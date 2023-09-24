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የካሪቢያን ቦክስ ጄሊፊሽ እንቅፋትን ማስወገድ ይማሩ

Byቪኪ Stavropoulou

ሴፕቴ 24, 2023
የካሪቢያን ቦክስ ጄሊፊሽ እንቅፋትን ማስወገድ ይማሩ

ተመራማሪዎች የካሪቢያን ቦክስ ጄሊፊሽ መጠናቸው አነስተኛ እና የአዕምሮ እጦት ቢኖራቸውም ከእይታ ምልክቶች የመማር እና ወደ እንቅፋት ከመዋኘት የመራቅ ችሎታ እንዳላቸው ደርሰውበታል። ይህ አስደናቂ የግንዛቤ ችሎታ፣ “associative learning” በመባል የሚታወቀው፣ እንደዚህ ያለ ቀደምት የነርቭ ሥርዓት ባላቸው እንስሳት ላይ ታይቶ አያውቅም።

መጠኑ ከአንድ ሴንቲ ሜትር ያነሰ የሚለካው የካሪቢያን ቦክስ ጄሊፊሽ በተለምዶ ውስብስብ ባህሪያትን ለማሳየት የሚያስችል ምሁራዊ አቅም የለውም። ነገር ግን ይህ ጥናት በአካባቢያቸው ላይ በመመስረት ባህሪያቸውን መማር እና ማስተካከል እንደሚችሉ ያሳያል.

ተመራማሪዎቹ የጄሊፊሾችን የአብሮነት ትምህርት አፈጻጸም እንደ የፍራፍሬ ዝንቦች እና አይጥ ካሉ በጣም የተራቀቁ የነርቭ ሥርዓቶች ካላቸው እንስሳት ጋር አነጻጽረውታል። የሚገርመው ነገር ጄሊፊሾች ቀላል የነርቭ አወቃቀራቸው ቢኖራቸውም ተመሳሳይ የእውቀት ደረጃን አሳይተዋል።

ተጓዳኝ ትምህርት በማነቃቂያ እና በተወሰነ ውጤት መካከል ግንኙነቶችን መፍጠርን ያካትታል። በዚህ ሁኔታ ጄሊፊሾች የእይታ ምልክቶችን መሰናክሎች ካሉበት ጋር ማያያዝን ተምረዋል። ጄሊፊሾች አካባቢያቸውን በእይታ በመመልከት ከእንቅፋቶች ጋር እንዳይጋጩ የመዋኛ ዘይቤያቸውን ሊለውጡ ይችላሉ።

በካሪቢያን ቦክስ ጄሊፊሽ ውስጥ የዚህ ያልተጠበቀ የግንዛቤ ችሎታ መገኘት ስለ ባህሪያቸው ያለንን ግንዛቤ ከማስፋት ባለፈ በአእምሮ ውስብስብነት እና በግንዛቤ ችሎታዎች መካከል ስላለው ግንኙነት ያለንን ግንዛቤም ይፈታተናል። በጄሊፊሽ ውስጥ ከዚህ የመማር ሂደት በስተጀርባ ያሉትን መሰረታዊ ዘዴዎች ለማብራራት ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል።

ምንጮች:

- [በካሪቢያን ሣጥን ጄሊፊሽ የመማር ችሎታ ላይ የምርምር ጽሑፍ]
- [የአጋር ትምህርት ትርጉም]
- [የነርቭ መዋቅር ትርጉም]

ማስታወሻ፡ ዩአርኤሎች ተወግደዋል

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