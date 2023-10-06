የቻንድራያን-3 ጨረቃ ላንደር እና ሮቨር የመቀስቀስ ተስፋ የለም ሲል የጠፈር ሳይንቲስት ተናግሯል።

አንድ ታዋቂ የህዋ ሳይንቲስት ቻንድራያን-3 ሙን ላንደር እና ሮቨርን እንደገና የማደስ ተስፋ እንደሌለ ገልፀው የህንድ ሶስተኛው የጨረቃ ተልእኮ ሊያበቃ እንደሚችል ያሳያል። AS Kiran Kumar, የቀድሞ የ ISRO ሊቀመንበር, ምንም አይነት የመነቃቃት እድል ካለ, እስከ አሁን መከሰት እንደነበረ አረጋግጠዋል. ከሴፕቴምበር 22 ጀምሮ ከ Vikram lander እና Pragyan rover ጋር ግንኙነት ለመመስረት ጥረቶች ሲደረጉ ቆይተዋል፣ ነገር ግን እስካሁን ምንም ምልክት አልደረሰም። ሆኖም ISRO የግንኙነት ሙከራዎች እንደሚቀጥሉ ገልጿል።
የቻንድራያን-3 ተልእኮ በነሐሴ 23 ቀን ህንድ በጨረቃ ደቡባዊ ዋልታ አቅራቢያ በመንካት የመጀመሪያዋ እና በአለም ላይ አራተኛዋ በጨረቃ ወለል ላይ ለስላሳ ማረፊያ ስትሆን ታሪክ ሰርቷል። በሴፕቴምበር 2 እና 4 ጨረቃ ላይ ፀሐይ ከመጥለቋ በፊት ላንደር እና ሮቨር በእንቅልፍ ሁኔታ ውስጥ እንዲገቡ ተደርገዋል ፣ ይህም በሴፕቴምበር 22 በሚቀጥለው የፀሐይ መውጫ ላይ እንደሚነቁ ተስፋ በማድረግ ነው። ደህንነቱ የተጠበቀ እና ለስላሳ ማረፊያ፣ የሮቨር ፍለጋ እና በቦታው ላይ ሳይንሳዊ ሙከራዎችን ማሳየትን ጨምሮ የተልዕኮው ዓላማዎች በተሳካ ሁኔታ ተሳክተዋል።
የISRO ባለስልጣናት ግንኙነቱ እንደገና ከተጀመረ ስለ ጨረቃ ገጽታ ተጨማሪ ምርመራ ተጨማሪ የሙከራ መረጃዎችን እንደሚያቀርብ ያላቸውን ተስፋ ገልጿል። የተልእኮው ስኬት ቀደም ሲል ያልተመረመረው የደቡብ ዋልታ ክልል የውስጠ-ቦታ መረጃዎችን ማሰባሰብንም ያካትታል፣ ይህም ለወደፊት ተልእኮዎች ጠቃሚ ይሆናል። ለናሙና-ተመላሽ ተልእኮ ዕቅዶች ውይይት የተደረገባቸው ቢሆንም፣ የጊዜ ገደብ አልተሰጠም።
ምንጮች:
- PTI
- ISRO