ተልእኮ ከአስራ ሁለት ዓመታት በፊት የጀመረው የፍተሻ ስራው ከ2 አውንስ (60 ግራም) በላይ እቃዎችን ከአስትሮይድ ቤንኑ ሲያቀርብ ትልቅ ምዕራፍ ሊይዝ ነው። ይህ ናሙና ለሳይንቲስቶች ትልቅ ፍላጎት አለው ምክንያቱም ቤኑ የራሳችንን ፕላኔቶች አፈጣጠር ግንዛቤን ሊሰጥ የሚችል የቀደምት የፀሐይ ስርዓት ቅሪት ነው ተብሎ ስለሚታመን ነው። ቤንኑ በራሱ ላይ ስለ ባዮሎጂካል ቁሳቁስ ምንም አይነት ማስረጃ ባይኖርም, እነዚህ ናሙናዎች በምድር ላይ ህይወት እንዲሰፍን ያደረጉትን የግንባታ እቃዎች ሊያሳዩ ይችላሉ.
ቤንኑ ደረቅ እና ሞቃት ወለል ያለው ትንሽ ፣ ጥቁር አስትሮይድ ነው ፣ ይህም ህይወትን ለማቆየት የማይመች አካባቢ ያደርገዋል። የ OSIRIS-REx ተልእኮ የፕሮጀክት ሳይንቲስት የሆኑት ጄሰን ዲወርኪን እነዚህን ናሙናዎች ለማጥናት ያለው ደስታ ከሥነ ሕይወት ጋር የተያያዘ ሳይሆን ስለ ፀሐይ ሥርዓት ታሪክ ጠቃሚ እውቀት የማግኘት ዕድል መሆኑን አጽንኦት ሰጥቷል።
ናሙናዎቹ በምድብ 5 "ያልተገደበ የምድር መመለሻ" ወደ ምድር ይመለሳሉ, ይህም በናሙናዎቹ ላይ ምንም ገደቦች የሉም, ከባዮሎጂ ጋር የተያያዙትን ጨምሮ.
እ.ኤ.አ. በ 2019 ሳይንቲስቶች በዓለም ዙሪያ በተለያዩ አካባቢዎች ከቤንኑ የሚመጡ የሜትሮይት ቁርጥራጮችን ፍለጋ ቢያካሂዱም ተጨባጭ ማስረጃ ማግኘት አልቻሉም። ይሁን እንጂ ድወርቅን በቤንኑ ላይ ባዮሎጂካል ቁሶች ቢኖሩም ቀድሞውኑ በምድር ላይ እንደሚገኝ ያረጋግጣሉ, ስለዚህ ምንም አይነት አስደንጋጭ ምክንያት የለም.
እ.ኤ.አ. በ2020 በ OSIRIS-REx የጠፈር መንኮራኩር የተሰበሰበው ናሙና ወደ ምድር ከባቢ አየር በሚገባበት ጊዜ ከመጠን በላይ እንዳይሞቅ ጥበቃ ተደርጎለታል። በዩታ ሲያርፉ፣ ናሙናው ውጫዊ ቁስ እንዳይበከል የናይትሮጅን ማጽዳት ይከናወናል። ከዚያም ለበለጠ ትንተና በሂዩስተን ወደሚገኝ ንጹህ ክፍል ይጓጓዛል።
የሳይንስ ሊቃውንት ቡድን ናሙናውን በሂዩስተን ማጥናት ይጀምራል, የመጀመሪያ ግኝቶች በሚቀጥሉት ሳምንታት ውስጥ ይለቀቃሉ ተብሎ ይጠበቃል. ናሙናው ተከፋፍሎ ለተጨማሪ ትንተና በዓለም ዙሪያ ወደ 200 የሚጠጉ ሳይንቲስቶች ይላካል። ግቡ በአሁኑ ጊዜ የማይገኙ አዳዲስ ቴክኒኮችን እና መሳሪያዎችን ሊጠቀሙ የሚችሉ ለወደፊት ምርምር አብዛኛዎቹን ናሙናዎች ማቆየት ነው።
የሳይንስ ሊቃውንት ቀዳሚ ፈተና የአስትሮይድ ናሙናን በሚያጠናበት ጊዜ ከምድር ብክለትን ማስወገድ ነው። አላማቸው ቤንኑ ስለ ሶላር ሲስተም ታሪክ ያለ ምድራዊ ጉዳይ ጣልቃ ገብነት ሊነግረን የሚችለውን መማር ነው።
ምንጮች:
- Space.com